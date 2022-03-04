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Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС удалось локализовать
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Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины локализован, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«В 05.55 (06.55 мск) пожар в учебно-тренировочном корпусе (размером 60х40 м) Запорожской АЭС в городе Энергодар локализован на площади 2 тыс. кв. м», – приводит текст сообщения ГСЧС ТАСС.
«По состоянию на 05.20 (06.20 мск) на Запорожской АЭС в Энергодаре подразделения ГСЧС выехали на тушение пожара в учебно-тренировочном корпусе. От ГСЧС привлечены 40 человек и десять единиц техники», – сообщило ведомство. «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – уточнило ГСЧС.
Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России
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Китай должен следовать установленным странами Запада экспортным ограничениям в отношении России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в онлайн-интервью The Washington Post.
«Китай, как и другие страны, будет ответственно следовать действиям, которые предпринимают такие страны, как США и наши союзники. Например, нашим мерам экспортного контроля, которые мы приняли, что со временем приведет к ослаблению мощи России. Китаю придется следовать им, <…> Китай должен следовать правилам, которые мы установили», – приводит слова заместителя министра финансов США ТАСС.
Адейемо полагает, что есть ряд товаров, которые «нужны России и которые Китай не может им дать, потому что у него их нет». «Например, самые сложные чипы, а когда я говорю о чипах, я имею в виду полупроводники. Сегодня в Китае их нет. Они есть только в Соединенных Штатах и только для своих союзников», – полагает замминистра.
В среду Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о наличии у России друзей в мире напомнила про Китай. Днем ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины. В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Напомним, 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве.
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В Молдавии пожаловались на украинских беженцев
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Молдавские пользователи социальных сетей начали массово сообщать о неподобающем поведении украинских беженцев, приехавших в последнее время в страну.
Некоторые беженцы из Украины требуют им бесплатно выдавать бургеры в ресторанах на основании того, что у них есть украинский паспорт. Видеообращение местной жительницы к украинцам опубликовано в Telegram-канале «Выпускайте Z Кракена».
В нем девушка рассказала, что в Молдавии сначала восприняли приехавших в страну украинцев «как своих», им выдали бесплатное жилье, воду, еду, различные предметы гигиены.
«У меня к вам такой вопрос. Вот кто вы такие, чтобы объяснять девушке, которая разговаривает с вами на русском языке (чтобы вы понимали друг друга, когда она вас обслуживает), а вы начинаете на нее орать: почему она с вами разговаривает на русском языке? Вы мне скажите, вы вообще нормальные люди?», – обратилась она к приезжим.
Она призвала в случае, если им «что-то не нравится», собирать вещи и уезжать обратно на Украину. «Там вы будете разговаривать на каком языке вам нравится. На украинском, на русском, на английском. Вы что, блин, охренели или что?», – добавила жительница Молдавии.
Некоторые украинцы, по словам девушки, недовольны отелем, потому что там «бассейн не открыт, а они привыкли жить в комфорте».
«Заходит человек [в ресторан], заказывает пять бургеров, и, пока девушка говорит, сколько стоит [заказ], он показывает паспорт – он украинец, и [настаивает], чтобы ему дали бесплатно [заказ]. Ну это не наглость вообще?» – привела автор обращения другой пример.
В другом ролике житель Молдавии рассказал, что местный житель, продающий квартиру, дал на время для проживания свою квартиру беженцам. «И что он увидел утром? Утром не стало плазменного телевизора на стене», – описал он события.
Вместо телевизора на стене было матерное оскорбление.
Он добавил, что многие приезжие украинцы ведут себя по-хамски, пьяными гуляют по улицам и кричат «Слава Украине» и скупают коньяки.
Ранее Еврокомиссия заявила, что ожидает в ближайшие дни одобрения странами Евросоюза специальной директивы по вопросу приема украинских беженцев. В ЕС уже прибыло порядка 1 млн беженцев.
