Как устроена украинская фабрика лжи

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из узлов, обеспечивающих распространение украинской пропаганды по всему миру. Речь идет о 72 Центре специальных психологических операций. Кто и как создает все эти фальшивки, как именно они выглядят, как их распознать и отличить от сообщений о реальных событиях - и какое иностранное государство помогает украинским спецслужбам их создавать?

«Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома». Таким заявлением Минобороны Украины заранее предупредило о нанесении удара по одному из центров украинской пропаганды - расположенному в Киеве 72-му центру информационно-психологических операций. Это воинская часть сил специальных операций Украины - и к вечеру понедельника она была выведена из строя.

Именно это подразделение производит большинство фальшивок, касающихся российской спецоперации на Украине, которыми российский интернет наводнен все последние дни.

Россия старается вести спецоперацию аккуратно – и в реальности, и в информационном пространстве. Украинские фабрики ботов не стесняются вообще ничего. Это легко понять, если ознакомиться с украинскими чатами инфоволонтеров, как они себя называют. Там – сотни людей, готовых «пилить креатив» по техзаданиям.

26 февраля появляется техзадание: «Нужны крео, ЦА (целевая аудитория – прим. авт.) – Русские Матери, акценты: воюют с говном и палками, приезжают парни 2001/2002 годов, парни не знают, куда едут, скорее всего, не вернутся домой».

27 февраля в этих чатах просят «разогнать» группу с названием «Любовь Русской Матери». Пока я писала, ссылка на эту группу несколько раз появилась в комментариях к моим постам в телеграм-канале со словами: «Здесь вы узнаете правду!».

Истории у «Любви русской матери» такие (орфография во всех случаях сохранена): «Как мы допустили это, матери, которые отпустили своих сыновей, прочитайте!!!». «Долго не решалась писать, но нет. Подружка помогла собраться с мыслями и решиться. Смотрите, что от сыночка пришло, всю ночь рыдала, да толку то?

Мама, прошу тебя понять. Я уже взрослый. Я твердо все решил. Это будет мое последнее сообщение. То, что было вчера никто не ожидал, все хотят дезертировать. Это просто братоубийственная война и ничего другого. Командиры даже запрещают брать с собой раненных, нам их негде размещать. Нам говорили, что с нами Бог, а потом сами же добивали умирающих. Прости меня пожалуйста, но я так больше не могу. Рано или поздно мы все равно умрем, я не хочу быть частью этого. Я все твердо решил. Если у тебя есть возможность сообщи своим подругам чтобы никто не шел призовниками. Это братоубийство, люди умирают неизвестно за что. Завтра не будет никакой атаки. Я покончу с собой и с этой войной. Прости меня. Я тебя люблю».

Обратили внимание на опечатку в слове «призовниками»? Это, кстати, украинизм: «призывник» по-украински «призовник». Кроме того, некоторые скрины сообщений «несчастных солдатиков» почему-то в Вайбере – мессенджере, которым пользуются в основном на Украине. В этой группе чуть больше 2 тысяч подписчиков, но она явно не одна такая.

Еще одно направление инфовоинов – Белоруссия. Лить «крео» предлагается в города, расположенные в пределах 100 км от границы с Украиной, это связано с возможностью вмешательства Белоруссии в военную операцию на территории Украины. В чате утверждают, что это прямой запрос от украинского вице-премьера Михаила Федорова, IT-предпринимателя, основателя цифрового агентства, что дает возможность предположить, что деятельность многочисленных чатов «инфоволонтеров» связана именно с ним.

А вот этот текст, написанный загадочным птичьим языком – это не шифровка, а призыв для айтишников делать баннеры для игроков в компьютерные игры – это, мол, самая широкая аудитория: «Оформляйте пуши, и рассылайте по всем гео на которые лили. Со всех прил, с старых с новых! Мы только с одних пушей можем охватить всю РФ и мир, всех игроков! Игроки – это наша ЦА, это как раз те, кому промывают мозги по ТВ!»

Кстати, думаете, миллионы просмотров под украинскими видео берутся из ниоткуда? Покупка ботов – важная статья бюджета «инфоволонтеров».

Чеченских бойцов решили запугивать допросами на свинофермах: вбросили для распространения приказ Минобороны – фейковый, разумеется – где приказывается «хоронить уничтоженных врагов, которые исповедовали мусульманскую веру, на свинофермах», а также «пленных врагов, которые исповедуют мусульманскую веру, доставлять на территорию свиноферм, держать и проводить допросы исключительно на свинофермах».

