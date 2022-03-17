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17 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:44  |  vz.ru
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Санкции против России напугали даже союзников США

Саудовская Аравия ставит на юань вместо доллара Christian Ohde/face to face/Global Look Pess
Крупнейший экспортер нефти и давний партнер США – Саудовская Аравия – делает серьезный реверанс в сторону Китая. Саудиты готовы отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Это говорит о серьезном подрыве доверия к американскому доллару. Мир испугался беспрецедентного по масштабу шага США – заморозки суверенных резервов России. Ведь следующим может оказаться кто угодно. Когда ждать заката гегемонии американской валюты? Подробности...
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Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

Жители Мариуполя опровергают фейки украинских СМИ EyePress News/Reuters
Власти Украины в среду вечером предприняли новую информационную атаку на Россию, обвинив ее военных в авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, где укрывались мирные жители. Однако уже на следующий день из города сообщили, что бомбоубежище в подвале театра «выдержало удар» и люди остались живы. Что на самом деле произошло со зданием театра, на кого рассчитан вброс фейков о массовой гибели жителей Мариуполя якобы по вине ВС РФ и какую роль в этом играют националисты полка «Азов»? Подробности...
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Украинское государство создавалось с помощью лжи и насилия

Так выглядели улицы Киева 105 лет назад РИА Новости
История независимой Украины началась с большого обмана и далее представляла непрерывную череду политических махинаций, грязных закулисных игр и бесстыдной манипуляции общественным мнением. Никем не избранная власть мгновенно погрузилась в пучину некомпетентности и коррупции – и в итоге была разогнана немцами. А началась эта череда обмана и лжи ровно 105 лет назад, 17 марта 1917 года. Подробности...
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Украина обнажила главное свойство нацизма

Этот украинский журналист призвал убивать русских детей кадр из видео
«Убивать русских детей». Это вовсе не цитата из фильма про немецкий фашизм – к таким преступлениям призвал своих зрителей журналист одного из украинских телеканалов. Перед нами далеко не единственный пример чудовищной пропагандистской работы по расчеловечиванию жителей России, которая ведется киевскими властями. И прямо доказывает, насколько связаны разбитый немецкий и современный украинский нацизм. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
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Владимир Можегов
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Пять заблуждений о спецоперации на Украине

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Алексей Нечаев, политолог
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    Фейки о российских авиаударах в Мариуполе стали главным оружием «Азова»

    Жители Мариуполя опровергают фейки украинских СМИ
    		   17 марта 2022, 13:20
    Фото: EyePress News/Reuters
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Украины в среду вечером предприняли новую информационную атаку на Россию, обвинив ее военных в авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, где укрывались мирные жители. Однако уже на следующий день из города сообщили, что бомбоубежище в подвале театра «выдержало удар» и люди остались живы. Что на самом деле произошло со зданием театра, на кого рассчитан вброс фейков о массовой гибели жителей Мариуполя якобы по вине ВС РФ и какую роль в этом играют националисты полка «Азов»?

    Накануне украинские СМИ и официальные лица обвинили ВС России в якобы ударе по Мариупольскому драматическому театру, используя для этого «сверхмощную авиабомбу». Заявлялось, что в здании театра находилось огромное количество людей, которые пытались укрыться от боевых действий.

    Позже Минобороны России отвергло подобные обвинения. «Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – отмечается в заявлении ведомства. В Минобороны также сообщили, что «по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра».

    По данным министерства, ранее беженцы, выбравшиеся из Мариуполя, сообщили, что в здании театра нацисты батальона «Азов» могли удерживать мирных жителей в заложниках, а верхние этажи использовать в качестве огневых точек. «С учетом потенциальной опасности для жизни мирных граждан и уже реализованной 9 марта националистами провокации с больницей № 3 в Мариуполе здание театра в центре города никогда в качестве цели для поражения не рассматривалось», – добавили в Минобороны.

    Информация о том, что театр использовался нацистами из «Азова» в качестве базы, начала появляться за несколько дней до провокации. Например, 12 марта один из местных Telegram-каналов опубликовал сообщение, согласно которому «украинские вояки совместно с администрацией драмтеатра собрали мариупольских женщин, детей и стариков в здании, чтобы при удобном случае подорвать людей и выть на весь мир», призывая «закрыть небо над Украиной».

    Кроме того, как утверждают выбравшиеся из Мариуполя очевидцы, боевики размещали танки возле гражданских объектов и перед бомбоубежищами. «Отходя, драмтеатр разбили, просто отходя», – говорится в заявлении девушки, которой удалось спастись. Любопытно и то, что в четверг депутат Верховной рады Сергей Тарута, который считается «смотрящим» олигарха Рината Ахметова по Мариуполю, заявил, что «бомбоубежище выдержало, завалы начали разбирать, а люди выходят живыми», что напрочь опровергает версию украинских СМИ об ударе «сверхмощной авиабомбой».

    Схожей точки зрения придерживается и представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Гражданские люди, которые выходили из Мариуполя, нам говорили, что у «Азова» в этом театре был штаб. Затем боевики решили активировать тему, мол, «российские войска уничтожают гражданское население», и из танков расстреляли данный объект, чтобы дать соответствующую картинку», – сказал Басурин газете ВЗГЛЯД.

    «Логика ведь в чем? Люди обычно прячутся в подвалах. Никто добровольно не пойдет прятаться в огромное здание, которое никем не охраняется. Во-вторых, мы заранее говорили о том, что у «Азова» там штаб. Поэтому, я думаю, в реальности там ничего подобного не было. Доказательной базы никакой, только слова и голословные обвинения», – отметил Басурин.

    «О том, что Мариупольский драмтеатр заняли подразделения батальона «Азов», было известно задолго до «бомбежки», об этом говорила и Россия на всех уровнях, и военное руководство ДНР», – напомнил директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    «Мы занимались разоблачением фейков в Сирии и видим, что западные специалисты создают новые фейки на Украине по тем же схемам. Это касается и постановочного фейка с якобы «ударом по роддому». К сожалению, предыдущая деятельность «Азова» однозначно говорит о том, что они и впредь будут делать подобные фейки, причем – с реально убитыми ими украинцами. Они будут обвинять в атаках российские войска, взывая к деблокированию их группировки и закрытию неба над Украиной. Но с военной точки зрения они обречены», – спрогнозировал эксперт.

    При этом российское руководство и перед началом операции, и уже при ее осуществлении постоянно подчеркивает, что объектами атак ВС РФ являются только военные объекты на территории Украины или базы расположения приравненных к ним подразделений нацбатов. Таким образом, мирное население и гражданские объекты стали единственной эффективной защитой «Азова» от наступающих союзных войск России и ДНР.

    «Российские военные деблокируют гумкоридоры для выведения мирных жителей из зон ведения боев, тогда как «Азов» и другие нацбаты, наоборот, пытаются оставить людей под огнем

    – уже только это обстоятельство со всей очевидностью показывает, кто именно атакует гражданские объекты на Украине», – заметил политолог. При этом рассчитанная на западное сообщество «картинка» с разбомбленными объектами гражданской инфраструктуры не приведет к прекращению российской операции ни в Мариуполе, ни где бы то ни было еще.

    «Сейчас давление Запада на Россию имеет ничтожное значение. «Азов» это не спасет. Вообще, получается так, что нацбаты этими фейкми просто обеспечивают безбедное будущее нынешних украинских властей, которые после спецоперации будут жить в Варшаве, Лондоне или Вашингтоне. Но уже без «Азова», у которого не очень хорошие и совсем недолгие перспективы», – резюмировал Григорьев.

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