Олешко со сцены обратился к зрителям по поводу ситуации на Украине
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Актер театра и кино Александр Олешко со сцены озвучил свою позицию по ситуации на Украине и заявил, что выступает против давления, которое обрушилось на Россию.
«Вы знаете, мне всегда казалось, что моя гражданская позиция ясна, на виду у всех, на протяжении всей моей жизни. Ее можно понять через те песни, которые я пою, через то, что я говорю со сцены, как я поступаю, что я люблю, а что категорически не приемлю. Моя гражданская позиция проста и ясна – я против войны, которую объявили нашей стране. Мой дед воевал в Великой Отечественной войне против нацизма, и я никогда не смогу его предать. Я против избирательного горевания, когда одних жалко, а других нет. Я протестую против того, что несколько лет назад несколько стран объявили песни «Темная ночь» и «Катюша» экстремистскими – и эти песни стали под запретом. До того и после этого решения, я пел эти песни в любом концерте всегда... Я это делал и буду делать впредь», – сказал он в видео, которое опубликовал в Instagram.
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Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что среди медиаэлиты нашлись патриоты и не поддались давлению Запада. По его мнению, безусловными примерами здесь служат оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.
Эксперт: Лавров сделал заявку на новую внешнеполитическую стратегию
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«В дискурсе российского руководства давно существовала идея о том, что страна будет вынуждена, образно говоря, заплатить дополнительный налог, чтобы оставаться самостоятельным игроком и не идти на политические уступки оппонентам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИДа Сергей Лавров назвал западные санкции «налогом на независимость».
«Лавров в лаконичный и яркой форме выразил идею, которая давно присутствовала в российском руководстве. Фактически выбор сводится к тому, чтобы сохранять суверенитет, но тогда оставаться объектом экономического давления. Либо каким-то образом снизить давление, но – за счет части суверенитета», – считает гендиректор Российского совета по международным делам, член дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Разговор Лаврова с иностранными журналистами в четверг – это первое значимое выступление, в котором анализируется новая реальность, считает политолог. «Глава МИДа размышляет о том, как в этой реальности наша страна может жить и даже развиваться, как преодолевать попытки загнать ее в международную изоляцию, превратить Россию в страну-изгоя. Нельзя сказать, что прозвучала полная программа, но это заявка на новую внешнеполитическую стратегию России», – добавил Кортунов.
«Уже ясно, что новая реальность будет жесткой. Противоборство станет более значимым, чем сотрудничество. Украинские границы – это не последний рубеж, из-за которого России и Западу придется столкнуться. Продолжится военно-техническое соревнование и геополитическое соперничество. Вероятно, будут еще более активно использоваться методы экономической и информационной борьбы. России очень важно оказаться более готовой к этой новой реальности, чем геополитическим оппонентам. Очень важно найти правильный баланс между различными инструментами внешней политики, сохранить при этом ее комплексный стратегический характер. От дипломатов и экспертов сейчас требуется по-новому оценить свои традиционные подходы», – подытожил Кортунов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров в четверг выступили с интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке. В частности, он заявил, что США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер. «Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он. При этом США, по его мнению, стремятся в нынешнем конфликте не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов всех стран, а «демонизировать» Россию. «Цель была не обеспечить безопасность Украины на основе баланса интересов Украины, США и России, а цель была – демонизировать, добивать Российскую Федерацию», – цитирует его ТАСС.
Тем не менее, в политическом плане Москва не ощущает себя одинокой, добавил Лавров. «Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат – пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждено подчиняться самому жесткому диктату», – цитирует его РИА «Новости». По мнению министра, западные санкции стали своего рода налогом на независимость.
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Житель Украины вывел российского офицера из окружения
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Командир специального отряда быстрого реагирования по Кемеровской области полковник Константин Огия, считавшийся погибшим на Украине, оказался жив. Местный житель помог выйти из окружения российскому офицеру и связаться с руководством.
