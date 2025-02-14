  • Новость часаПутин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Сережа ждал Россию

    @ Евдокия Шереметьева

    14 февраля 2025, 11:34 Мнение

    Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева

    писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс

    Зачем России военно-морская база в Красном море
    Рар: США лишили европейцев иллюзии самостоятельности
    Каллас: Заключенный без ЕС договор по Украине провалится
    Глава Пентагона: Европа не сможет превратить «Дядю Сэма» в «Дядю Сосунка»

    Сережа Куценко не дождался СВО. 29 января 2022 года он умер в Луганске в гериатрическом интернате.

    Шел апрель 2015 года. Мы поехали в Хрящеватое, ЛНР, с гуманитарной помощью. Половина населенного пункта стояла еще в руинах. Поселок-призрак без людей. Улицы разбитых домов и сожженной техники. Убитые танки, покалеченные БТР. Куски гусениц, отломанные башни – куча ржавого железа усеивала улицы небольшого поселка рядом с Луганском. Боевые действия на тот момент уже давно закончились – больше полугода назад.

    Вода и электричество были только в некоторых частях поселка. Воду подвозили на машинах. Выручали свои колодцы, если были. Но люди там жили, и их было немало. Многие вернулись домой после боевых действий лета 2014-го, когда Луганск был в окружении и в этих местах творился в буквальном смысле ад. Батальон «Айдар»* мародерствовал по домам. Нацики, как называли боевиков нацбатов Украины местные, насиловали и грабили – об этом рассказали немало жителей, кто с этим столкнулся. С осени 2014-го Хрящеватое стало уже глубоким тылом, линия фронта ушла сильно дальше.

    И вот мы приехали туда с гуманитарной помощью. Израненный, разбитый и пустой поселок. Последней точкой развоза были бараки, где жили люди, которые остались без дома. Там мы должны были передать помощь Сереже.

    Девчонки из сельсовета Хрящеватого помогали нам развозить гуманитарную помощь.

    – Он болеет давно, с ногами у него что-то. Гниют вроде, не знаю… – сказала одна.

    Мы подъезжаем к его одноэтажному домику, а его нет.

    – Далеко не уйдет. А, точно, вон он.

    Сергей Владимирович шел с одним сломанным костылем, перемотанным изолентой. Еле шел – вокруг камни, колдобины, ноги подкашиваются. Костыль тоже еле держался и подгибался.

    В комнате барака, где он жил, была лишь кровать и закопченная печка. А еще у него были усы. Меня как током ударило тогда. Когда была маленькой, обожала мужчин с усами. Папа всегда гладко брился, а я мечтала, чтобы у него были усы. Ну, такие, как в советских фильмах про казаков. Это была семейная шутка по поводу меня и мужчин с усами. Так вот Сережа появился, словно из чего-то давно забытого – снов, каких-то встреч, фильмов.

    Дом, где до 2014-го жил Сережа, ВСУ разбили во время обстрелов. От него ничего не осталось. Слава Богу, он в это время был в подвале и остался живой. И переселился в этот ничейный барак. У него был прогрессирующий полиартрит, и он ходил с трудом. Как выживал – загадка. Топил углем, который дали соседи. Руки не слушались, а костяшки пальцев были огромные и опухшие.

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было, под 60.

    После нашего отъезда в Москву моим луганским друзьям пришлось ехать к нему почти сразу – загремел в больницу. Неудачно упал, а рядом никого не оказалось, кто мог бы помочь. Открытый перелом, кость торчала наружу. Почти сутки пролежал так, пока соседи не нашли. Жизнь под угрозой, а нога под ампутацию. В больнице ничего не было тогда – ни расходников, ни лекарств. Мы в Москве бегали по всем аптеками и магазинам медтехники, закупали все, что нужно, и передавали автобусами. Серегу чудом спасли. Состояние было тяжелое. Ребята-волонтеры к нему каждый день приезжали, а мы постоянно что-то докупали и передавали. В аптеках ЛНР было пусто.

