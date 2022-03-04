Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ситуацию на Запорожской АЭС, говорится в сообщении агентства.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским регулятором в ядерной области, а также оператором о серьезной ситуации на Запорожской атомной электростанции», – приводит текст сообщения ТАСС.

При этом указывается, что Гросси призвал прекратить применение силы и предупредил о серьезной опасности в случае повреждения реакторов.

«Регулятор Украины уведомил МАГАТЭ о том, что никаких изменений уровня радиации на территории Запорожской атомной электростанции зафиксировано не было», – отмечается в заявлении. «Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что пожар на территории Запорожской АЭС не затронул «основное» оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий», – говорится в сообщении МАГАТЭ.

Вместе с тем указывается, что МАГАТЭ осведомлено о сообщениях об обстреле Запорожской атомной электростанции и находится в контакте с украинскими властями. Так, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил ситуацию на АЭС с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским регулятором в ядерной области, а также с оператором. Гросси призвал прекратить применение силы и предупредил о серьезной опасности в случае повреждения реакторов.

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Вопреки этому президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС.

Напомним, в понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.

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