Ранее жене полковника Огия сообщили, что ее муж погиб во время спецоперации по защите Донбасса. Он двигался в составе колонны, попавшей в огневую засаду. Считалось, что при подрыве машины погибли несколько человек, сообщает РЕН ТВ.
Позже выяснилось, что Огия вместе с пятью подчиненными смог дать отпор противникам и сбежать в лес. Там российские военнослужащие встретили местного жителя, который помог им выйти из окружения и связаться с руководством.
После этого Огия отказался ехать в больницу. Полковник продолжает находиться на передовой и участвовать в спецоперации.
В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
В США ответили на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН
США не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы не видим, чтобы это происходило», – сказала Псаки, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие предложения, передает РИА «Новости».
По ее словам, Россия является постоянным членом Совбеза ООН и это право не отъемлемо, поэтому США не концентрируются на обсуждении исключения России из Совета.
«Мы сфокусированы на изоляции РФ», – отметила представитель Белого дома.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что призывы лишить Россию места постоянного члена Совбеза ООН не могут быть исполнены.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать ее действия на Украине «геноцидом».
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Власти Украины остановили экспорт газа из страны
Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, заявил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.
Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.
До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Эстонское судно затонуло у берегов Одессы в результате взрыва
Эстонское грузовое судно Helt утонуло у берегов украинского города Одесса после взрыва, судьба экипажа неизвестна, заявили в управляющей транспортной компании ista Shipping Agency.
Судно могло наткнуться на мину, предположил менеджер компании Игорь Илвес, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Корабль окончательно затонул. Двое членов экипажа находятся на плоту, а еще четверо пропали без вести», – заключил он.
Ранее сообщалось, что судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаеве, получило ракетный удар и затонуло. По предварительным данным, никто не пострадал.
Путин присвоил звание Героя России погибшему на Украине десантнику
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В ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о присвоении уроженцу Дагестана, офицеру 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России.
Отмечается, что мужчина погиб в ходе спецоперации на территории Украины, передает РИА «Новости».
«Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.
Гаджимагомедов погиб 26 февраля, окруженный украинскими военнослужащими. Чтобы не попасть в плен, он подорвал себя и врагов гранатой.
Ранее Минобороны назвало потери при проведении спецоперации на Украине – в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
«Эта награда – свидетельство признания лучших человеческих качеств нашего земляка, мужества и самоотверженности настоящего российского офицера. Такая высокая оценка подвига Нурмагомеда очень важна для каждого из нас. Он не сдался в плен и отдал свою молодую жизнь ради товарищей, ради безопасности всей России», – написал глава республики Дагестан Сергей Меликова в Instagram.
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Напомним, спецоперация по демилитаризации Украины идет с 24 февраля.
Леся Рябцева объяснила ликвидацию «Эха Москвы»
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«Главный редактор «Эха Москвы» давно напрашивался на ликвидацию своего СМИ, поэтому произошедшее я считаю закономерностью», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-помощник главного редактора радиостанции Леся Рябцева. Ранее Алексей Венедиктов сообщил о ликвидации «Эха Москвы».
«Главная проблема «Эха Москвы» в том, что король, то бишь – главный редактор Венедиктов – голый, а вокруг него сидят лизоблюды, которые не могут его вовремя остановить и сказать, что он идет не в том направлении», – пояснила экс-помощник главного редактора «Эха Москвы», телеведущая Леся Рябцева.
Собеседница напомнила про скандал, когда Генпрокуратура пригрозила политологу Валерию Соловью административной ответственностью за озвученный в эфире «Эха Москвы» фейк о количестве жертв коронавируса в России. «Вместо того, чтобы тогда извиниться, Венедиктов заявил, что будет бороться за свою правоту», – отметила Рябцева.