    А когда дело шло к выписке, стало ясно, что возвращаться в барак с одной ногой ему нельзя. В поселке все еще не было ни воды, ни света – ничего. А теперь у него одна нога, причем оставшаяся тоже не то чтобы здоровая. Суставы все набухшие и больные. А он один, с женой развелся лет 20 назад, с дочкой не общался. Помочь было некому, и мы взяли все на себя.

    Смогли его устроить в гериатрический интернат для ветеранов Великой Отечественной. Когда я приезжала в Луганск, сначала ехала к нему в интернат. На входе были уверены, что мы – родственники. «Твои приехали!» Меня он называл «дочей». Наша совместная фотография стояла на его тумбочке возле кровати. Мы дружили.

    В первую очередь благодаря его обаянию и отличному чувству юмора. Мы с ним хохотали всегда.

    В молодости он был мастером спорта по боксу. А еще был командиром танка, когда служил. Половина жизни проработал водителем на фурах. И каждый день, сколько я его знаю, смотрел новости и переживал, что превратился в развалину и не мог уйти в ополчение. «Я должен быть там, с нашими», – говорил он всегда, когда обсуждали обстановку на линии фронта.

    Не только мы его поддерживали, но и он нас. У Сережи не так много осталось в жизни после того самого лета 2014 года. Он и жить-то не хотел с больными суставами, оставшись на улице без всего. Никогда, никогда никого не винил в том, что оказался в таком положении. И не унывал, хотя наши упаднические настроения витали в воздухе. «Ничего, и Киев будет наш. Подожди, доча».

    А когда всем, у кого паспорт ЛНР, стали выдавать паспорта России в 2019 году, он радовался как ребенок и повторял: «Главное – дожить, главное – дождаться наших!»

    А потом он умер. Я больше не слышу в трубке: «Рядовой Куценко слушает!»

    24 февраля 2022 года утром я плакала. Это было чудо, которое мы все, кто имел хоть какое-то отношение к Донбассу, ждали восемь лет. Серега тоже ждал этого чуда, но не дождался. В День Победы я обязательно вспомню его. И тысячи, десятки, сотни тысяч людей, которые не дождались этой простой штуки – быть собой.

    Сережа не дождался. Но, Господи, как же он ждал Россию!

    * Организация, запрещенная на территории России

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    Появились кадры прибытия Винника в Москву самолетом ВВС США
    В Приднестровье начались поставки закупленного при поддержке России газа
    В Эстонии заявили о готовности ВМС защищать инфраструктуру Балтики
    Попытки Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвали недовольство
    ФСБ задержала жителей Ангарска за попытку поджога военной техники
    В Подольске мужчина напал на служительниц храма и похитил пожертвования

    Эйфория накрыла рубль и российские рынки

    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

    Перейти в раздел

    Назначение Тулси Габбард доказывает реальность мира на Украине

    В Вашингтоне гремит административная революция. Президенту Дональду Трампу удалось сломить сопротивление элит и утвердить на важнейшие должности «непроходных» кандидатов. Один из них – Тулси Габбард. Если такой человек, как она, смог возглавить Национальную разведку США, то даже мир на Украине теперь возможен. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем России военно-морская база в Красном море

    Появились новые свидетельства того, что Россия все же сможет реализовать строительство пункта базирования ВМФ в Судане. Этот проект становится особенно важным не только в контексте текущей ситуации в Сирии, но и в целом для российского присутствия в огромном регионе от восточного Сахеля до Ближнего Востока. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      Как Сережа ждал Россию

      Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Молекула-семья против атома-индивида

      Семья – это наивысшая точка творческой реализации человека. А если человек – творец и созидатель и в этом открывается сама сущность человеческого, строительство, реализация себя как человека, то без семьи человек встает на путь той самой атомизации, то есть путь расчеловечивания.

      3 комментария
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Формулой мира станет экономический раздел Украины

      Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

      19 комментариев
    Перейти в раздел

    • Илон Маск против НАТО: кто кого?

      Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

    • Между Россией и США появился контакт

      Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

    • Трамп против Ирана: чья возьмет?

      Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............