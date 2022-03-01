Как устроена украинская фабрика лжи

Взгляд
1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
Разделы

Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
Перейти в раздел…

Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Пять мифов о военной операции на Украине

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
В головах многих граждан по обе стороны российско-украинской границы царит полное непонимание происходящего и панические настроения. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...
Перейти в раздел…

Грузия предала Украину

Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Власти Украины заявили о возможности превентивного удара по Белоруссии
    В МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией В Европарламенте назвали сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре Зеленский заявил о блокаде всех крупных украинских городов Минобороны: Войска ДНР соединились в российскими на границе Донецкой области
    МВД: Украина в даркнете ищет исполнителей терактов в России В Европу с Украины прибыли более 660 тыс. беженцев ЦБ предупредил о звонках от мошенников с просьбой снять все деньги со счета Генсек НАТО заявил о нежелании конфликта с Россией
    Над Таганрогом «Панцирем» сбита украинская ракета Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны РФ Глава Николаевской области: Русские пытаются избежать жертв среди мирного населения В Госдуме призвали отменить в стране масочный режим

    «будут уничтожены»


    Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены

    контроль над побережьем


    Минобороны заявило о блокировании выхода ВСУ к Азовскому морю

    специальная операция


    Минобороны России опубликовало видео работы спецназа на Украине

    Видео

    раздача оружия населению


    Зеленский заставил украинцев стрелять друг в друга

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

    «Никаких санкций»


    Кто в мире воздержался от нападок на Россию

    санкционный удар


    Запад намерен лишить Россию авиации

    Уничтожение мостов


    Украина взрывает себя напоказ ради Европы

    НеРоссия


    Дмитрий Юрьев: Запад продолжает на Украине дело Ленина

    переговоры под Гомелем


    Герман Садулаев: Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

    санкционное цунами


    Владимир Прохватилов: В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

    на ваш взгляд


    Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?

    Как устроена украинская фабрика лжи

    Рунет переполнен фальшивками, произведенными спецслужбами Украины
    		   1 марта 2022, 19:30
    Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Анна Долгарева

    Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по одному из узлов, обеспечивающих распространение украинской пропаганды по всему миру. Речь идет о 72 Центре специальных психологических операций. Кто и как создает все эти фальшивки, как именно они выглядят, как их распознать и отличить от сообщений о реальных событиях - и какое иностранное государство помогает украинским спецслужбам их создавать?

    «Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома». Таким заявлением Минобороны Украины заранее предупредило о нанесении удара по одному из центров украинской пропаганды - расположенному в Киеве 72-му центру информационно-психологических операций. Это воинская часть сил специальных операций Украины - и к вечеру понедельника она была выведена из строя.

    Именно это подразделение производит большинство фальшивок, касающихся российской спецоперации на Украине, которыми российский интернет наводнен все последние дни.

    Россия старается вести спецоперацию аккуратно – и в реальности, и в информационном пространстве. Украинские фабрики ботов не стесняются вообще ничего. Это легко понять, если ознакомиться с украинскими чатами инфоволонтеров, как они себя называют. Там – сотни людей, готовых «пилить креатив» по техзаданиям.

    26 февраля появляется техзадание: «Нужны крео, ЦА (целевая аудитория – прим. авт.) – Русские Матери, акценты: воюют с говном и палками, приезжают парни 2001/2002 годов, парни не знают, куда едут, скорее всего, не вернутся домой».

    27 февраля в этих чатах просят «разогнать» группу с названием «Любовь Русской Матери». Пока я писала, ссылка на эту группу несколько раз появилась в комментариях к моим постам в телеграм-канале со словами: «Здесь вы узнаете правду!».

    Истории у «Любви русской матери» такие (орфография во всех случаях сохранена): «Как мы допустили это, матери, которые отпустили своих сыновей, прочитайте!!!». «Долго не решалась писать, но нет. Подружка помогла собраться с мыслями и решиться. Смотрите, что от сыночка пришло, всю ночь рыдала, да толку то?

    Мама, прошу тебя понять. Я уже взрослый. Я твердо все решил. Это будет мое последнее сообщение. То, что было вчера никто не ожидал, все хотят дезертировать. Это просто братоубийственная война и ничего другого. Командиры даже запрещают брать с собой раненных, нам их негде размещать. Нам говорили, что с нами Бог, а потом сами же добивали умирающих. Прости меня пожалуйста, но я так больше не могу. Рано или поздно мы все равно умрем, я не хочу быть частью этого. Я все твердо решил. Если у тебя есть возможность сообщи своим подругам чтобы никто не шел призовниками. Это братоубийство, люди умирают неизвестно за что. Завтра не будет никакой атаки. Я покончу с собой и с этой войной. Прости меня. Я тебя люблю».

    Обратили внимание на опечатку в слове «призовниками»? Это, кстати, украинизм: «призывник» по-украински «призовник». Кроме того, некоторые скрины сообщений «несчастных солдатиков» почему-то в Вайбере – мессенджере, которым пользуются в основном на Украине. В этой группе чуть больше 2 тысяч подписчиков, но она явно не одна такая.

    Еще одно направление инфовоинов – Белоруссия. Лить «крео» предлагается в города, расположенные в пределах 100 км от границы с Украиной, это связано с возможностью вмешательства Белоруссии в военную операцию на территории Украины. В чате утверждают, что это прямой запрос от украинского вице-премьера Михаила Федорова, IT-предпринимателя, основателя цифрового агентства, что дает возможность предположить, что деятельность многочисленных чатов «инфоволонтеров» связана именно с ним.


