Советские истребители готовят к ударам по российской армии

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Евросоюз грозит отобрать у России самолеты Airbus Андрей Самсонов/ТАСС
Авиационная отрасль России оказалась под санкционным давлением Запада. Полностью прекращено авиасообщение с Евросоюзом. Запрещены взлет, пролет и посадка всех самолетов с российской регистрацией и российскими владельцами, в том числе бизнес-джетов. Но это еще далеко не все. Главное – под вопрос поставлена эксплуатация Россией всех лайнеров под маркой Airbus.  Подробности...
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Global Look Press
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле REUTERS/Mayela Lopez
Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бигтех перестал скрывать агрессию к России

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Запад продолжает на Украине дело Ленина

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Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...
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Спецоперация армии РФ на Украине

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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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    Советские истребители готовят к ударам по российской армии

    МиГ-29 ВВС Болгарии в ближайшее время может оказаться на Украине
    		   28 февраля 2022, 20:15
    Фото: mod.bg
    Текст: Николай Гуляев

    Украине обещаны масштабные поставки военного оборудования, снаряжения и даже современного наступательного оружия. Более того, по заявлению лидеров ЕС, украинским вооруженным силам будут переданы боевые самолеты. О каких именно самолетах может идти речь и какую роль эти машины способны сыграть в боях с российскими Вооруженными силами?

    Полмиллиарда евро – такой будет стоимость гигантской военной помощи, которую Евросоюз в самое ближайшее время готовится оказать Украине в ее конфликте против России. И это только безвозмездные поставки – помимо этого, ряд государств Евросоюза поставляли, поставляют и будут поставлять официальному Киеву вооружения, купленные стандартным порядком. Всего решение о поставке вооружений на Украину приняли порядка тридцати стран. Обо всем этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    Ключевыми словами в этом обращении стало заверение в том, что Евросоюз готов представить украинским вооруженным силам «боевые самолеты». Это принципиально важный момент.

    Напомним, очень долгое время Запад поставлял Украине либо элементы военного снаряжения (например, каски), либо строго оборонительные системы – противотанковые комплексы «Джавелин» или же комплексы ПВО «Стингер». Дополнительные поставки подобных систем обещаны и сейчас – Германия обещала «Стингеры», Бельгия – пулеметы, Нидерланды – гранатометы и реактивные снаряды. Будут поставлены также сухпайки, бронежилеты, боеприпасы, снайперские винтовки и так далее.

    Прямо сейчас через Польшу на запад Украины идут поезда с боеприпасами и другим военным оборудованием. В частности, сообщается, что поезд с оружием для Украины прибыл к месту назначения в воскресенье. Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 млн крон (около 8,6 млн долларов).

    Однако боевые самолеты – это совсем другое дело. Они – за исключением разве что военно-транспортных – являются мощным наступательным оружием. Применение этих систем вооружений способно наносить противнику колоссальный ущерб далеко в глубине его обороны. Недаром такой шум в свое время произвела поставка Украине Турцией ударных беспилотников «Байрактар».

    Кроме того, боевые самолеты (в том числе тяжелые ударные беспилотники) – исключительно дорогое и сложное в обслуживании вооружение. Оно требует особой инфраструктуры, системы обслуживания, подготовленного персонала. Современный истребитель на несколько порядков дороже «Стингера», который предназначен для борьбы с ним. Условная эскадрилья (12-14 машин) новых современных истребителей может стоить со всеми скидками более миллиарда долларов.

    Можно сказать, что на сегодняшний день Вооруженные силы России в значительной степени уничтожили украинские ВВС и их инфраструктуру. Повреждены аэродромы, взорваны самолеты. Порою в открытом доступе появляются видеозаписи украинских воздушных машин, но это чаще всего вертолеты.

    Как заявило в понедельник Минобороны РФ, «российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины».

    Таким образом, обещание Евросоюза по сути означает планы Европы немедленно возродить ВВС Украины – или по крайней мере постараться сделать это. Нивелировать российский военный успех. Реализация этой идеи станет серьезнейшей проблемой не только для российской операции на Украине как таковой. Украинские самолеты потенциально могут быть способны наносить удары даже по российской территории, в том числе мирным городам и селам.

