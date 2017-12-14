Британия заявила о производстве «Новичка» в Саратовской области

Британская разведка рассказала, где, по ее мнению, произвели отравляющее вещество, использованное против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Утверждается, что вещество произведено на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы под Саратовом, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Представители британских разведывательных агентств проинформировали об этом на специальном инструктивном совещании союзников Великобритании.

По информации издания, это совещание Лондон провел, желая «убедить мировых лидеров», что за инцидентом в Солсбери «стоит Москва» и что «химическое вещество «Новичок» было произведено на объекте Шиханы в юго-западной части России».