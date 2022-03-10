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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:15  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

«Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой instagram.com/gixie_beauty
Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Украине нужна еще и дезинфекция

Евгений Мысловский
Евгений Мысловский, член Совета по правам человека
Может быть, настала пора обобщить и проанализировать наличие и локацию американских биолабораторий – и соотнести с медицинской статистикой опасных инфекционных заболеваний? Подробности...

Украинскую власть надо судить за один только Мариуполь

Руслан Ильинский
Руслан Ильинский, специалист аппарата Уполномоченного по правам
Похоже, что жизни граждан Украины для российской армии стоят гораздо дороже, чем для Зеленского и его окружения, но об этом вряд ли скажут по местному ТВ. Подробности...
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Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...
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Денацификация Украины: как и зачем

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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    Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя

    «Авиаудар России по роддому в Мариуполе» оказался постановкой
    		   10 марта 2022, 13:34
    Фото: instagram.com/gixie_beauty
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии?

    В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

    Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной. «Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами, дети под завалами, это зверство. Сколько еще мир будет соучастником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо над Украиной! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила, но, кажется, вы теряете человечность», – написал Зеленский в Twitter.

    Чуть позже Зеленский записал новое обращение, обвинив Россию в бесчеловечности. «Детская больница, роддом – чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было – денацификация больницы? Все что оккупанты делают с Мариуполем – это уже за пределом зверства», – заявил украинский лидер.

    Западные СМИ дружно выступили с осуждающими Россию заголовками. Так, британская Financial Times опубликовала статью, в которой говорится о «зверстве» российских войск на Украине. А The Times заявила, что Россия «навела прицел на украинских матерей и детей».

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал помочь с защитой Украины от ударов с воздуха, а также привлечь Россию к ответственности «за ее ужасные преступления». Генсек ООН Антониу Гутерреш также осудил «нападение на больницу в Мариуполе».

    На это отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского.

    Напомним, на заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что по сообщениям жителей Мариуполя, вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию».

    В то же время российские и украинские Telegram-каналы приводят разоблачающую информацию по данному инциденту. Так, автор канала «Война с фейками» сообщает, что роддом не работал с начала спецоперации России на Украине, а врачей разогнали боевики запрещенного в России националистического полка «Азов». Во вторник в интервью «Ленте.ру» сын одной из сотрудниц роддома рассказал, что «в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме, разогнали персонал организации, а в здании устроили огневые точки». 

    Эту информацию подтверждают кадры, опубликованные украинскими Telegram-каналами изнутри роддома после обстрела: видна разрушенная мебель и выбитые стекла, но нет тел погибших. По словам автора канала, «если бы внутри были женщины и дети, то жестокие кадры уже наверняка бы облетели весь мир». Он также приводит соответствующие фото и видео.

    В свою очередь Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» заметил, что «с момента начала военной операции России на Украине этот мариупольский роддом заняли две роты 36-й бригады морской пехоты». «Они демонстрируют двух беременных и одну женщину в белом халате. Там бы десятки трупов были», – написал он. Кроме того, Telegram-канал «Сигнал», предположительно, обнаружил девушку, которую фотографы засняли на развалинах роддома в Мариуполе. Она похожа на модель и популярную бьюти-блогера Марианну Подгурскую.

    «Девушка действительно беременна, но никак не могла «лежать» в роддоме, давно занятом неонацистами из «Азова». Девушке дали в руки вещи, загримировали и привезли под камеры. «Эксклюзивы» доверили сделать известному фотографу Евгению Малолетке, который в настоящее время тесно сотрудничает с западными информационными агентствами и работает на The Associated Press», – отмечают аналитики. Вместе с тем в соцсетях не исключают, что девушку могли насильно привезти на место событий. 

    Напомним, что ранее газета ВЗГЛЯД разбирала провокацию Украины на Запорожской АЭС в Энергодаре, являющейся крупнейшей в Европе. 4 марта украинские СМИ сообщили о пожаре на территории станции, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. Сообщалось об угрозе ядерного взрыва, в 10 раз превышающего чернобыльскую катастрофу. Однако позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на АЭС. Выяснилось, что возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

    Несколькими днями ранее газета ВЗГЛЯД разоблачила фейк западных и украинских СМИ о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова. До этого Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева.

    «Команда Зеленского с первых дней российской спецоперации занимается производством и распространением фейков

    при неизменной поддержке Запада – от британского премьера Джонсона до самой захудалой газетенки. Кстати, на Украине этим занимаются не только СМИ, политологи и сам Зеленский, но и его жена», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, на днях Елена Зеленская опубликовала фотографии детей, якобы погибших при «российской агрессии». При этом на нескольких из этих фото точно запечатлена трагедия, когда бойцы «теробороны» в Киеве расстреляли джип с многодетной семьей, приняв его за «российскую диверсионную группу».

    «Интересно, что за несколько часов до атаки на роддом Мариуполя сам Зеленский сказал, что в городе нет воды и электричества, а все медучреждения закрыты и эвакуированы. При этом заранее было известно, что в роддоме расположился штаб украинского нацбата», – сказал собеседник.

    То же самое, напомнил эксперт, было и в случае с якобы «применением войсками Асада химоружия в Думе». «Сначала все западные политики и СМИ распространили это сообщение и возмутились, а потом промолчали, когда о постановке рассказал тот мальчик, которого использовали на всех первых полосах как «аватара» жертв атаки», – указал аналитик.

    Политолог выразил надежду на то, что когда российские войска освободят Мариуполь, будет проведено несколько интервью с участниками «фотосессии» около роддома – и мир узнает правду. «Впрочем, Запад этого не заметит. Тот же Джонсон, которому вообще все ясно, не хочет идти против мейнстрима, поэтому реагирует на украинские фейки так, как надо», – подчеркнул Корнилов.

    Эксперт добавил, что на международных площадках, в том числе в Гааге, также не будут расследовать украинские фейки. «Сколько Запад делал фейки в Сирии, в Донбассе и вот сейчас на Украине – не припомню ни одного опровержения, не говоря уже про извинения, ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Киева», – отметил аналитик. Схожего мнения придерживается и директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

    «Нынешние фейки на Украине делаются точно по сирийской модели.

    Мы серьезно занимались этой проблемой и описали ее в книге «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». Сейчас мы видим те же шаблоны, те же потраченные миллионы долларов на привезенных людей, на съемки, на материалы и их распространение», – рассказал он.

    Политолог добавил, что сразу после того, как «контент готов», его распространяют ведущие западные СМИ, общественные организации и политики. «Уже понятно, что ни Зеленский, ни другие украинские власти и органы не несут никакой ответственности ни за распространение фейков, ни за расстрел людей, пытающихся выйти из Мариуполя и других городов», – заметил собеседник.

    «Данные о злонамеренных действиях украинской стороны и Запада по распространению ложной информации мы получали еще до мариупольской больницы. После инцидентов на Запорожской и Чернобыльской АЭС международное сообщество и Зеленский вдруг заговорили о какой-то «опасности». Хотя все профильные эксперты, МАГАТЭ и Минобороны РФ четко указывали на нормальную обстановку на объектах. Поэтому теперь Зеленский стал главным генератором фейков на Украине», – резюмировал аналитик.

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