Архив «крео» висит в соответствующих чатах. На любую целевую аудиторию: для России, для Белоруссии, для Запада, для Украины – архивы огромны, и подходящий «мемчик» или, наоборот, драматическое видео можно найти на любую задачу. Этим занимаются дизайнеры и текстовики.

А есть и СММ-щики: их задача – распространить «крео» по сети. Например, можно ознакомиться с бюджетом только одного из инфоволонтеров для «Ютьюба» – в гривнах.

Кстати, знаете, откуда берутся душераздирающие тексты, призывающие выйти на митинг против войны? Да-да, вы все правильно поняли. Вот такие емкие лозунги предлагает рекламщица Екатерина (ее специализация «крео» – текст):

текст 1

Наши дети не заслуживают жить? Наши дети должны становится убийцами мирных граждан? Наши дети должны воевать за интересы диктаторов? Спросите себя, какого вы хотите будущего для себя и своих детей. Добиться мира сегодня можно только выходом на улицы. Скажите своё твёрдое НЕТ войне! Выходите на улицу!

текст 2

Год назад мы оповещали, как бьют наших детей на улицах, а теперь будем рассказывать, как они умирают на Украине? НЕТ! Хватит! Наши дети не должны проливать кровь из-за тиранов! Скажем НЕТВОЙНЕ на митинге!

текст 3

О чем мечтают дети? Они хотят играть на улице, смотреть Tik Tok, ходить в кинотеатры, посещать выставки, слушать музыку. Они уверены, что их ждёт счастливое будущее, в котором не будут рваться снаряды над головой. Чтобы этого не было, каждый должен сегодня выйти на улицу и высказаться. Выйди на улицу – останови войну». И так далее.

Да, оплачивают раскрутку рекламы антивоенных митингов тоже украинские инфоволонтеры. Под соответствующие бюджеты и отчетность у чатов созданы «ложноножки».

Отсюда же фейки о том, что Центробанк якобы собирается заморозить вклады россиян для помощи армии. Это – всего лишь очередное «крео» украинских инфовоинов.

Отчет об успехах в одном из крупных чатов выглядит как перекличка. Ithelper: «596 тысяч показов, 1132 клика, Баннерка в прилах, 99% РУ». Влад: «900к+ на охват». Alex: «10к переглядів в Однокласниках! Плюс запустив рекламу на Ютуб!». Frodor Baggins: «250к, + тиммейты еще гдето 350к». Roman: «485 748 показов, 38547 кликов. Наращиваем! Гео РФ БЛ. Источники ЮТУБ, ФБ/ИНСТ готовим тик ток».

Можно, конечно, сказать, что в то время, когда Россия ведет эффективные боевые действия в реале, Украина ведет их всего лишь в виртуальном мире. Но нет, это не «всего лишь» – это война за эмоции и мозги людей, в том числе и в России.

И эти «промывочные» фабрики работают уже не первый год – с началом спецоперации они всего лишь активизировались.

«За восемь лет информационное поле Украины было полностью перекроено: сформировалась многокомпонентная экосистема, которая продвигала нужные заказчику нарративы на всех уровнях, начиная с комментариев в соцсетях и заканчивая проплаченными публикациями в крупнейших СМИ», – пишет РИА ФАН. И сегодня вся эта экосистема развернута на полную катушку.

«Условно все органы информационного противоборства на Украине можно разделить на четыре группы: государственные медиа, специализированные структуры силовых ведомств, информационные сети иностранных государств, частные «фабрики троллей» и медиа, принадлежащие олигархам. Все они взаимосвязаны и работают в рамках единой информационной системы, отрабатывающей нужные с точки зрения заказчиков нарративы как в украинском обществе, так и за рубежом», – продолжают коллеги.

А одним из важнейших организаторов антироссийских информационных кампаний выступают центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) ССО Украины.

«После государственного переворота 2014 года и фактического перехода Украины под прямое внешнее управление, западные спецслужбы взяли под полный контроль строительство и функционирование как Вооруженных сил Украины, так и спецслужб.

Строительство и работа местных ЦИПсО велась под прямым руководством кураторов из Великобритании. Речь идет об офицерах 77 бригады сил специальных операций Великобритании, специализирующихся на ведении электронной и психологической войны, которые как минимум с 2018 года находятся на Украине. Впоследствии офицеры ССО Великобритании были усилены представителями Национальных киберсил», – уверены авторы расследования.