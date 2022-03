США создавали на Украине чудовищную угрозу России Зеленский использовал беременную модель для фейка о бомбежке Мариуполя 10 марта 2022, 13:34

Фото: instagram.com/gixie_beauty

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Власти Украины изобрели очередной чудовищный фейк – на этот раз Вооруженным силам России приписали авиаудар по роддому в Мариуполе. Владимир Зеленский обвинил Москву в «зверстве», позже этот тезис подхватили западные СМИ и политики. Что на самом деле произошло в роддоме № 1 Мариуполя и почему украинская схема генерации фейков напоминает западный опыт в Сирии? В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала. Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной. «Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами, дети под завалами, это зверство. Сколько еще мир будет соучастником, игнорирующим террор? Немедленно закройте небо над Украиной! Немедленно остановите убийства! У вас есть сила, но, кажется, вы теряете человечность», – написал Зеленский в Twitter. Чуть позже Зеленский записал новое обращение, обвинив Россию в бесчеловечности. «Детская больница, роддом – чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было – денацификация больницы? Все что оккупанты делают с Мариуполем – это уже за пределом зверства», – заявил украинский лидер. Западные СМИ дружно выступили с осуждающими Россию заголовками. Так, британская Financial Times опубликовала статью, в которой говорится о «зверстве» российских войск на Украине. А The Times заявила, что Россия «навела прицел на украинских матерей и детей». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал помочь с защитой Украины от ударов с воздуха, а также привлечь Россию к ответственности «за ее ужасные преступления». Генсек ООН Антониу Гутерреш также осудил «нападение на больницу в Мариуполе». На это отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Так рождаются фейк-ньюс. В своем заявлении еще 7 марта мы предупреждали, что эта больница превращена радикалами в военный объект. Очень тревожно, что ООН распространяет эту информацию без проверки», – передает РИА «Новости» слова Полянского. На эту тему Напомним, на заседании СБ ООН 7 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что по сообщениям жителей Мариуполя, вооруженные силы Украины, «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, оборудовали в нем огневую позицию». В то же время российские и украинские Telegram-каналы приводят разоблачающую информацию по данному инциденту. Так, автор канала «Война с фейками» сообщает, что роддом не работал с начала спецоперации России на Украине, а врачей разогнали боевики запрещенного в России националистического полка «Азов». Во вторник в интервью «Ленте.ру» сын одной из сотрудниц роддома рассказал, что «в последние дни февраля в роддом, где работает его мать, пришли люди в форме, разогнали персонал организации, а в здании устроили огневые точки». Эту информацию подтверждают кадры, опубликованные украинскими Telegram-каналами изнутри роддома после обстрела: видна разрушенная мебель и выбитые стекла, но нет тел погибших. По словам автора канала, «если бы внутри были женщины и дети, то жестокие кадры уже наверняка бы облетели весь мир». Он также приводит соответствующие фото и видео. В свою очередь Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» заметил, что «с момента начала военной операции России на Украине этот мариупольский роддом заняли две роты 36-й бригады морской пехоты». «Они демонстрируют двух беременных и одну женщину в белом халате. Там бы десятки трупов были», – написал он. Кроме того, Telegram-канал «Сигнал», предположительно, обнаружил девушку, которую фотографы засняли на развалинах роддома в Мариуполе. Она похожа на модель и популярную бьюти-блогера Марианну Подгурскую. «Девушка действительно беременна, но никак не могла «лежать» в роддоме, давно занятом неонацистами из «Азова». Девушке дали в руки вещи, загримировали и привезли под камеры. «Эксклюзивы» доверили сделать известному фотографу Евгению Малолетке, который в настоящее время тесно сотрудничает с западными информационными агентствами и работает на The Associated Press», – отмечают аналитики. Вместе с тем в соцсетях не исключают, что девушку могли насильно привезти на место событий. Напомним, что ранее газета ВЗГЛЯД разбирала провокацию Украины на Запорожской АЭС в Энергодаре, являющейся крупнейшей в Европе. 4 марта украинские СМИ сообщили о пожаре на территории станции, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым. Сообщалось об угрозе ядерного взрыва, в 10 раз превышающего чернобыльскую катастрофу. Однако позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на АЭС. Выяснилось, что возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе. Несколькими днями ранее газета ВЗГЛЯД разоблачила фейк западных и украинских СМИ о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова. До этого Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. До этого Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. «Команда Зеленского с первых дней российской спецоперации занимается производством и распространением фейков при неизменной поддержке Запада – от британского премьера Джонсона до самой захудалой газетенки. Кстати, на Украине этим занимаются не только СМИ, политологи и сам Зеленский, но и его жена», – заметил директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. По его словам, на днях Елена Зеленская опубликовала фотографии детей, якобы погибших при «российской агрессии». При этом на нескольких из этих фото точно запечатлена трагедия, когда бойцы «теробороны» в Киеве расстреляли джип с многодетной семьей, приняв его за «российскую диверсионную группу». «Интересно, что за несколько часов до атаки на роддом Мариуполя сам Зеленский сказал, что в городе нет воды и электричества, а все медучреждения закрыты и эвакуированы. При этом заранее было известно, что в роддоме расположился штаб украинского нацбата», – сказал собеседник. То же самое, напомнил эксперт, было и в случае с якобы «применением войсками Асада химоружия в Думе». «Сначала все западные политики и СМИ распространили это сообщение и возмутились, а потом промолчали, когда о постановке рассказал тот мальчик, которого использовали на всех первых полосах как «аватара» жертв атаки», – указал аналитик. Политолог выразил надежду на то, что когда российские войска освободят Мариуполь, будет проведено несколько интервью с участниками «фотосессии» около роддома – и мир узнает правду. «Впрочем, Запад этого не заметит. Тот же Джонсон, которому вообще все ясно, не хочет идти против мейнстрима, поэтому реагирует на украинские фейки так, как надо», – подчеркнул Корнилов. Эксперт добавил, что на международных площадках, в том числе в Гааге, также не будут расследовать украинские фейки. «Сколько Запад делал фейки в Сирии, в Донбассе и вот сейчас на Украине – не припомню ни одного опровержения, не говоря уже про извинения, ни от Вашингтона, ни от Брюсселя, ни от Киева», – отметил аналитик. Схожего мнения придерживается и директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. «Нынешние фейки на Украине делаются точно по сирийской модели. Мы серьезно занимались этой проблемой и описали ее в книге «Белые каски: пособники террористов и источники дезинформации». Сейчас мы видим те же шаблоны, те же потраченные миллионы долларов на привезенных людей, на съемки, на материалы и их распространение», – рассказал он. Политолог добавил, что сразу после того, как «контент готов», его распространяют ведущие западные СМИ, общественные организации и политики. «Уже понятно, что ни Зеленский, ни другие украинские власти и органы не несут никакой ответственности ни за распространение фейков, ни за расстрел людей, пытающихся выйти из Мариуполя и других городов», – заметил собеседник. «Данные о злонамеренных действиях украинской стороны и Запада по распространению ложной информации мы получали еще до мариупольской больницы. После инцидентов на Запорожской и Чернобыльской АЭС международное сообщество и Зеленский вдруг заговорили о какой-то «опасности». Хотя все профильные эксперты, МАГАТЭ и Минобороны РФ четко указывали на нормальную обстановку на объектах. Поэтому теперь Зеленский стал главным генератором фейков на Украине», – резюмировал аналитик.