«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

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Владимир Путин раскритиковал монополизм госкомпаний, которые мешают развиваться малому и среднему бизнесу, а также региональные власти, душащие конкуренцию с помощью прикормленных ГУПов и МУПов. Это все признаки картелизации, на которой российская экономика теряет триллионы рублей вместо того, чтобы вкладывать их в развитие. Подробности...
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Китайский генерал в Москве сделал уникальное заявление в адрес США

Сергей Шойгу и генерал-полковник Вэй ФэнхэФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Когда Владимир Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Китая Ван И, другой китайский министр, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, уже был на пути из Москвы в Минск. И хотя спецпредставителем китайского лидера был глава МИД, сенсацией стало заявление министра обороны. На фоне атаки, предпринятой Западом, две страны еще сильнее сомкнули ряды. Подробности...
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Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Свою боевую славу боевики обычно измеряют в количестве убитых десантников и в подбитых танкахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость. Подробности...
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Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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«Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом. О, это чудесное место. Подробности...

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          Владимир Мамонтов

          «Новичок» не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке

          Владимир Мамонтов
          генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
          		 6 апреля 2018, 14:10

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          Зачем, не знаю, но продолжаю, видимо, по привычке вникать в дело Скрипалей. Теперь «Таймс» назвал место, где изготовлен «Новичок» – Шиханы. Под Саратовом.

          О, это чудесное место. И в нем действительно располагаются всякие институты и лаборатории, ведающие боевыми отравляющими веществами, радиационным контролем, биобезопасностью и т.д. То есть там заняты ровно тем же, что и в Портон-Дауне, секретном химцентре под Солсбери.

          История обоих райских местечек полна зловещих подробностей: и там, и тут проводились эксперименты на людях – ну, и домашних животных. Британцы травили своих солдат, ставя опыты, а солдаты думали, что их лечат от насморка! Красноармейцев гоняли через поля, политые ипритом – и проверяли, как они, выдержат без химзащиты? Чудо-богатыри выдержали! Чесались слегка, но на 13-й день всё сошло.

          В тридцатые годы в Шиханах работали и немецкие химики с ботаниками. А когда руководство лаборатории попросило Ворошилова подписать приказ о том, чтобы ядовитые отходы закопать тут же, в овраге – даже Ворошилов отказался. Чем внес свой вклад в охрану природы. Яд стали уничтожать более технологично. Как? Зараженные поля выжигали – поливали горючей смесью и палили.

          До сих пор солдаты здешней воинской части служат в «огнебате», и это считается неплохой участью: как сообщает сайт родителей «Призывник», дедовщины никакой, увольнительные дают, телефоны, правда, отобрали. Скоро у ребят присяга.

          Фото: Global Look Press

          Таким образом, мы имеем дело с отлаженной и в Шиханах, и в Портоне системой противодействия на тот случай, если противник всё-таки сохранил химоружие и решится его применить. Ясен пень: чтобы противодействовать – надо знать, чем собрался травить тебя вероятный противник, кроме заявлений Джонсона.

          Тут большое поле для конспирологии, но ехать в Шиханы за «Новичком», воровать, подкупать, склонять к измене нет никакой необходимости. Он (ну, то, что под ним подразумевается) есть в виде образцов и куда ближе – в секретной лаборатории под Солсбери. Там же и антидот имеется – атропин, который не избавляет от яда навсегда, но сильно минимизирует его воздействие.

          Теоретически можно предположить, что предатель и двойной агент (а, может, контрабандист) Скрипаль участвовал в некоей комбинации по добыче секретного вещества: оно, как споры сибирской язвы и прочая прекрасная отрава человечества, хранится в специальных хранилищах, у них и у нас, это не запрещено конвенциями, должно взаимно контролироваться и не тайна. Иначе как разработать вакцины и антидоты?

          Но что-то пошло не так, и из передаточного звена Скрипаль превратился в жертву. Но куда проще предположить, что им пожертвовали, как тем солдатом, так никогда и не оправившимся от «насморка».

          И всё это просто провокация, цель которой так ясно и просто сформулировал Небензя сегодня: делегитимация России.

          Иначе не объяснишь тупую реакцию представителей (бери выше, руководителей) нации, сотворившей Монти Пайтон и Да, министр. Давшей миру Кэрролла и Конан-Дойля. Элегантного Джеймса Бонда и кроткого патера Брауна.

          Ну и по мелочи: «Новичок» никакой не газ, а нечто вроде сала, протёртого на мясорубке в украинских ресторанах, мазь. Её можно сравнительно безнаказанно провозить в закрытых емкостях. И до попадания на кожу или в дыхательные пути не смертелен.

          Да и коты Скрипалей, если им была намазана ручка двери, могли погибнуть действительно от голода и стресса. До ручки не допрыгнут. Зачем их усыплять и быстро хоронить? Вопрос. Ну, об этом в следующей серии.

          Источник: Блог Владимира Мамонтова


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