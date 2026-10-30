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Артиллеристы группировки «Запад» поразили из «Пиона» опорный пункт ВСУ
Российская самоходная пушка «Пион» поразила опорный пункт ВСУ
Расчет самоходной пушки «Пион» российской группировки войск «Запад» успешно поразил опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны России.
Бойцы 45-й бригады большой мощности получили огневую задачу после того, как разведка беспилотных систем обнаружила укрепленную позицию противника. Артиллеристы выдвинулись на рубеж и нанесли удар осколочно-фугасным снарядом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.
«Поступила огневая задача – был обнаружен опорный пункт противника. Работали осколочно-фугасным снарядом. Цель была поражена… Противник может прятаться в лесополосах, в опорных пунктах. Но мы его достаем», – рассказал номер расчета с позывным Малах.
После выполнения задачи экипаж самоходной пушки оперативно сменил позицию.
Самоходная пушка 2С7 «Пион» относится к орудиям большой мощности и способна уничтожать капитальные укрепления и защищенные опорные пункты противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении.
В среду российские артиллеристы из группировки «Восток» уничтожили пункты управления украинскими гексакоптерами.
В понедельник операторы ударных беспилотников поразили живую силу и опорные пункты противника на территории Запорожской области.