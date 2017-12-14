Британия заявила о производстве «Новичка» в Саратовской области

Взгляд
6 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 06:49  |  vz.ru
Разделы

У властей США богатая практика грабежа собственного населения

Все судебные иски по конфискации золота были отклонены в пользу властей СШАФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
«Свободный рынок» США во многом является продуктом пиара. Ровно 85 лет назад президент Рузвельт подписал указ о конфискации золота у всех физических и юридических лиц. Американцы несли колоссальные убытки, но власть это не остановило. Зачем страна, ныне имеющая рекордный государственный долг, пошла на шаг, больше характерный для сталинского СССР? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

Тереза Мэй и Борис Джонсон с королевой Елизаветой ВторойФото: Stefan Wermuth/Reuters
Все больше звучит голосов о том, что Великобритания в итоге должна будет извиниться перед Россией за невиданную в истории травлю, устроенную под предлогом «дела Скрипаля». Однако Владимир Путин прямо заявил, что никаких извинений от Лондона не ждет, – и это выглядит необычно. Однако слова президента России наверняка связаны с тем, что он очень хорошо понимает британскую элиту. У нее есть некоторые весьма подлые свойства. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

Исламская мировая война перестала быть пустой угрозой

Многие в мире считают новым Гитлером не иранского лидера, а самого принца СалманаФото: Wiktor Szymanowicz/Barcroft Images/ТАСС
По мнению наследного принца Саудовской Аравии, есть политики «хуже Гитлера». В первую очередь это верховный лидер Ирана, который «пытается захватить весь мир». Чтобы нейтрализовать Гитлера, потребовалась мировая война. И такую войну саудиты уже готовят, о чем честно предупреждают всех. Многие им не верят, и совершенно напрасно.  Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Эти люди глумятся над человеческой моралью

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Революционное правосознание – это когда одни могут позволить себе грабить, пытать и убивать других, и за это им от «революционного» государства ничего не будет. За примером ходить далеко не придется. Подробности...

Англосаксонский миропорядок вступил в стадию развала

Эдуард Биров, журналист
Pax Americana пошел вразнос. США и западные страны совершают одну глупость за другой. Все это обставляется пафосными заявлениями и серьезными лицами. То, чего так долго ожидали противники Pax Americana, случается на наших глазах. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Посмотрел первую серию нового «Простоквашино», и стало грустно

Сергей Лукьяненко, писатель
Из всего оригинального цикла книг можно было спокойно «наковырять» сюжетов на весь сериал. Но для этого надо было договориться с автором, разумеется, а это как мы понимаем – толком сделано не было. А всё почему? Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британия заявила о производстве «Новичка» в Саратовской области
          Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравленияНа Украине попытались отбить задержанного российского депутатаФестиваль в Москве оштрафовали за показы фильма об украинских карателяхЯрмольник пришел в ужас от высказывания Малышевой
          Финансируемые Западом НКО начали антироссийскую кампанию в ГрузииТимошенко в новом образе напомнила украинцам СталинаКапитан захваченного Украиной судна «Норд» отпущен из зала судаБританские медиа высмеяли заявления Джонсона по делу Скрипаля в карикатурах
          Небензя указал на «рассыпавшийся» аргумент Лондона в деле СкрипаляПочему Хорватия внезапно стала искать дружбы с РоссиейПакистан предпочел российские Т-90 украинскому «Оплоту»Взгляды школьников на возможность нового «железного занавеса» удивили писателя Быкова

          Главная тема


          Борьба с "украинским пиратством" требует вмешательства Черноморского флота

          армия и вооружение


          Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию

          «ни шума, ни денег»


          Раймонд Паулс рассказал о потерях от разрыва с Россией

          «Украина – страна цивилизованная»


          Киев противопоставил войну в Донбассе действиям России в Чечне

          «Это очень плохо»


          Запрет на выступления в России скажется на олимпийской лицензии Украины

          «след теряется»


          Французский генерал заподозрил три страны в отравлении Скрипаля

          Российский авианосец


          «Адмирал Кузнецов» включен в пятерку худших авианосцев в истории

          трагедия над Боденским озером


          Дмитрий Нагиев рассказал о единственной просьбе Виталия Калоева

          «особая порода людей»


          Почему Путин не стал требовать от Британии извинений

          «два варианта действий»


          Ирина Алкснис: Как отбить Украине охоту играть в пиратов

          «стадия развала»


          Эдуард Биров: США и западные страны совершают одну глупость за другой

          «Кому выгодно»


          Сергей Худиев: У элиты Британии и США мотивы для отравления Скрипалей определенно были

          на ваш взгляд


          Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?

          Британия заявила о производстве «Новичка» в Саратовской области

             6 апреля 2018, 06:27
          Фото: I-Images/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Британская разведка рассказала, где, по ее мнению, произвели отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

          Утверждается, что вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом, передает ТАСС со ссылкой на Times.

          Представители британских разведывательных агентств проинформировали об этом на специальном инструктивном совещании союзников Великобритании.

          По информации издания, это совещание Лондон провел, желая «убедить мировых лидеров», что за инцидентом в Солсбери «стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России».

          Накануне британские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и правительстве заявили, что спецслужбы Великобритании якобы нашли секретную российскую лабораторию, где, по версии Лондона, изготовили нервно-паралитическое вещество.

          Напомним, эксперты британской лаборатории «Портон Даун» признали, что не нашли доказательств российского происхождения вещества «Новичок».


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............