    А вот этот текст, написанный загадочным птичьим языком – это не шифровка, а призыв для айтишников делать баннеры для игроков в компьютерные игры – это, мол, самая широкая аудитория: «Оформляйте пуши, и рассылайте по всем гео на которые лили. Со всех прил, с старых с новых! Мы только с одних пушей можем охватить всю РФ и мир, всех игроков! Игроки – это наша ЦА, это как раз те, кому промывают мозги по ТВ!»


    Кстати, думаете, миллионы просмотров под украинскими видео берутся из ниоткуда? Покупка ботов – важная статья бюджета «инфоволонтеров».

    Чеченских бойцов решили запугивать допросами на свинофермах: вбросили для распространения приказ Минобороны – фейковый, разумеется – где приказывается «хоронить уничтоженных врагов, которые исповедовали мусульманскую веру, на свинофермах», а также «пленных врагов, которые исповедуют мусульманскую веру, доставлять на территорию свиноферм, держать и проводить допросы исключительно на свинофермах».


    Архив «крео» висит в соответствующих чатах. На любую целевую аудиторию: для России, для Белоруссии, для Запада, для Украины – архивы огромны, и подходящий «мемчик» или, наоборот, драматическое видео можно найти на любую задачу. Этим занимаются дизайнеры и текстовики.

    А есть и СММ-щики: их задача – распространить «крео» по сети. Например, можно ознакомиться с бюджетом только одного из инфоволонтеров для «Ютьюба» – в гривнах.

    Увеличение скриншота по клику.

    Кстати, знаете, откуда берутся душераздирающие тексты, призывающие выйти на митинг против войны? Да-да, вы все правильно поняли. Вот такие емкие лозунги предлагает рекламщица Екатерина (ее специализация «крео» – текст):

    текст 1

    Наши дети не заслуживают жить? Наши дети должны становится убийцами мирных граждан? Наши дети должны воевать за интересы диктаторов? Спросите себя, какого вы хотите будущего для себя и своих детей. Добиться мира сегодня можно только выходом на улицы. Скажите своё твёрдое НЕТ войне! Выходите на улицу!

    текст 2

    Год назад мы оповещали, как бьют наших детей на улицах, а теперь будем рассказывать, как они умирают на Украине? НЕТ! Хватит! Наши дети не должны проливать кровь из-за тиранов! Скажем НЕТВОЙНЕ на митинге!

    текст 3

    О чем мечтают дети? Они хотят играть на улице, смотреть Tik Tok, ходить в кинотеатры, посещать выставки, слушать музыку. Они уверены, что их ждёт счастливое будущее, в котором не будут рваться снаряды над головой. Чтобы этого не было, каждый должен сегодня выйти на улицу и высказаться. Выйди на улицу – останови войну». И так далее.

    Да, оплачивают раскрутку рекламы антивоенных митингов тоже украинские инфоволонтеры. Под соответствующие бюджеты и отчетность у чатов созданы «ложноножки».

    Отсюда же фейки о том, что Центробанк якобы собирается заморозить вклады россиян для помощи армии. Это – всего лишь очередное «крео» украинских инфовоинов.

    Отчет об успехах в одном из крупных чатов выглядит как перекличка. Ithelper: «596 тысяч показов, 1132 клика, Баннерка в прилах, 99% РУ». Влад: «900к+ на охват». Alex: «10к переглядів в Однокласниках! Плюс запустив рекламу на Ютуб!». Frodor Baggins: «250к, + тиммейты еще гдето 350к». Roman: «485 748 показов, 38547 кликов. Наращиваем! Гео РФ БЛ. Источники ЮТУБ, ФБ/ИНСТ готовим тик ток».

    Можно, конечно, сказать, что в то время, когда Россия ведет эффективные боевые действия в реале, Украина ведет их всего лишь в виртуальном мире. Но нет, это не «всего лишь» – это война за эмоции и мозги людей, в том числе и в России.

    И эти «промывочные» фабрики работают уже не первый год – с началом спецоперации они всего лишь активизировались.

    «За восемь лет информационное поле Украины было полностью перекроено: сформировалась многокомпонентная экосистема, которая продвигала нужные заказчику нарративы на всех уровнях, начиная с комментариев в соцсетях и заканчивая проплаченными публикациями в крупнейших СМИ», – пишет РИА ФАН. И сегодня вся эта экосистема развернута на полную катушку.

    «Условно все органы информационного противоборства на Украине можно разделить на четыре группы: государственные медиа, специализированные структуры силовых ведомств, информационные сети иностранных государств, частные «фабрики троллей» и медиа, принадлежащие олигархам. Все они взаимосвязаны и работают в рамках единой информационной системы, отрабатывающей нужные с точки зрения заказчиков нарративы как в украинском обществе, так и за рубежом», – продолжают коллеги.

    А одним из важнейших организаторов антироссийских информационных кампаний выступают центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) ССО Украины.

    «После государственного переворота 2014 года и фактического перехода Украины под прямое внешнее управление, западные спецслужбы взяли под полный контроль строительство и функционирование как Вооруженных сил Украины, так и спецслужб.

    Строительство и работа местных ЦИПсО велась под прямым руководством кураторов из Великобритании. Речь идет об офицерах 77 бригады сил специальных операций Великобритании, специализирующихся на ведении электронной и психологической войны, которые как минимум с 2018 года находятся на Украине. Впоследствии офицеры ССО Великобритании были усилены представителями Национальных киберсил», – уверены авторы расследования.


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •