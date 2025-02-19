Правду об СВО теперь нельзя будет скрыть

Документалистика становится оружием России в информационной войне

Tекст: Ольга Андреева

За два часа до начала торжественной церемонии открытия фестиваля его создатель и руководитель Олеся Шигина была очень занята. На проходной не пропускали костюмы танцевального ансамбля, и Олеся Николаевна с тоской повторяла в трубку: «Но я же все вам отправляла десять раз, какие еще списки я должна представить?»

Олесе Шигиной – женщине высокой, статной, красивой особенной красотой хорошей и мудрой матери – 49 лет. Личность удивительная. В 38 лет поступила в Литературный институт, пишет стихи, снимает документальное кино, а в свободное от этих занятий время выполняет обязанности директора французского представительства компании по производству медеплавильных печей.

У нее пятеро своих детей и еще сотни там, на фронте, куда она уехала в 2022 году, чтобы снять один из первых военных доков «Отважные». С этого фильма и началась история фестиваля.

«Навстречу большой Родине»

О том, что значило быть кинооператором на Донбассе первого военного года, Шигина рассказывала в интервью: «В Донбасс со мной никто не поехал, это мое добровольное решение. Я все делаю от чистого сердца. Искренне, не за деньги. Сама финансирую свои проекты...Хотя в своем творчестве я заступаюсь за традиционные ценности, нашу исконную духовность. Но пробиться на ТВ и в кинотеатры с патриотической тематикой невозможно».

Так было в самом начале. Но очень скоро ситуация изменилась.

В конце ноября 2022 года президент России Владимир Путин встречался с матерями участников СВО. Среди приглашенных была и Олеся Шигина – к тому моменту ее старший сын добровольно отправился на фронт. Во время той встречи она рассказала главе государства о насущной необходимости делать кинофестиваль документального кино об СВО. Президент отреагировал быстро и по государственному четко.

Уже 2 января 2023 года было объявлено о создании Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», который в 2024 году получил статус международного. Он сразу создавался как площадка, способная объединить разные творческие формы – кино, искусство, поэзию, музыку. Усилия его создателей поддерживают государственные фонды – Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив и Институт развития интернета.

«Этот проект не о войне, как можно предположить, – указывается на сайте фестиваля. – Он о Служении во имя Жизни, во имя Отечества. Откровенная история о событиях на Донбассе и разъяснение причин конфликта на Украине, спровоцировавшего беспрецедентный всплеск русофобии в недружественных странах. Рассказ о жизни людей на новых территориях, их движении навстречу Большой Родине – РОССИИ – о любви к ней».

За два года фестиваль, существующий в форме выездных мероприятий, представил свою программу уже более чем в 50 регионах России. Документальное кино, которое испокон века рассматривалось как «кино не для всех», внезапно заслужило огромную популярность, собирая тысячные залы и привлекая десятки режиссеров. Из скромного мероприятия, проходящего в региональных домах культуры, «Кино на службе отечества» к февралю 2025 года выросло в масштабное событие культурной жизни столицы. Для церемонии открытия предоставлен огромный зал Национального центра «Россия», а программа фестиваля, включающая более десятка полнометражных документальных лент, будет показана на лучших площадках Москвы: в киноцентре «Октябрь» и кинотеатре «Иллюзион».

«Воскреснуть через боль»

…Наконец, костюмы прошли через проходную. Я спрашиваю Шигину о том, как сообщество документалистов России реагирует на ее работу. Ведь, несмотря на торжество русофобии на Запада, многие из российской культурной элиты оказались по ту сторону баррикад или приняли позицию жесткого нейтралитета.

Например, когда год назад продюсер и режиссер Сергей Жигунов объявил о начале работы над огромной киноэпопеей «Порода», посвященной истории Украины и Донбасса последнего столетия, он получил более 50 отказов от коллег.

«Мы ни за кем не бегаем, мы ведь люди свободные», – улыбаясь, говорит Шигина, – «Мы, документалисты, взяли камеры – приехали снимать. Нам немножко проще, чем людям, которые делают художественное кино. Но, действительно, сейчас очень тяжелая ситуация в культуре. Люди ведь почему отказываются работать с темой СВО? Потому что они совершенно не понимают, что происходит. И тут надо подумать, что делаем мы внутри государства, чтобы эту ситуацию поменять. Наш фестиваль делает все возможное для этого. Мы не про картинку красивую. Мы про то, что нужно дойти до каждого, достучаться, а достучаться можно только через искусство, через любовь, через то, что мы вместе идем к одной цели.

Цель у нас одна, чтобы Россия была сильной, чтобы было невозможно такое, когда наши парни там гибнут, а кто-то отказывается про них снимать».

Михаил Метцель/РИА Новости

- Вы работаете с поддержкой президентского фонда?

- Да. Это хорошая возможность для того, чтобы президентские инициативы быстро реализовывались в жизни. Надеюсь, так будет всегда.

- Как ваши фильмы воспринимает аудитория?



- Если мы к ней попадаем, она воспринимает все очень тонко, остро и чувствует, что мы хотели сказать.

- Мы сейчас много говорим о цивилизационном пути России. Вы видите какую-то русскую специфику в том, что происходит на СВО и вокруг нее?

