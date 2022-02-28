Рай может подождать

Взгляд
28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
Разделы

Чем Россия ответит на финансовую агрессию Запада

«Сбер», в числе крупных других крупных банков, оказался под ударом Запада Алексей Майшев/РИА Новости
Запад сформулировал предельно жесткий, с его точки зрения, ответ на российскую операцию по денацификации Украины. Крупнейшие банки нашей страны собираются отключить от глобальной финансовой системы SWIFT. Серьезно осложнят и работу российского Центробанка. Скажутся ли новые санкции на россиянах, не связанных с международным бизнесом, и как России ответить на очередной выпад Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
Перейти в раздел…

Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина взрывает себя напоказ ради Европы

Уничтожение мостов – только один из примеров самоуничтожения Украины EyePress News/Reuters
Зеленский затягивает мирные переговоры с Москвой – и в это самое время активно уничтожает собственную страну. За последние несколько дней на Украине взорвано больше мостов, чем их построили за последние тридцать лет. И дело вовсе не в попытке остановить «российское вторжение» – дело в прямых финансовых интересах украинских элит. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...

Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Подробности...

В войне санкций нельзя отсиживаться в обороне

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Можно подумать, что Россия во всем и везде зависит от сотрудничества со странами Запада и что разворачивающееся санкционное цунами и впрямь может накрыть нашу экономику «медным тазом», а то и вовсе удушить. Так ли это? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский объявил об освобождении заключенных с боевым опытом
    Зеленский объявил об освобождении заключенных с боевым опытом В СПЧ назвали способ остановить дискриминацию россиян за рубежом ЕС заявил о невозможности полного отключения России от SWIFT Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%
    Делегация Украины прилетела на переговоры с Россией в Белоруссию ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву Германия решила полностью обеспечить себя возобновляемой электроэнергией к 2035 году Иностранцам запретили продавать ценные бумаги России
    Сдавшиеся украинские военные подтвердили планы Киева по захвату Донбасса Премьер Болгарии потребовал отставки главы Минобороны из-за оценки действий России США пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за операцию России против Украины Михалков задал вопрос «плакальщикам» из богемы

    Главная тема


    Украина взрывает себя напоказ ради Европы

    поставки оружия


    Сенатор: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца

    закрытие авиасообщения


    Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом

    «для поднятия духа»


    Создатель мифа о «Киевском призраке» признал его фейком

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    невиданное событие


    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Владимир Мамонтов

    Рай может подождать

    Владимир Мамонтов
    журналист
    		28 февраля 2022, 12:50

    Давайте я сначала окопаюсь: я за мир и песню эту. Я не предсказывал спецоперации на Украине. И вообще. Но! Но вот что я думаю: а не заслужили ли все эти чудовищные лицемеры немного повисеть вот так, на ядерном волоске? Раскачанные анаболиками астматики, поймавшие нас на допинге. Мы им лучшую Олимпиаду, открытие с Малевичем, а они? И Яроша благословили, и Турчинова, и Тягнибока… любую шваль!

    Из х...дии милой сотворили антироссию. Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Думали, что мы до конца дней будем глодать их куриные бедра, продавали гражданство нашим ворам и бандюгам.

    Пусть почувствуют этот медвежий троллинг те, кто таки готов жить на улице имени Бандеры, поскольку надо, вишь ли, сдерживать Россию. Которая предлагала себя всю – от Лиссабона до Берингова пролива. По-честному. И Португалия вроде была не против. Давайте, сдерживайте. Они нас отключат от Свифта! От Джонатана? Вашу мать, вы чего? Убить меня? Мою бессмертную душу? Как же вы задолбали, ходят и ходят, то Сигизмунды, то Гитлеры, то Наполеоны, и бьют им рожи, а они все лезут. Сидят сейчас все эти Макароны с клоунами, думают: а вдруг нажмет!?

    Может, и нет, еще не решил. Если чего – так я тоже, того, не тороплю. Людей жалко. Самому пожить охота. Рай может подождать. Однажды в такую паузу нашел верный ход Джон Кеннеди. Но он был молодой, красивый и умный. Ладно, поглядим, чего будет сейчас.

    Источник: блог Владимира Мамонтова

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •