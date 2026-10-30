Российская самоходная пушка «Пион» поразила опорный пункт ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы 45-й бригады большой мощности получили огневую задачу после того, как разведка беспилотных систем обнаружила укрепленную позицию противника. Артиллеристы выдвинулись на рубеж и нанесли удар осколочно-фугасным снарядом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

«Поступила огневая задача – был обнаружен опорный пункт противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Цель была поражена… Противник может прятаться в лесополосах, в опорных пунктах. Но мы его достаем», – рассказал номер расчета с позывным Малах.

После выполнения задачи экипаж самоходной пушки оперативно сменил позицию.

Самоходная пушка 2С7 «Пион» относится к орудиям большой мощности и способна уничтожать капитальные укрепления и защищенные опорные пункты противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении.

В среду российские артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили пункты управления украинскими гексакоптерами.

В понедельник операторы ударных беспилотников поразили живую силу и опорные пункты противника на территории Запорожской области.