    Боррель добавил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил у ЕС предоставить такие самолеты, которыми украинские пилоты могут управлять. Оно и разумно – поставка, условно, американских F-16 или французских «Рафалей» технически возможна, но украинские военные летчики не имеют ни малейшего опыта работы с такой машиной. Таким образом, подразумевается, что несмотря на почти полный разгром ВВС Украины, их летный состав жив и боеспособен.

    Как известно, на вооружении ВСУ стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства. Оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29 имеются в настоящий момент на вооружении Болгарии, Словакии, Польши. Однако именно что на вооружении – иначе говоря, для того, чтобы срочно предоставить эти машины украинским летчикам, их надо изъять из ВВС других стран. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет.

    Возможно, власти перечисленных стран согласятся так легко потерять часть своих ВВС. Но это же означает, что им придется срочно искать замену – а это и очень дорого, и долго. По некоторым неподтвержденным данным, принято решение, что каждая из перечисленных стран – Польша, Словакия и Болгария – передадут Украине по одному МиГ-29. Якобы те, которые готовили под списание из-за почти полного исчерпания ресурса.

    Однако наивно думать, что украинские летчики получат МиГ-29, идентичные тем, на которых они летали. Самолеты стран НАТО проходили многочисленные процедуры модернизации. На них устанавливали оборудование, которое украинские летчики с высокой вероятностью могут увидеть первый раз в жизни.

    По всем авиационным канонам в таком случае просто для банального допуска к полетам этим летчикам необходимо будет пройти переучивание на поставляемые модификации этих машин. Хотя бы теоретическое (практическое, вероятно, возможно уже в ходе боевых действий). И это только для того, чтобы научиться летать. А чтобы правильно применять эти машины в реальной боевой обстановке, понадобятся новые этапы дополнительного обучения. Все это – время, и время немалое, как минимум недели, а то и месяцы. Ведь боевой летчик – это не тот, кто умеет взлетать и садиться. Боевой летчик должен уметь применять оружие в воздухе, воевать – а этому учат годами.

    Могут ли все эти вооружения – и в первую очередь истребители – оказать влияние на ход боевых действий?

    На самом деле главное, что сегодня необходимо украинским войскам – это вовсе не истребители. В первую очередь они остро нуждаются в топливе, ГСМ и боеприпасах. Россия ежедневно уничтожает гигантские склады ВСУ. По ряду прогнозов, при продолжении войны уже в ближайшие недели украинские бронемашины будет нечем заправлять, а украинские пушки без снарядов окажутся бесполезным куском металла. И помощь Евросоюза в значительной мере направлена именно на поставки Украине топлива и боеприпасов.

    Однако мало доставить все оружие и оснащение на Украину – его надо перевезти в зону боевых действий. Иначе говоря, с запада Украины на восток. Это требует времени, и немалого. Несомненно, ВКС России уделят самое пристальное внимание военным колоннам, идущим по украинским магистралям – все такие колонны представляют собой относительно легкие цели без прикрытия ПВО.

    Ну а три дополнительных истребителя... Где они будут базироваться, если большинство военных аэродромов Украины уже уничтожены?

    Что с возможностью их обслуживать, заправлять и снабжать вооружением? Все это открытые вопросы, даже если с этим все в порядке, никакого существенного влияния на ход боевых действий единичное звено МиГ-29 оказать не способно.

    А ведь кроме того, неизвестно состояние подготовки летного состава ВВС Украины. Точнее говоря – скорее всего, оно плачевно. Множество авиаполков за последние тридцать лет расформированы по причине списания самолетов по возрасту. Офицеры были подвергнуты массовым сокращениям, а те, что остались, почти не получали возможности подниматься в воздух из-за постоянного дефицита топлива. Налет украинских летчиков категорически не соответствовал современным требованиям.

    Боевого летчика надо готовить с нуля около десяти лет. Таким образом, чтобы знаменитая фальшивка, так называемый Призрак Киева вдруг оказался реальным офицером ВВС Украины, он должен был интенсивно готовиться как минимум с 2012 года, и не один, а в составе многочисленных полков. Ни о чем подобном Украина даже мечтать не может.

    В конечном итоге все решает время. Если ключевые военные успехи российской операции на Украине будут достигнуты в ближайшие дни – поставка любого оружия Украине, даже если поезда с ним пересекут польско-украинскую границу, уже не будет иметь никакого значения. Если же операция затянется – то да, в таком случае польское дизельное топливо и американские «Стингеры» способны продлить сопротивление украинских войск.


     
     
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