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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:34  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова кадр из видео
Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Султан Эрдоган поцивилизованнее литовцев с ирландцами будет

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться. Подробности...
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Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
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Бигтех перестал скрывать агрессию к России

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Россия начала демилитаризацию Украины

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    Ракетные удары по Харькову и Киеву нанесла Украина

    Результаты обстрела силами ВСУ центра Харькова
    		   1 марта 2022, 14:58
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Рафаэль Фахрутдинов

    Западные и украинские СМИ раскручивают очередной фейк о якобы ударе российских Вооруженных сил по центру Харькова, публикуя кадры разрушений. Ранее Москва уже опровергала схожий миф о «прилете российской ракеты» в один из жилых домов Киева. Однако количество однотипных фейков растет. Возможно ли случайное попадание высокоточным оружием по жилым районам и кто фабрикует ложь о «военных преступлениях» ВС РФ на Украине?

    Во вторник американская The Wall Street Journal опубликовала статью под названием «Российские силы нанесли удары по гражданским районам Украины после ракетного обстрела центра Харькова». Это произошло «утром, когда Москва, разочарованная в своих планах на быструю победу, переключилась на новую стратегию нанесения ударов по гражданским районам в попытке деморализовать украинское сопротивление», – говорится в статье.

    По словам автора материала, кадры с камеры прямого наблюдения с центральной площади Свободы в Харькове показали, что ракета приземлилась недалеко от здания местной администрации, а огонь обжег близлежащие здания и автомобили. В статье приводится ряд фотографий с места происшествия.

    При этом российские аналитики отмечают, что в здание администрации прилетела ракета РСЗО «Смерч» с северо-западного направления и из того района, который, по словам самих украинских властей, контролируется ВСУ. Автор отраслевого канала Старше Эдды в Telegram отмечает, что буквально за несколько часов до удара в украинском сегменте соцсетей сделали вброс о том, что у полка «Азов» (запрещен в России) на 11.00 мск было намечено собрание в этом месте. В итоге националисты в этот момент на улице не находились, и туда же прилетел снаряд. В результате, по мнению автора, «украинские СМИ по всем каналам демонстрируют картинку якобы русского удара, разгоняя очередной фейк».

    Напомним, в воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что силы ВС России вошли в Харьков. Минобороны заявило, что 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, расположенный в Харьковской области и оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался. Задержан 471 украинский военнослужащий. Отмечалось, что ко всем украинским военнослужащим оказывается уважительное отношение и помощь. После оформления документов они будут отправлены к своим семьям.

    Любопытно, что западные СМИ далеко не впервые используют фейки, подобные харьковскому. Например, в субботу СМИ также активно распространяли видео о якобы российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве. Позже в Минобороны заявили, что данная информация не соответствует действительности и является фейком, так как характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты.

    «Очевидно, что в ходе отражения ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности «Бук М-1» и ракета задела угол жилого дома», – объяснил источник в министерстве.

    Эксперты также отмечали, что «у всех тактических ракет двигатель работает считанные секунды, а у крылатых ракет такой дым от движков бывает только в момент старта, когда работает стартовый двигатель. Поэтому выпустить снаряд могли стоящий рядом украинский С-300 или «Бук».

    Вместе с тем министр обороны России Сергей Шойгу позже отметил, что украинские военные используют мирных граждан в качестве живого щита. «Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов», – рассказал министр. Он также подчеркнул, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием, передает РИА «Новости».

    На этом фоне Международный уголовный суд (МУС) в Гааге решил заняться расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины. Об этом во вторник заявил главный прокурор МУС Карим Хан.

    По его словам, расследования изначально касаются возможных преступлений, которые были совершены до начала военной операции России по демилитаризации Украины. Однако с учетом проникновения российских сил на украинскую территорию генпрокурор МУС намерен расследовать «любые новые предполагаемые преступления», подпадающие под юрисдикцию его управления, передает Deutche Welle. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.

    «На стороне Украины работает разветвленный киберцентр НАТО – его подразделения располагаются в Таллине, Риге, на территории Польши и Германии. Поэтому если кто-то думает, что антироссийские фейки создают и массово распространяют только лишь украинские специалисты, могу сказать, что это не так», – сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    Кроме того, он указал, что в информационной войне против России задействованы хакеры высокого уровня, в частности – из группировки Anonymous. Это свидетельствует о том, что к обеспечению поддержки ВСУ в Сети подключилось киберкомандование США.

    «За счет Запада на Украине создана специальная инфраструктура для съемок таких фейков,

    максимально широкого распространения и масштабирования этого контента. Технологически для Запада сделать это нетрудно – были бы деньги. А на Украине сейчас хаос, и сами они не способны полностью осуществлять такую деятельность», – подчеркнул эксперт.

    Сам факт съемки на заранее установленные камеры момента удара якобы российской ракеты по жилому дому в Киеве свидетельствует о том, что пропагандисты наверняка знали место и время атаки. «А это довольно странно, учитывая, что военных объектов там практически нет», – заметил доктор военных наук Константин Сивков.

    «Это жилой микрорайон, не представляющий никакой военной угрозы для России. Соответственно, стрелять по нему ВС РФ не могли бы ни при каком условии. «Случайное» попадание, как пишут некоторые «знатоки» в Сети, тоже обсуждаться не может – наши высокоточные ракеты имеют радиус попадания плюс-минус 10 метров от цели, не больше», – указал аналитик. Таким образом, пояснил собеседник, трактовать данные выстрелы украинских силовиков можно только как террористические.

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