- Да, у России всегда путь – воскреснуть через боль.

- Когда бы вы могли сказать: все, цель нашего фестиваля достигнута?

- Когда об СВО мы будем говорить только как об истории победы. Когда мы в рамках нашего фестиваля сможем показывать фильмы об обычной мирной жизни. Когда война закончится победой. Тогда. А сейчас я воспринимаю наш фестиваль как полевой. Он рожден в полях. У него нет лоска, нет безумных денег и ресурсов, которые сейчас несвоевременны. Поэтому все тяжело, все так, как должно быть во время войны.А если бы было легко, все было бы не по-настоящему. Поэтому здесь сейчас некоторый сумбур присутствует. Но давайте считать этот сумбур и недостатком, и достоинством. Это значит, что ничего придуманного здесь нет.

И ничего наносного, навязанного и спущенного сверху. Все рождено снизу, поэтому роды были очень тяжелые».

Cмотр огромной страны

Зал «России» полон. Над головами зрителей летают камеры на длинных операторских стрелах. Здесь и сами кинематографисты, и участники СВО, и их семьи, и их вдовы в черных платках. Вокруг много камуфляжа, даже сама хозяйка фестиваля – Олеся Шигина – одета в военную рубашку.

Все начинается с гимна России в исполнении хора воспитанников военного училища. После того, как зрители садятся, начинается трехчасовой марафон выступлений, которым дирижирует Олеся. Песни рокеров сменяются танцами народных ансамблей. На сцену по очереди поднимаются то режиссеры военных доков, то участники спецоперации, то их матери или вдовы. Все это перебивается чтением стихов и актерским исполнением коротких прозаических отрывков. О том, как на фронт уходят мужчины. О том, как женщины ждут воюющих мужей. И о самом страшном на этой войне – о том, как невесты получают известия о гибели своих любимых.

Все действо разделено на главы, названия которых возникают на огромном экране над сценой: Кино для победы, Музыка для победы, Промышленность для победы, Спорт для победы. Это своеобразный смотр огромной страны, выявленных работой документалистов. И каждая новая глава построена так, что люди в зале то проникаются гордостью за Родину, то печалью – и начинают плакать.

Своего эмоционального пика торжество достигает в последней части, когда на сцену понимаются солдаты. Под спортивными брюками протезы – шедевры новых технологий. Все эти красавцы-мужчины – не несчастные жертвы войны, а участники хоккейной команды, которым для работы на льду российская промышленность разработала специальные сани. Зал аплодирует им стоя.

Однако о том, что фестиваль все-таки посвящен документальному кино, забыть не дают. На экране постоянно мелькают кадры из фильмов, которые будут показаны. Одна из самых ожидаемых и громких премьер – четырехсерийная эпопея режиссера Максима Фадеева «У края бездны». Это фильм о штурмовых действиях легендарного батальона «Сомали» в марте-апреле 2022 года во время боев за Мариуполь.

«Спасибо, что показали моих парней»

У работы Фадеева драматическая съемочная судьба – фильм делался под обстрелами, непосредственно на позициях в разгар боевых действий. Но прокат его тоже не стал легким делом. Внешне все вполне успешно: выход на онлайн-платформе КИОН и на экранах кинотеатров. Но есть нюанс.

«Наш фильм стал первым документальным фильмом, который вышел в широкий прокат», - говорит Сергей Белоус, соавтор, генеральный продюсер и второй оператор фильма «У края бездны». - «На данный момент мы уже попали в топ 9-10. При том, что у нас рекламная поддержка абсолютно нулевая. Весь фильм снят на народные средства. Поэтому собственно, и народ наш так ждал этого фильма. Однако в прокате мы столкнулись с некоторым видом саботажа. Отдельные кинотеатры отказываются брать наш фильм, формально ссылаясь на забитые сеансы, на то, что документалку смотреть не будут. При этом мы вошли в топ-2 на КИОНе, где мы соревнуемся с двумя сериалами, у которых только реклама на сотни миллионов рублей.

Очевидно, народу наш фильм нужен. Но почему-то не все киносети его берут.

Мы очень рады, что попали на этот фестиваль, что здесь наш фильм можно будет увидеть. И может быть мы совместными усилиями переломим эту ситуацию».

На вопрос, зачем снимать такое кино, Белоус ответил так: «Ключевая причина в том, что, во-первых, мы приближаем людям подвиг наших ребят. С помощью такого кино мы понимаем, через какой ад они проходят. Как сказал один из героев, удостоенный посмертно звания Героя Российской федерации, спасибо, что показали моих парней, обычных парней со двора».

«Это важно знать, чтобы таких жертв больше не повторилось, - подчеркивает соавтор «У края бездны». - «Это историческая память.

Наши фильмы это снаряд времени, они будут важны в будущем, когда мы будем показывать нашим потомкам облик неискаженной реальности того, что сейчас происходит.

Наконец, это инструмент когнитивной войны. Вся грязь, которая льется сейчас на наших ребят, развеивается простым историческим документом, вот этой хроникой, которая снята без прикрас. Это очень честная документалистика, искренняя, достоверная. Она переворачивает сознание и не дает людям стать жертвами врагов».