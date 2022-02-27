Эксперт указал на ядерную угрозу со стороны Украины

«Натовское ядерное оружие могло быть развернуто на Украине. Подлетное время до России сократилось бы до секунд. Поэтому, когда НАТО не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в альянс, это вызывает обеспокоенность», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, комментируя угрозу Зеленского отказаться от Будапештского меморандума.

«Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности напрямую увязал выход из Будапештского меморандума с гарантиями безопасности Украины. При этом его угроза прозвучала так, будто Украина когда-либо являлась государством, имеющим ядерное оружие (ЯО). Это ложь», – отметил депутат Госдумы VI созыва, специалист по вопросам нераспространения ядерных вооружений Максим Шингаркин. Собеседник напомнил, что Украина была лишь территорией, на которой СССР размещал свое ядерное оружие.

Кроме того, подобное заявление должно было иметь оценку стран-участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заметил собеседник. «Например, Северная Корея находится под международными санкциями в связи с попыткой создать ядерное оружие. Похожая ситуация с Ираном. Вашингтон, напомню, пригрозил санкциями Тегерану за решение обогащать уран до рекордного уровня», – добавил Шингаркин. Ничего подобного в случае с украинскими декларациями и не отмечалось. Это при том, что у Украины теоретически была возможность стать обладателем ядерного оружия.

«Во-первых, страна имеет энергетические ядерные реакторы, в том числе выведенные из эксплуатации. Во-вторых, Украина располагает колоссальным объемом отработанного ядерного топлива, которое содержит не только уран, но и плутоний. В-третьих, на территории Украины проживают специалисты, которые работали в ядерном оружейном комплексе СССР и могут сейчас принимать участие в создании ядерного взрывного устройства. И наконец, на территории Украины есть «горячие камеры» – камеры по работе с высокорадиоактивными ядерными материалами», – перечислил эксперт.

Шингаркин также призвал не забывать о Чернобыльской зоне, где уже частично размещены лаборатории, производственные комплексы, которые работают с радиоактивными материалами. «На этой площадке можно развернуть производство по подготовке радиационных зарядов для так называемой грязной бомбы, – уточнил Шингаркин. – Именно поэтому у российского руководства это выступление Зеленского вызвало такое беспокойство. Единственно непонятно, почему мы не направили в МАГАТЭ доклад об этом».

Кроме того, вопрос о ЯО тесно связан с гарантиями безопасности, которые ранее Россия запросила от НАТО, указал экс-депутат. «США имеют 200 ядерных боеприпасов на территории Европы, а именно: в Бельгии, Голландии, Германии, Италии и Румынии. Эти тактические ядерные боеприпасы – бомбы подвешиваются к определенным самолетам НАТО, в том числе самолетам США и стран-участниц альянса», – отметил Шингаркин.

Таким образом, по словам депутата, «нарушается договор о нераспространении ЯО в части передачи контроля и планирования применения ядерного оружия, в том числе государствами с неядерным статусом». «Исходя из этой практики НАТО, мы понимаем, что номинально ядерное оружие может быть развернуто вблизи от границ России с подлетным времен в секунды. Именно поэтому, когда Североатлантический альянс не дает нам гарантий того, что Украина не войдет в НАТО, это вызывает обеспокоенность», – резюмировал собеседник.

Напомним, что на конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля Зеленский заявил буквально следующее: «За отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Безопасности у нас тоже нет... Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума... Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были поставлены под сомнение».

Президент России Владимир Путин, объявляя 24 февраля о начале специальной военной операции с целью демилитаризации и денацификации Украины, также подчеркнул, что Москва не допустит появления у Украины ядерного оружия. Отметим, что в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС – после этого украинская сторона обратилась в Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ), предупредив о невозможности гарантировать безопасность на ЧАЭС.

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