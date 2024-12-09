  • Новость часаЭксперт описал дальнейшую судьбу Асада
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров с Россией
    Эрдоган: В мире остались только два опытных лидера
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    Многоэтажки в Курахово перешли под контроль России
    США потребовали привлечь Башара Асада к ответственности
    Новые власти Сирии гарантировали безопасность военных баз России
    Израиль расширил зону безопасности за пределы границы на Голанах
    На Западе назвали победителей и проигравших после падения Асада
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Заливе и объединит против себя арабов и персов.

    0 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    26 комментариев
    9 декабря 2024, 11:30 • Общество

    «СВО изменила мое отношение к жизни»

    Ветеран СВО Григоренко: Боевой опыт очень помогает в работе директором школы

    «СВО изменила мое отношение к жизни»
    @ из личного архива

    Tекст: Ольга Волошина

    «Когда бойцы постоянно в штурмах, у них падает мотивация, какими бы храбрыми они ни были. Но у меня получалось вести за собой парней, которые, казалось, уже выдохлись». Ветеран СВО Александр Григоренко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что толкало его возвращаться на фронт, чувствует ли он себя инвалидом после ампутации и как военный опыт помогает в работе директором школы.

    Ветеран спецоперации Александр Григоренко, ушедший в Донбасс добровольцем еще в 2014 году, в 2024-м стал директором одной из школ Перми. Возглавляет Ассоциацию ветеранов СВО Пермского края. Как человек, ходивший на штурмы и убеждавший других бойцов рисковать жизнью, чувствует себя в мирной профессии педагога? Какие навыки спасли его от тяжелой ампутации и что может бионический протез? И в какую сторону СВО изменила его понимание жизни? Об этом и многом другом Александр Григоренко рассказал газете ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Александр, чем вы занимались до донбасских событий?

    Александр Григоренко.: Работал в IT-сфере, в разное время был директором небольших филиалов крупных компаний в Перми, Соликамске, Рыбинске. Занимался общественной деятельностью в Молодежном парламенте при Заксобрании Пермского края.

    ВЗГЛЯД: Но при этом решили все бросить и поехать добровольцем в 2014 году. Почему?

    А. Г.: Мое решение было настолько эмоциональным, что удивило и мое окружение и даже меня самого.

    Я видел кадры, как обстреливают города Донбасса. Как на них движется бронетехника с Западной Украины. Посмотрел видео с печально известной «Горловской Мадонной», где девушка и ее 10-месячная дочка лежат убитыми. После этого я не выдержал и решил отправиться в Донбасс. За две недели собрал базовое снаряжение – и поехал. На границе с ЛНР встретил других добровольцев – нас было около 10 человек, все из разных регионов.

    ВЗГЛЯД: Вы знали, куда именно ехать, в какую часть?

    А. Г.: Мы ехали не в конкретное подразделение, а просто в Донбасс. Сначала хотели отправиться в Славянск, где тогда шли ожесточенные бои. Но в Луганске к нам вышел Игорь Плотницкий, тогда министр обороны ЛНР, позже ставший главой ЛНР – и предложил остаться в Луганске в батальоне «Заря». Мы согласились.

    Из нашей группы создали разведывательно-диверсионное отделение. Выдали автоматы, патроны, пулемет – и на следующий же день отправили в первую разведку. За два месяца наше отделение выросло до полного взвода, таким сильным был приток добровольцев. Нам даже дали танк, тогда это была редкость. Наш отряд держал целое Каменобродское направление. Но в августе 2014 года меня первый раз ранило, а командир, впоследствии Герой ЛНР посмертно, Александр Стефановский (Мангуст) и еще несколько пацанов погибли.

    ВЗГЛЯД: Сильно ранило?

    А. Г.: Разбило коленную чашечку. Врачи луганской больницы сказали, что я теперь буду сильно хромать, бегать не смогу – к счастью, они ошиблись. Врачи делали все, что могли, хотя в госпитале были жесткие условия: лекарств не хватало, не было электричества. Потом начались обстрелы, лежачих – а я был лежачим – эвакуировали в Россию, и я снова оказался дома.

    ВЗГЛЯД: Вы были и участником событий в Дебальцево, а они происходили позднее, в 2015 году.

    А. Г.: К декабрю 2014 года, когда я еще восстанавливался и сильно хромал, понял, что не могу спокойно сидеть дома, когда мои пацаны воюют. В то время в Донбассе из ополчения стали делать народную милицию, по сути – армию, и я вернулся обратно в свое подразделение. И как раз принял участие в дебальцевской операции. За взятие высоты почти всему нашему подразделению дали госнаграды ЛНР, это был финальный девятый штурм... Потом крупных боестолкновений уже не было, я подумал, что сделал уже все, что мог – и вернулся домой, в Пермь.

    ВЗГЛЯД: Казалось, на этом все?

    А. Г. Да, я женился, занялся политикой. Победил на выборах, стал депутатом Заксобрания Пермского края.

    ВЗГЛЯД: Где вас застала новость о начале СВО?

    А. Г. К этому времени мой депутатский срок уже был окончен. Сначала 21 февраля признали ЛНР и ДНР. Я выпил за это рюмку водку на 23 февраля. А на следующее утро узнал, что наши заходят на территорию Украины и Донбасса – и сразу позвонил в военкомат и сказал: «Хочу быть добровольцем».

    ВЗГЛЯД: Семья как отреагировала на ваше решение?

    А. Г.: Конечно, родные переживали за меня. После начала спецоперации жена, мать и сестра говорили: «Не вздумай пойти!». Я сначала все держал в тайне. Когда рассказал о своем решении, они плакали, уговаривали остаться.

    Но есть три слова, которые для меня очень важны – это долг, верность и честь. И все мое участие в ополчении и в спецоперации – это отражение этих трех слов. Для меня это было принципиальным решением.

    Весной 2022 года я подписал краткосрочный контракт и попал в 228-й мотострелковый полк – и вместе с ним снова в Донбасс. Наша рота двигалась впереди всего полка – она стала, по сути, штурмовой ротой, хотя такого понятия тогда еще не было. За нами двигались танки, прикрывала артиллерия. Тогда мы брали населенные пункты один за другим: Лиман, Лисичанск, Святогорск… После участия в боях за Северск у меня закончился краткосрочный контракт, я возвратился домой и опять-таки подумал, что мой долг выполнен, а я больше не вернусь к боевым действиям. Все же был уже немолодой – 40 лет.

    ВЗГЛЯД: Но все же вернулись на фронт.

    А. Г.: Да, когда осенью 2022 года началась мобилизация, я снова не выдержал и опять подписал контракт. Вернулся в родной полк, на этот раз командиром взвода. Потом была еще пара легких ранений. К тому времени две трети нашей роты ушло в отряд «Шторм», который тогда начал формироваться в полку. В «Шторме» я возглавил штурмовую группу.

    ВЗГЛЯД: Зачем добровольно идти в штурмы? Ведь это постоянный и смертельный риск.

    А. Г.: Да, но все равно неловко было отсиживаться в тылу, сидеть в окопах. Так повелось с Донбасса – я всегда был в штурмовой группе. Причем важный момент – я не адреналинщик. Есть такая группа людей, которые горят, рвутся, а у меня такого не было никогда. Это просто долг, ответственность и привычка всегда быть впереди.

    ВЗГЛЯД: Какие штурмовые операции оказались самыми тяжелыми?

    А. Г.: Под Кременной, в Серебрянском лесничестве. Проклятое место. У нас там были постоянные штурмы, и каждый стоил очень дорого, потому что лес, сплошные укрепления.

    Один раз у нас было семь штурмов за 10 дней. Невероятное напряжение. Когда бойцы постоянно в штурмах, у них падает мотивация, какими бы храбрыми они ни были. Но у меня получалось вести за собой парней, которые, казалось, уже выдохлись.

    ВЗГЛЯД: Какие слова нужно сказать человеку, который только что чудом выжил в нескольких штурмах, чтобы он согласился рискнуть еще раз?

    А. Г.: Что только ни приходилось делать, чтобы они пошли... Иногда просто выступал перед группой ребят, говорил, что надо взять эту высоту, потом нас отправят на отдых. Иногда говорил: «Если не мы, то кто? Ребята, остались только вы». Иногда приходилось лично каждого бойца убеждать. Ведь я был командиром, нужно было вести людей, показывать личный пример.

    Я как-то посчитал: за время СВО я участвовал более чем в 25 штурмах. Но в итоге тяжелое ранение получил вовсе не во время штурма.

    ВЗГЛЯД: Как это произошло?

