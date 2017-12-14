«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом.

О, это чудесное место. И в нем действительно располагаются всякие институты и лаборатории, ведающие боевыми отравляющими веществами, радиационным контролем, биобезопасностью и т.д. То есть там заняты ровно тем же, что и в Портон-Дауне, секретном химцентре под Солсбери.

История обоих райских местечек полна зловещих подробностей: и там, и тут проводились эксперименты на людях – ну, и домашних животных. Британцы травили своих солдат, ставя опыты, а солдаты думали, что их лечат от насморка! Красноармейцев гоняли через поля, политые ипритом – и проверяли, как они, выдержат без химзащиты? Чудо-богатыри выдержали! Чесались слегка, но на 13-й день всё сошло.

В тридцатые годы в Шиханах работали и немецкие химики с ботаниками. А когда руководство лаборатории попросило Ворошилова подписать приказ о том, чтобы ядовитые отходы закопать тут же, в овраге – даже Ворошилов отказался. Чем внес свой вклад в охрану природы. Яд стали уничтожать более технологично. Как? Зараженные поля выжигали – поливали горючей смесью и палили.

До сих пор солдаты здешней воинской части служат в «огнебате», и это считается неплохой участью: как сообщает сайт родителей «Призывник», дедовщины никакой, увольнительные дают, телефоны, правда, отобрали. Скоро у ребят присяга.

Таким образом, мы имеем дело с отлаженной и в Шиханах, и в Портоне системой противодействия на тот случай, если противник всё-таки сохранил химоружие и решится его применить. Ясен пень: чтобы противодействовать – надо знать, чем собрался травить тебя вероятный противник, кроме заявлений Джонсона.

Тут большое поле для конспирологии, но ехать в Шиханы за «Новичком», воровать, подкупать, склонять к измене нет никакой необходимости. Он (ну, то, что под ним подразумевается) есть в виде образцов и куда ближе – в секретной лаборатории под Солсбери. Там же и антидот имеется – атропин, который не избавляет от яда навсегда, но сильно минимизирует его воздействие.

Теоретически можно предположить, что предатель и двойной агент (а, может, контрабандист) Скрипаль участвовал в некоей комбинации по добыче секретного вещества: оно, как споры сибирской язвы и прочая прекрасная отрава человечества, хранится в специальных хранилищах, у них и у нас, это не запрещено конвенциями, должно взаимно контролироваться и не тайна. Иначе как разработать вакцины и антидоты?

Но что-то пошло не так, и из передаточного звена Скрипаль превратился в жертву. Но куда проще предположить, что им пожертвовали, как тем солдатом, так никогда и не оправившимся от «насморка».

И всё это просто провокация, цель которой так ясно и просто сформулировал Небензя сегодня: делегитимация России.

Иначе не объяснишь тупую реакцию представителей (бери выше, руководителей) нации, сотворившей Монти Пайтон и Да, министр. Давшей миру Кэрролла и Конан-Дойля. Элегантного Джеймса Бонда и кроткого патера Брауна.

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Ну и по мелочи: «Новичок» никакой не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке в украинских ресторанах, мазь. Её можно сравнительно безнаказанно провозить в закрытых емкостях. И до попадания на кожу или в дыхательные пути не смертелен.

Да и коты Скрипалей, если им была намазана ручка двери, могли погибнуть действительно от голода и стресса. До ручки не допрыгнут. Зачем их усыплять и быстро хоронить? Вопрос. Ну, об этом в следующей серии.

Источник: Блог Владимира Мамонтова