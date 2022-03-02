Зеленский цинично использовал память о Холокосте

Президент Украины в своей антироссийской пропаганде стал использовать тему уничтожения евреев во время Второй мировой. А все из-за недавнего авиаудара российских войск по киевской телевышке. Как одно связано с другим и почему если кому и стоило бы избегать подобных параллелей, то это как раз нынешним киевским властям?

Недавний авиаудар по телецентру в Киеве (с целью выключить украинский зомбоящик) привёл к обратному эффекту – ложь с украинской стороны даже усилилась. Если не в количестве, то в качетве.

Телецентр находится в непростом месте. Рядом – Бабий Яр и мемориальный комплекс, построенный в память о массовых расстрелах киевских евреев, военнопленных красноармейцев, а также мирных жителей других национальностей во время нацистской оккупации Киева.

«Подумав, в Офисе президента решили вцепиться в этот медиаповод мёртвой хваткой. И вот президент Украины уже обращается к евреям всего мира отреагировать на «удар российских военных по Бабьему Яру в Киеве». Зачем 80 лет повторять «Никогда снова», если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?», – возмутился вчера Зеленский.

По всей видимости, запрет на продажу алкоголя, введённый в Киеве с 1 марта, не распространяется на Зеленского и его Ставку. Иначе бы там сторонились темы Бабьего Яра и любых параллелей с ней как чумы.

Государство-террорист

Причин этому даже больше, чем хотелось бы перечислять. Начнём с наиболее горькой.

Когда сегодня с трибуны ООН озвучиваются данные о количестве жертв среди мирного населения Украины, то обычно не акцентируется, что от 40% до 50% убитых и раненых – жители Донбасса. Да, почти половина потерь приходится на этот небольшой (в сравнении с остальной Украиной) пятачок. ВСУ равняют с землёй всё, до чего достреливают их РСЗО и артиллерии.

Так что не Зеленскому и не его Офису говорить о мёртвых – пока они сами убивают живых.

Пока они отказываются от организации гуманитарных коридоров для жителей блокированных городов. А то и – как мэр Чернигова Вячеслав Чаус – берут их в заложники и даже явно этим гордятся: «Все выезды из города заминированы. «Заминированы» – значит, что там мины, и можно на них подорваться», – написал он в своём Facebook. Выезды, не въезды!

Буквально недавно Россия и Белоруссия проводили совместные учения в ходе которых противостояли «террористической республике Днепровия». Так вот, это больше не легенда для учений, это реальность. Такие шаги украинских властей ставят их даже не на одну ступень с ИГИЛ*, а ниже. ИГИЛ – изначально террористы, какой с них спрос. А вот украинские власти деградировали до этого уровня.

Но ведь Запад принимает представителей Украины на официальном уровне, оказывает им помощь, становится на их сторону в конфликте? Да. Но это не говорит о том, что украинская власть – не террористы. Это говорит о том, что Запад просто неспособен (не хочет) признать, что все эти годы он поддерживал террористов. Как правительству той же ФРГ объяснить своему избирателю, что мэр украинского города взял в заложники его жителей, а ФРГ поставляет Украине оружие?

Наследники оуновцев заголосили

Вторая причина, по которой Зеленскому сотоварищи стоит заткнуться насчёт Бабьего Яра заключается в давно известном обстоятельстве. Национализм на Украине давно перестал быть политическим течением и стал официально одобряемой идеологией. Националисты XX века почитаются на государственном уровне, их именами названы улицы, им установлены памятники. Их деятельность (в тщательно прилизанно-позитивном ключе) излагается на уроках истории в школах и ВУЗах.

После войны вся тяжесть морального груза за организацию Холокоста легла на плечи немецкого народа, который продолжает искупать эту вину до сих пор. Поэтому немногим известно, что большая часть исполнителей, тех, кто поддерживал работу этого конвейера смерти, были украинцами. Не просто жителями УССР, а именно этническими украинцами, националистами из ОУН* (м), т.н. «мельниковцами». Они занимали города УССР вместе с наступающими войсками вермахта, помогали организовывать оккупационные администрации.

Ну и убивать помогали: по данным «Парламентской газеты», Бабий Яр – это не менее 1200 националистов. Они расклеивали объявления, проводили рейды, стояли в оцеплении, достреливали, волокли трупы в яму...

Быть украинским националистом, дружить с украинским националистом, сидеть за одним столом с украинским националистом невозможно уже хотя бы поэтому. Всякий, кто носит оуновский тризуб на лацкане пиджака и предлагает обустраивать современную украинскую государственность на основе идеологии национализма, предлагает делать это на костях евреев из Бабьего Яра. Это то, чем украинская власть изо дня в день занимается десятилетиями. Просто в последние восемь лет они перестали это даже скрывать.

Да и что скрывать: с севера Бабий Яр сегодня опоясывает улица Елены Телиги, националистки, побратимы которой как раз и помогали убивать евреев. А она их подбадривала – статьями в оккупационной газете «Украинское слово».

К слову, о Бабьем Яре. Сам он находится в районе переулка Герцена. Там же – менора и Хрустальная стена плача, а также другие памятные сооружения. Телецентр, удар по которому Зеленский назвал ударом по расстрелянным, тоже построен на костях. Но не расстрелянных. На этом месте прежде было старое еврейское кладбище.

Владимиру Александровичу стоило бы лучше знать историю своего народа. И не спекулировать такой темой, это непозволительно даже в его сегодняшнем положении.

Тридцать лет на месте

И, наконец, последнее. В Киеве есть памятники жертвам Бабьего Яра (общий, расстрелянным детям, ромам), но масштаб трагедии таков, что нужен мемориальный комплекс. Условно говоря – киевский Яд Вашем.

Дело в том, что Бабий Яр – это не просто место убийства тысяч человек. Он стал чем-то вроде спускового крючка. Из 9 млн евреев, погибших в ходе Второй мировой войны, 1,7 млн погибли на территории Украины. Эта длинная вереница смертей началась не с Киева, но Холокост начался здесь. «Киевский Бабий Яр дал толчок шести тысячам «Бабьих Яров» на территории Европы, – сказал однажды президент Европейского еврейско­го конгресса Вячеслав Кантор.

Идея такого комплекса витала давно, и в очередной раз была высказана в 2015 году. Появился фонд, был заказан проект, начался сбор средств.

Но буквально сразу же нужное дело споткнулось о глупость: «Почему россияне должны строить в Украине мемориальный центр? У нас война с Россией, в которой ежедневно гибнут люди, и вдруг нам российские бизнесмены пытаются построить мемориал», – возмутился тогда сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины Иосиф Зисельс.

Ему не понравилось наличие в числе крупных доноров проекта российских бизнесменов. Украинская власть с радостью ухватилась за эту позицию. В итоге сводка новостей о строительстве мемориала напоминает смесь сводки боевых действий и жёлтой прессы.

Самое печальное, что это уже не впервой. За последние тридцать лет это уже третья попытка и третье осмысление такого комплекса. И каждый раз всё упирается в одну и ту же проблему: «В каждом из трех проектов использовался один и тот же аргумент: строят не те, кто надо. Сначала это были американцы – это иностранные граждане, почему они должны строить что-то в Украине? Потом это были олигархи – они же плохие, поэтому тоже не должны строить. И сейчас мы видим нарратив, что строят россияне», – описывает ситуацию журналистка издания «Лига.Нет» Любовь Величко.

Ни одна украинская власть не сумела собрать всех в кулак, организовать (а кому надо – и рты позатыкать) – чтобы такой комплекс наконец-то появился. Он нужен не только евреям, но и самим украинцам – как прививка от господствующей сегодня идеологии. И именно поэтому, разумеется, он так и не был построен.

Не вам упрекать Россию Бабьим Яром, пан Зеленский!