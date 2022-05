Украинская армия глушит страх наркотиками Семь главных военных преступлений Украины против жителей Донбасса 8 мая 2022, 09:30

Фото: Office of the President of Ukraine/Reuters

Текст: Артур Приймак,

Рафаэль Фахрутдинов

Сейчас западные СМИ активно подхватывают любые украинские фейки о якобы совершенных российскими военными преступлениях на Украине. При этом вне поля их зрения остаются преступления, совершенные ВСУ и неонацистами за восемь лет конфликта в Донбассе. Причем, в отличие от надуманных обвинений в адрес РФ, это действительно массовые убийства мирных граждан и изощренные пытки невинных людей. В пятницу российские дипломаты напомнили мировому сообществу о преступлениях украинских военных и боевиков-националистов. На площадке Совбеза ООН прошла встреча, которая в дипломатическом обиходе называется «заседанием по формуле Арриа» – страна-участница СБ ООН (в данном случае, Россия), приглашает в неформальном порядке «лиц, которых было бы полезно заслушать». В данном случае, это были европейские и арабские журналисты, побывавшие в освобожденных районах Донбасса и Украины. Как сообщает ТАСС, они представили видеоинтервью местных жителей, которые рассказывали, как бойцы ВСУ обстреливали машины пытавшихся эвакуироваться по гуманитарным коридорам людей. «Многие очевидцы свидетельствуют о том, что украинская армия использует гражданских лиц в качестве заложников, живого щита», – рассказал постпред России при ООН Василий Небензя. По словам свидетелей военных преступлений, взятие в заложники было не спонтанным эксцессом, а действием по уже сложившейся схеме: например, в Мариуполе на первых этажах домов размещали бронетехнику, на средних в качестве живого щита удерживали людей, а на крышах оборудовали позиции снайперы и солдаты с ПЗРК. «Сегодня мы не говорим, а предоставляем слово людям, которые лично пережили то, что происходило на передовой, как они выжили, кто были те, кто совершал зверства. Это не наши слова. Если вы не хотите слышать этого, это другой вопрос. Если вы предпочитаете оставаться в комфортном молчании, это ваш выбор», – обратился Небензя к участникам встречи из числа представителей западных стран, когда те стали по обыкновению обвинять российскую делегацию в «распространении дезинформации». В последние дни Запад – в том числе через международные структуры – активно проталкивает тему «вины» России за гибель гражданских лиц во время специальной военной операции, и более того – ответственности за якобы совершенные военные преступления. «Миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает проверку заявлений о нарушении международного права, прав человека и международного гуманитарного права, – заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в четверг, на заседании Совбеза. – В контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями». Показательно, что Бачелет транслировала позицию украинской стороны: упомянув «обстрел» драмтеатра в Мариуполе (при том, что осмотр здания подтвердил, что никаких следов, характерных для ракетных атак, нет), обстрел вокзала в Краматорске (который был атакован украинской ракетой, выпущенной из «Точки-У»), и события в Буче. На эту тему Российская сторона указывает на то, что вне поля зрения Запада остается то, что происходило в Донбассе с весны 2014 года, с того момента, когда Киев принял решение силой ответить на решение народа Донбасса о самоопределении (к слову, 11 мая референдуму о независимости народных республик исполняется восемь лет). За эти годы в зоне конфликта погибло, только по официальным данным, до 3,4 тыс. мирных граждан. «Действий ВСУ, которые по международному гуманитарному праву оцениваются, как военные преступления, за прошедшие восемь лет было совершено огромное количество», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. Международный общественный трибунал опросил более 300 свидетелей и пострадавших от рук ВСУ и нацбатов, рассказал собеседник. «Например, мы проводили соответствующие опросы в освобожденной Волновахе. Местные жители рассказали, как ВСУ расстреливали городскую больницу и мирные дома. Отдельно мы расследовали ситуацию, когда украинский танк на ходу, не скрываясь, расстреливал мирных жителей. Кстати, его в итоге подбила народная милиция ДНР», – добавил Григорьев. «Во многих сообщениях говорится о преднамеренных убийствах украинскими военными мирных граждан, – рассказал руководитель Международного трибунала. – Есть свидетельства того, как снайперы ВСУ и «Азова» убивали детей от трех до пяти лет вместе с родителями, как украинская армия обстреливала жилмассивы, минировала дома. Также ВСУ прицельно стреляли по женщинам и детям, которые пытались эвакуироваться, по целым колоннам людей, уходящих из мест ведения боевых действий». По словам эксперта, также украинские силовики минировали места, где люди набирали воду, не выпускали гражданских лиц из зданий, в том числе – горящих, где дислоцировались украинские силовики. «Использование мирного населения в качестве живого щита – это тоже очень распространенная для них практика. Гражданских насильно удерживают и стреляют из-за спин. Повальные грабежи мирного населения украинскими военными – это тоже военные преступления. Только касательно Мариуполя, Волновахи и других городов нам известно десятки тысяч таких примеров. Нападения на медицинский персонал, обстрелы больниц и госпиталей, уничтожение гражданской инфраструктуры, ее разрушение – украинские силовики при бегстве оставляют за собой выжженную землю», – заметил аналитик. В долгой хронике преступлений «защитников Украины» – мародерства, издевательства над мирными людьми, целенаправленные обстрелы городов и поселков, где не было никаких военных целей. Однако есть и те, которые перекрывают по своей жестокости и бесчеловечности остальные ужасы войны. 1. Первый авиаудар. Луганская ОГА. 2 июня 2014 года в Луганске была убита авиаударом ВВС Украины жительница Луганска Инна Кукурудза, проходившая мимо здания Луганской областной госадминистрации (ОГА). Авиабомбой Кукурудзе оторвало обе ноги, она скончалась по дороге в больницу. В тот же день от авиаударов ВСУ по мирному Луганску погибли восемь человек, 28 были тяжело ранены. Бомбардировали Луганск два Су-27, относившиеся к 831-й бригаде тактической авиации. Командирами экипажей в тот день были Александр Оксанченко и Олег Ялышев. Полковник ВСУ Оксанченко был уничтожен российскими военными в воздухе 1 марта 2022 года. Информационная подача события в киевских СМИ стала одним из первых примеров украинских военных фейков. Тогдашний спикер штаба «антитеррористической операции» Владим Селезнев заявил, что «силы АТО не ведут огонь по жилым кварталам городов и не используют авиацию в этих районах». В первых комментариях произошедшее пытались выдать за «взрыв кондиционера». 2. «Горловская Мадонна». 27 июля 2014 года, в ходе массированного артобстрела украинской армией гражданского жилмассива города Горловка, была убита 27-летняя молодая мать Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира. Кристина Жук посмертно известна в России и на Донбассе как «Горловская Мадонна». Всего в тот день погибло более 20 мирных жителей Горловки. Этот день стал скорбной датой и вошел в историю города как «Кровавое воскресенье». Добавим, что в августе того же года небольшой донбасский город Зугрэс стал мишенью для Военно-воздушных сил Украины. Артобстрелу подвергся и городской пляж, где в это время многие семьи отдыхали с детьми. В тот день 21 человек погиб, в том числе – трое детей, еще 40 получили ранения. 3. Расстрел украинскими ракетами Мариуполя. 24 января 2015 года с позиций ВСУ на севере и западе от Мариуполя из РСЗО были расстрелян гражданский жилмассив города. Обстрелы шли утром и днем того дня, к местам обстрелов «для наведения» порядка привлекался «Азов». В подвергшихся обстрелам районах накануне внезапно отключали свет и воду. По данным мариупольской «скорой помощи», погибли 46 мариупольцев, около ста были ранены. Киевский режим обвинил в этом военном преступлении «российские войска». 4. Преступления батальона «Торнадо». Отряд МВД Украины «Торнадо» – подразделение, чьи преступления ужаснули и создавший «Торнадо» киевский режим. В больницах поселка Кондрашовка и райцентра Станица Луганская, а также в городах Приволье и Лисичанск «Торнадо» устроил застенки, где палачи нацбата соревновались друг перед другом в самых жестоких пытках. Жертвами пыток было мирное население Донбасса. Например, в 2014 году после боев за город Марьинка (ДНР) «Торнадо» взял в заложники многих мирных жителей. Бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос свидетельствовал: «...Били задержанных по ногам, ягодицам, бедрам и половым органам. Мужчин также пытали электрошокером. Содержащихсяв подвале раздевали догола, ставили на бетонный пол и обливали водой. После этого прикасались оголенными проводами с током к различным частям тела». Экс-депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Арсения Яценюка Татьяна Черновол признала: «Когда были арестованы командиры «Торнадо», у них были изъяты мобильные телефоны. Там мы нашли страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео различных сексуальных оргий, изнасилований. Причем скажу, что там были даже младенцы. Там были изнасилования несовершеннолетних девочек... Это животные, это не люди». 