    А. Г.: Это было летом 2023 года. Мы взяли вражеский укреп, я расставлял людей по позициям – и вдруг прилетела мина. Один осколок попал мне в кисть левой руки, а второй – в ногу. Но мне еще повезло…

    ВЗГЛЯД: Потерять кисть – это повезло?

    А. Г.: Нас, штурмовиков, хорошо тренировали, в том числе и по медицине: заставляли завязывать себе жгут одной рукой и зубами. Это мне и помогло, спасибо нашим инструкторам. Знаю истории, когда ребятам руки ампутировали по плечи, потому что вовремя не перетянули жгут. Так что по большому счету я легко отделался.

    В госпитале мне удалили кисть. Потом я полгода залечивал рану, готовился к протезированию – и в конце декабря 2023 года опять оказался дома в Перми. На этот раз окончательно.

    ВЗГЛЯД: Все ли было в порядке с выплатами, протезированием? Не было ли задержек, сложностей?

    А. Г.: Врачи делали все возможное. От ранения до полного протезирования и отправки домой прошло полгода. Это стандартный срок.

    Что касается федеральных выплат за ранение – из-за технической ошибки мои документы ушли не по адресу, поэтому с ними была задержка. Но все к лучшему: когда выплата наконец пришла, я как раз вернулся домой из госпиталя. Получил и региональную выплату. Когда подавал документы, мне сказали, что нужно ждать два месяца, а деньги пришли через две недели.

    Сейчас у меня вообще нет с этим никаких проблем. В региональном отделении фонда «Защитники Отечества» у меня есть персональный координатор. Я к ней прихожу чисто пообщаться, так как мне особо помощь не нужна – все выстроено, все сделано. Иногда не она мне, а я ей помогаю советами.

    В целом могу сказать, что армейская система реабилитации достаточно эффективна. Полгода от момента ранения до протезирования – это быстро. На «гражданке» у обычных инвалидов это происходит дольше.

    ВЗГЛЯД: Вы себя ощущаете инвалидом? Лишенным чего-то существенного, значимого в жизни?

    А. Г.: Формально я инвалид второй группы, у меня есть военная пенсия. Кое-какие вещи мне трудно делать, но я приспосабливаюсь, делаю одной рукой. Например, трудно завязывать шнурки, поэтому я ношу специальные шнурки на магнитах. Немного прихрамываю. Но в целом я не сильно ограничен.

    Мне кажется, многие здоровые люди чувствуют себя хуже, чем я. Тем более что у меня вполне удобный протез, и даже не один, в том числе инновационный, кибернетический, бионический.

    ВЗГЛЯД: Он реально помогает?

    А. Г.: Это отечественный протез на уровне мировых технологий. Моя рука сохранена примерно до запястья, а протез работает за счет датчиков, установленных на уровне предплечья. Когда я шевелю рукой, мышцы справа и слева двигаются – датчики это улавливают, и пальцы на протезе приходят в движение. Важно лишь, чтобы сама рука к нему была готова, мышцы не должны быть атрофированы. И тогда таким протезом можно брать предметы, держать кружку, открывать двери.

    ВЗГЛЯД: Как психологически изменил вас военный опыт?

    А. Г.: Я стрессоустойчивый, морально и психически крепкий человек. Поэтому не могу сказать, что испытывал после возвращения какие-то психологические проблемы. Разве что еще в 2015 году, после возвращения из Донбасса, недели две не мог засыпать без звуков артиллерийской канонады. Но после возвращения с СВО у меня даже этого не было.

    С другой стороны, изменилось мое отношение к жизни. Раньше я стремился к карьерному взлету, хотел стать депутатом и стал им, планировал двигаться наверх. Теперь я понимаю, что главное – чтобы человек приносил пользу, чтобы его дело приносило ему удовольствие. Карьера, должность – это второй вопрос.

    Кроме того, когда я возвратился из Донбасса, я понял ценность семьи, потому и женился. А когда вернулся с СВО и выбирал, чем заниматься дальше – понял, что хочу пойти в сферу образования, учить детей.

    ВЗГЛЯД: Откуда такая тяга?

    А. Г.: Образование – это то, через что непосредственно можно влиять на детей, а через них – на будущее страны. Сейчас они учатся в школе, но потом будут учителями, врачами, инженерами, рабочими, военными. От того, как они будут видеть Россию, зависит само будущее России.