Кроме того, указала собеседница, позднее Генпрокуратура сообщила, что потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к «Эху Москвы» из-за «целенаправленного и систематического размещения информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
«Когда стало известно, что «Газпром-медиа» собирает совет директоров «Эха» для принятия решения о дальнейшей работе радиостанции, Венедиктов заявил: «Пока я являюсь главредом, я сам буду формировать политику радиостанции». В итоге мы пришли к тому, что сейчас «Эхо Москвы» является ничем иным, как вредоносным СМИ», – заключила телеведущая.
В четверг главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что большинством голосов совета директоров принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы», – написал он в Telegram.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Радиостанция «Эхо Москвы» была отключена от эфира.
Это произошло по требованию Генпрокуратуры России в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
При этом Госдеп обвинил Кремль в политике «наступления на свободу СМИ и правду» в России. «Россия ведет неспровоцированную войну против Украины. У себя дома Кремль ведет полное наступление на свободу СМИ и правду, усилия Москвы по введению в заблуждение и сокрытию правды о жестоком вторжении усиливаются», – приводит РИА «Новости» заявление Госдепа.
В заявлении отмечается, что, по мнению руководства США, ограничение доступа к «Эху Москвы» и «Дождю» является «необоснованным».
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Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – заявил он в своем Telegram-канале.
На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.
Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
СМИ: Российские хакеры на сайтах органов власти Украины разместили призыв к ВСУ
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На Украине хакеры взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.
«События последних дней станут предметом долгих дискуссий наших современников и потомков, но правда всегда одна! Абсолютно очевидно, что случившееся – это наглядный пример того, что происходит, когда к власти приходят безответственные, алчные и равнодушные к нуждам своего народа личности», – написано в призыве, передает НТВ.
Авторами «поломки» сайтов считают российскую хакерскую группу RaHDit, пишет «Лента.ру».
Подтвердить эту информацию не удалось. В настоящее время при входе на правительственные сайты сообщается, что доступ к ним получить не удается.
Ранее стало известно, что российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейкам.
Ранее сообщалось, что хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну» из-за ситуации на Украине.
Международный регулятор отказал Украине в санкциях против России
Международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине на запрос ограничить работы российского сегмента интернета, сообщил телеканал NBC.
«Наша миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета», – передает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.
Ранее Киев попросил ICANN заблокировать создание новых российских доменов и отключить DNS-серверы в России на фоне российской спецоперации на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Подчеркивалось, что в планы не входит оккупация украинских территорий.
После этого западные страны ввели санкции в отношении России.
В теплоход в порту украинского Николаева попала ракета
Судно, стоявшее в порту Ольвия в украинском городе Николаев, получило ракетный удар, заявили в украинской администрации морских портов.
По информации филиала Ольвия ГП АМПУ, в 17.25 2 марта по судну «Банглар Самриддхи» (под флагом Бангладеша), совершавшему рейд в порту Ольвия на якорной стоянке №363, «был нанесен ракетный удар», говорится в сообщении в Facebook Администрации морских портов Украины.
После этого на судне начался пожар, для спасения экипажа направили два буксира, по предварительным данным, в результате удара никто не пострадал. Отмечается, что судно зашло в порт 23 февраля, оно стояло в ожидании загрузки.
Администрация морских портов Украины обвинила в нанесении удара ВМФ России. Официальной реакции российской стороны на данный момент не последовало.
В Сети опубликовали видеозапись с ударом по судну.
Рада попросила ООН ввести на Украину миротворцев
Верховная рада Украины приняла постановление, в котором просит ООН и другие международные организации ввести на Украину миротворцев.
«Парламент поддержал обращение к ООН, МККК, Европарламенту, международным организациям. (…) Что требует Верховная рада от мировой общественности: введения на Украину миротворческих сил на основании Резолюции Генассамблеи ООН «Объединение ради мира» от 3 ноября 1950 года», – цитирует сообщение украинского парламента РИА «Новости».
Ранее Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.