5. Преступления ВСУ против детей В июле и августе 2014 года ВСУ целенаправленно обстреливали школу №7, где располагалось убежище для оставшихся без крова жителей Луганска. Среди скрывавшихся в школе было много детей. Всего в ходе обстрелов погибли шестеро жителей Луганска. Школа была практически уничтожена. 5 ноября 2014 года в ходе обстрела ВСУ школы № 63 в Донецке были убиты 14-летний Даниил Кузнецов и 18-летний Андрей Елисеев, бывший ученик школы. Еще пятеро учеников школы получили ранения. 5 апреля в поселке Александровское (ДНР) пущенной с украинского беспилотника самодельной бомбой был убит пятилетний Владислав Шихов, гулявший с бабушкой. Дрон был выпущен с позиций 59-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка. 31 мая 2021 года ВСУ обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5 в ЛНР. В это время в школе и яслях находились дети. 6. Применение запрещенного оружия. 29 июля 2014 года западная сторона Донецка обстреливалась с воздуха запрещенными фосфорными бомбами, пущенными с позиций ВСУ. Фосфорные боеприпасы, противопехотные мины и другое запрещенное международными конвенциями оружие ВСУ активно используют на Донбассе с 2014 года. Показательно, что запрещенное вооружение применяется ВСУ и сейчас. 5 апреля 2022 года фосфорные бомбы и лепестковые мины применялись ВСУ во ходе боев за город Попасная, на границе ЛНР с Харьковской областью. 7. «Библиотека» и другие тайные концлагеря. По данным бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, «Азов» в 2014 году организовал в аэропорту Мариуполя тайный концлагерь под названием «Библиотека». В «Библиотеку» бросались пленные ополченцы ЛДНР и мирные жители, заподозренные в симпатиях к России. Узников держали в отключенных морозильных камерах, которые не пропускали тепло и воздух. Узник мог выйти на свободу, если его родные приносили требуемый «азовцами» крупный выкуп, средняя сумма выкупа составляла порядка 2-3 тыс. долларов. Стандартные пытки происходили примерно таким образом. Узника клали на пол, закрывали ему лицо тряпкой так, чтобы он не мог дышать ртом и носом, на тряпку лили воду. Обычно у жертв после таких пыток происходил микроинсульт. «Азовцы» также клали узников ладонями на рельс, второй рельс бросали с высоты так, чтобы у жертв ломались кости пальцев. Руки и ноги могли отпилить болгаркой. Пытками во время этих допросов с пристрастием занимался «Азов», а документированием показаний жертв пыток занимались сотрудники СБУ. В пытках участвовали девушки из «Азова», которые числились «медиками». По свидетельствам выживших узников, концлагеря типа «Библиотеки» действовали на заброшенных базах отдыха близ Мариуполя, где обосновались «Азов», «Айдар», «Донбасс», «Торнадо» и другие соединения ВСУ и Нацгвардии, набранные из украинских нацистов. В каждом из этих концлагерей набор пыток напоминал методы гестапо. 24-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Айдар» устроил тайный концлагерь в поселке Половинкино (Старобельский район ЛНР). Концлагерь расположился в помещениях бывшего колбасного завода. Внешний периметр концлагеря оградили колючей проволокой, по внутреннему периметру шла запретная зона, пересечение которой каралось для узника смертью. Узников держали в тесных душных камерах без окон, жертвы «Айдара» справляли нужду там же, где и находились. В период так называемого «карантина» – когда узник только оказывался в концлагере – ему неделю или две не давали никакой еды. Через пищу в концлагере «Айдара» узника могли и отравить насмерть. Допросы и пытки происходили в бывшей коптильне. Пытками и издевательствам «айдаровцы» провоцировали узников на самоубийство. Помещения для охраны были завешаны наглядной агитацией с призывами к убийствам всех русских и русскоязычных. Добавим, что за последние восемь лет Следственный комитет России возбудил уже порядка 800 уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе и на Украине. Всего на данный момент их фигурантами стали 287 человек, почти половине из них предъявлены обвинения. К этим преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, причастны 115 лиц, в отношении 63 из них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, сообщил глава СК Александр Бастрыкин. «За весь период следствия допрошены более 146 тыс. человек, признаны потерпевшими более 22 тыс., в том числе более 2,4 тыс. несовершеннолетних», – говорится в сообщении следствия. В ЕСПЧ на Украину подано 7,5 тыс. жалоб, передает РИА «Новости». По словам начальника бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрия Калашникова, было проведено около 5 тыс. исследований тел погибших в ДНР и порядка 2 тыс. – в ЛНР, еще 2 тыс. до сих пор не идентифицированы, сообщает RT.