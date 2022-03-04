Зеленский пошел на атомный шантаж

На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?

В ночь с четверга на пятницу войска ВС России продвинулись к крупнейшей АЭС в Европе – Запорожской, расположенной в городе Энергодаре, в степной зоне на берегу Каховского водохранилища. АЭС была построена в 1981 году, а в 1984-м ее ввели в эксплуатацию. По итогам 2009 года Запорожская АЭС признана полностью отвечающей требованиям МАГАТЭ.

К утру украинские СМИ сообщили о пожаре на территории станции, опубликовав кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, что над постройками на территории станции поднимается дым, передает РИА «Новости». Представитель пресс-службы станции Андрей Туз подтвердил, что произошло возгорание, однако радиационный фон не изменен.

Отметим, что ЗАЭС имеет шесть энергоблоков и ядерное хранилище. Это стратегический объект, от обеспечения безопасности на котором зависят жизни сотни тысяч украинских граждан. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Запорожская АЭС взорвется, это будет в 10 раз больше, чем Чернобыль, и указал, что Россия должна немедленно прекратить огонь, допустить пожарных и установить зону безопасности, передает Интерфакс.

Позже президент Украины Владимир Зеленский записал срочное обращение, где обвинил Россию в стремлении повторить чернобыльскую катастрофу. Также Зеленский обсудил по телефону ситуацию с президентом США Джо Байденом. Он поддержал призыв Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на станции.

Через несколько часов Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на АЭС. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе. Ведомство сообщило, что на АЭС был отключен от единой энергосистемы третий энергоблок, работали только четыре блока. Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. Пожар в здании был локализован на 2 тыс. квадратных метров.

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И. о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков заявил, что на АЭС – семь ядерных установок, шесть энергоблоков и ядерное хранилище. По его словам, энергоблок № 1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки № 2 и № 3 безопасно остановлены, № 4 – продолжает работу, № 5 и № 6 – резервные, им ничто не угрожает. К утру пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС удалось ликвидировать , жертв и пострадавших нет.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что министерство энергетики Соединенных Штатов совместно с Пентагоном, Белым домом и правительственной комиссией по ядерному регулированию следят за ситуацией на Запорожской АЭС, свидетельств повышенного уровня радиации не зафиксировано. «Реакторы станции защищены прочной защитной оболочкой, реакторы безопасным образом останавливают», – добавила министр энергетики США.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что пожар в районе Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» станции. Изменений в уровне радиации зафиксировано не было. К 10.30 мск пресс-служба «Энергоатома» сообщила, что ВС России взяли под контроль административный корпус и проходную Запорожской АЭС. Персонал станции продолжает работать на энергоблоках. Радиационный фон к тому моменту также был в норме.

Чуть позже мэр Энергодара призвал горожан не провоцировать российскую армию. «В мирное население выстрелы не производились, если и производились, то холостыми патронами. Выстрелов в жилые кварталы не было. Жертв и раненых среди невооруженного населения нет. Призываю мирное население не провоцировать военных Вооруженных сил РФ», – пояснил он. При этом в пресс-службе «Энергоатома» полагают, что «выступление мэра Энергодара было записано под дулом автомата».

«Скорее всего, пожар устроила местная «тероборона», это не связано напрямую с боевыми действиями», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, ситуация не представляла опасности. «Российские войска ударов по АЭС не наносили, в этом нет никакого смысла», – добавил он.

«Пожар в учебно-тренировочном корпусе точно не представлял опасности для реакторов АЭС или каких-то жизненно важных систем», – высказал схожее мнение член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. Он также усомнился, что «атомный фактор» может сыграть роль в нынешнем военном конфликте.

«Обе стороны всё понимают и стараются сохранить АЭС в неприкосновенности, не вести там никаких боевых действий и, наоборот, усиливают охрану объектов. Я не ожидаю, что какая-то из сторон превратит их в «атомные мины», – сказал эксперт.

В свою очередь эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов считает, что пожар могла вызвать стрельба осветительными ракетами одной из стороны или, например, огнемет «Шмель». «При этом, возможно, сгорел кабинет начальника с красивым креслом и портретом Зеленского, но не диспетчерские пульты по управлению энергоблоками. Всего там шесть энергоблоков – это крупнейшая атомная станция в Европе, и пульты управления расположены непосредственно на каждом из них», – добавил он.

По его словам, энергоблоки закрыты так называемой гермооболочкой – очень прочной скорлупой из армированного железобетона толщиной до двух метров. «Она выдерживает прямое попадание пассажирского лайнера, загруженного авиационным топливом. То есть, например, никакие «9/11» с этой АЭС сделать не получится», – отметил специалист.

Собеседник обратил внимание, что министр энергетики Украины Герман Голущенко сразу же попросил закрыть небо. «Вероятно, это и было целью провокации украинской стороны – попросить, чтобы НАТО создало бесполетную зону над Украиной», – отметил эксперт. Кроме того, обращает на себя серия манипуляций Зеленского, кричащего о том, что «Россия обстреляла АЭС». Россия не обстреливала АЭС, равно как и не обстреливала ранее Бабий Яр в Киеве, равно как и не обстреливала ЧАЭС.

При этом Анпилогов напомнил: если МАГАТЭ признало, что радиационный фон на Запорожской АЭС в норме, а Запорожская военно-гражданская администрация подтвердила, что площадка станции находится под контролем российских военных – значит со станцией все в порядке.

Говоря о теоретически неприятных последствиях боевого столкновения на АЭС, Анпилогов подчеркнул: для нарушения работы станции можно вывести из строя диспетчерский пульт или заложить взрывчатку в уязвимых местах энергоблока. «Учитывая, что «стоп-линий» у украинского командования нет, я бы не стал исключать возможность таких шагов с их стороны. Поэтому операция российских военных по занятию АЭС – это насущная необходимость для того, чтобы обезопасить такой важный объект», – подчеркнул специалист.

Вместе с тем он заметил: никто не знает, что сейчас происходит на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанциях. «Украинские военные прикрываются мирными жителями, применяют фосфорные боеприпасы в плотной городской застройке, нарушают Женевскую конвенцию. Так что не уверен, что они не намерены использовать АЭС как «атомные мины». Поэтому занятие этих станций – это одна из важнейших задач для наших военных в ближайшее время», – заключил Анпилогов.

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