    Я сам из педагогической семьи, у меня педагогическое образование. Еще в школе я хотел стать учителем истории. Позже, уйдя в IT-сферу, я предполагал, что на старости лет буду преподавать. Однако это произошло гораздо раньше. Летом текущего года администрация Перми предложила мне возглавить городскую школу № 87 – и вот я сижу сейчас здесь, в кабинете директора.

    ВЗГЛЯД: Какая-то особенная школа?

    А. Г.: Самая обычая, в Кировском районе. Это район заводов и оборонных предприятий – дети их работников учатся в нашей школе. Среди них есть отличники, хорошисты, двоечники и ребята со сложными социальными проблемами.

    ВЗГЛЯД: Как и чем вы хотите повлиять на ребят?

    А. Г.: Я просто хочу делать три вещи. Во-первых, чтобы ребята окончили школу. Во-вторых, чтобы они выбрали профессию, которая им нравится и которая принесет пользу.

    И в-третьих, чтобы в их душах были добро, красота и любовь. И конечно, чтобы они любили и уважали свою страну и понимали, что у нашей страны есть будущее.

    Школа не всесильна, но может оказать на детей большое влияние. Особенно если в школе выстроена не только система обучения, но и система воспитания. С этим у нас долгое время были проблемы. Но в последнее время в российских школах осознанно строят систему правильного воспитания.

    ВЗГЛЯД: Считаете, что нужно возрождать советские подходы воспитания в школах?

    А. Г.: В СССР действовала неплохая школьная система воспитания, хотя и был перебор с идеологическим давлением. Мы не должны повторять советскую систему, но можем использовать ее отдельные элементы в смягченном виде. Например, «Движение первых» – это аналог пионеров, но без жесткой идеологии: будь патриотом, люби свою страну, занимайся добрыми делами. В «Юнармии» рассказывают об истории российской и советской армии, ребята занимаются спортом, преодолевают полосы препятствий. И сейчас туда идут не только мальчики, но и много активных девочек.

    А «Разговоры о важном» – это обычный классный час. Там ничего особенно идеологического не внушают. Просто рассказывают о стране, явлениях, космосе, информатике, о важных датах. Ничего подобного в наших школах не было с начала 1990-х, и поэтому сначала действительно некоторым родителям это казалось чем-то диким. Сейчас уже все привыкли и нормально к этому относятся.

    ВЗГЛЯД: Директору школы военный опыт помогает?

    А. Г.: Как ни странно, самое сложное в школе – это не дети, а педагогический коллектив. В основном он женский, эмоциональный. Но после того, как я уговаривал парней рисковать жизнью, мне гораздо проще замотивировать педагогов провести дополнительный урок. Мой боевой опыт и стрессоустойчивость очень помогают в педагогической деятельности.

    И конечно, я не раз задавал себе вопрос: «Если бы была возможность все переиграть, поступил бы я так же? Участвовал бы во всех этих событиях?». Да, все равно поехал бы – и в Донбасс, и на СВО. Потому что я такой человек.

    Главное
    WSJ: Сирийские силы передали власть повстанцам без ведома Асада
    Bloomberg: Падение Асада создало вакуум власти на Ближнем Востоке
    The Guardian: Падение Дамаска усилило позиции Турции и ослабило влияние России
    Власти Грузии решили запретить протестующим пиротехнику и маски
    ФСБ пресекла деятельность международной сети колл-центров
    В полицию доставили около 20 участников ЛГБТ-вечеринки в Петербурге
    Подготовлен законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

    Перейти в раздел

    «СВО изменила мое отношение к жизни»

    «Когда бойцы постоянно в штурмах, у них падает мотивация, какими бы храбрыми они ни были. Но у меня получалось вести за собой парней, которые, казалось, уже выдохлись». Ветеран СВО Александр Григоренко рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что толкало его возвращаться на фронт, чувствует ли он себя инвалидом после ампутации и как военный опыт помогает в работе директором школы. Подробности

    Перейти в раздел

    Запад погрузил Сирию в контролируемый хаос

    «Эра Асадов» подошла к концу, вооруженная оппозиция Сирии установила контроль над Дамаском, прервав исторический период, начавшийся еще в 1971 году. Поражение Башара Асада рискует радикальным образом изменить образ Ближнего Востока. Кто больше остальных выиграл и кто больше всех проиграл от этих событий – и что произошедшее означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............