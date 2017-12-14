Британские химики сняли с себя ответственность за «маразм» своего правительства

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3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
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Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
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Американец «рассекретил» российский военный технополис

Еще в феврале президенту Владимиру Путину были продемонстрированы возможности будущего анапского технополиса «Эра»Фото: kremlin.ru
Россия возвращается к советской практике «закрытых» военных городов, предположило авторитетное американское издание. Так там оценили планы российского Минобороны по созданию первого военного технополиса на Черном море. Однако российские эксперты уверены, что возврата к практике ЗАТО не будет. Но саму идею создания военных технополисов они оценивают неоднозначно. Подробности...
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Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
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США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Наш враг в новой холодной войне

Владимир Можегов, публицист
Кто именно объявил нам войну? «Коллективный Запад»? Англия и США? С кем собрались воевать мы? Кто такие мы, наконец? Ибо без этих важнейших категорий все еще пока слишком далеко даже от однозначности прошлой холодной войны. Подробности...
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Линия фронта той войны пролегает в головах наших собственных детей

Екатерина Смолякова, политолог
В результате информационного давления у многих русскоязычных родителей возникает проблема: как защитить своих детей от того, что они будут воспринимать ситуацию совершенно превратно, считая агрессором СССР, а не Германию? Подробности...
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Организаторы отравления Скрипаля находятся в полной безопасности

Сергей Худиев, публицист, богослов
«Кому выгодно» – важный, хотя и не определяющий принцип. Люди иногда делают невыгодные им вещи. Но обычно политики действуют рационально. Какую пользу и выгоду мог бы извлечь Путин из отравления Скрипалей? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Британские химики сняли с себя ответственность за «маразм» своего правительства

          Заявления Гарри Айткенхеда заставили британский МИД объясняться по поводу дела Скрипаля   3 апреля 2018, 22:30
          Фото: adsadvance.co.uk
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Безумные обвинения ничем не подкреплены». Такими словами Кремль комментирует сенсационные заявления британских химиков – они официально признали отсутствие доказательства российского происхождения вещества, отравившего экс-полковника ГРУ в Лондоне. Эти заявления прозвучали прямо накануне экстренного заседания Организации по запрещению химического оружия, посвященного данному инциденту.

          Во вторник глава британской лаборатории «Портон Даун» признал, что его эксперты не смогли определить страну, в которой изготовлен яд, отравивший экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

          «Мы смогли идентифицировать его как боевое отравляющее вещество «Новичок». Мы не определили точное место происхождения вещества, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, с помощью которых пришло к имеющимся выводам», – сказал Sky News исполнительный директор «Портон Даун» Гарри Айткенхед. Под имеющимися выводами он имел в виду обвинения в адрес России – о том, что Москва якобы причастна к отравлению Скрипаля и данное вещество сделано в России.

          Иначе говоря, впервые озвучено официальное мнение британского специалиста-химика – нет прямых доказательств того, что использованное против Скрипаля вещество было произведено в России. А подобные вещества, как заявил в ответ на эти слова Владимир Путин, могут изготавливать порядка двадцати государств.

          Правда, нельзя сказать, что Айткенхед полностью подорвал официальную версию своего правительства. Глава лаборатории сделал оговорку: для установления происхождения вещества необходимы «другие данные», часть из которых относится к разведывательной сфере и якобы имеется у правительства. «Наша работа – предоставить научное доказательство того, что представляет собой этот конкретный нервный агент, мы определили, что вещество именно такого рода и что оно имеет военное предназначение. В нашу задачу не входило выяснять, где оно изготовлено», – уточнил он. Глава лаборатории оставил без комментариев вопрос, разрабатывала ли его организация сама «Новичок» или хранила запасы вещества.

          После этого журналисты потребовали новых объяснений у британского кабинета министров. Правительство считает, что Россия рассматривает своих бывших офицеров разведки в качестве мишеней, цитирует ТАСС ответ пресс-секретаря правительства Великобритании по этому поводу. Представитель правительства возложил в очередной раз ответственность за отравление на Россию.

          Выводы о виновности России были сделаны не только на основе заключения «Портон Даун», это лишь часть разведданных, добавили и в МИДе королевства, передает РИА «Новости». Ведь Лондон располагает сведениями о том, что Россия произвела и хранила небольшое количество отравляющего газа, также заявили в министерстве.

          Как известно, в среду в Гааге должно состояться заседание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором впервые всерьез специалистами, а не политиками будут взвешены аргументы обеих сторон – как обвинения со стороны Англии, так и контраргументы России. В этом смысле заявление представителя «Портон Даун» выглядит особенно симптоматично – специалист-химик отказался разделять политическую ответственность своего правительства.

          На сенсационное заявление главы лаборатории «Портон Даун» уже откликнулись в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию «совершенно чудовищной». «Постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются, ничем не подкреплены. Это просто красноречивое подтверждение, причем вполне экспертно, вполне официально», – сказал Песков.

          «А вот министру иностранных дел Великобритании [Борису Джонсону], который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании [Терезе Мэй] как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, – отметил Песков и подытожил: – Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится».

          «Заявление руководителя лаборатории «Портон Даун», безусловно, скажется на психологической атмосфере на заседании ОЗХО, – прогнозирует в беседе с газетой ВЗГЛЯД профессор МГУ Андрей Манойло. – Ведь от отчетов лаборатории, от результатов экспертизы ждали тех самых «неоспоримых доказательств», которые раньше обещала Тереза Мэй. Обещала в первую очередь лидерам западных стран, если те поддержат ее в высылке российских дипломатов и других действиях против России. Вместо «неоспоримых доказательств» Лондон представил пустышку».

          ОЗХО – организация очень серьезная, и свою позицию она еще не высказала, указывает Манойло. «В ведущемся ОЗХО расследовании будут учитываться все доказательства, которые будут представлены и британской стороной, и российской стороной, если ее все-таки допустят к материалам», – подчеркивает эксперт.

          Манойло полагает, что отсутствие аргументов у оппонентов укрепит позицию представителей России. «Все, что могла предоставить Тереза в подтверждение своих голословных обвинений, – это упомянутый доклад «ни о чем». И это обстоятельство создает и безальтернативную ситуацию. Кроме позиции России, которая подкреплена документами, базируется на нормах международного права, другой конструктивной позиции нет», – отмечает Манойло. Те, кто будет оценивать позиции России и Великобритании, будут рисковать попасть в глупое положение, если они снова поддержат Лондон, «с его слухами, домыслами и парадоксальными предположениями», отмечает Манойло.

          Начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко напомнил в интервью RT, что синтез вещества, которое, вероятно, было применено в Солсбери, не представляет проблемы, а все его компоненты коммерчески доступны.

          «Из этих соединений по не очень сложным процедурам, которыми владеют все химики – синтетики органических соединений, можно эти вещества синтезировать. Правда, это не сделать где-то на кухне, поскольку речь идет о высокотоксичных веществах, так что лаборатория должна быть достаточно хорошо оборудована»,

          – рассказал Рыбальченко.

          Кстати, забавное совпадение – на странице Русской службы Би-би-си признание Айткенхеда вечером во вторник соседствовало с интервью первого председателя ОЗХО, бразильского дипломата Хосе Бустани, который тоже разоблачает ложь британского правительства, только 15-летней давности. Поводом для публикации стала годовщина англо-американского вторжения в Ирак.

          «Все знали, что в Ираке нет химического оружия», – говорит Бустани, с негодованием вспоминая, как американские политики, в том числе тогдашний постпред США в ООН Джон Болтон, добились его смещения с поста председателя ОЗХО, поскольку Бустани мешал им найти повод для нападения на Ирак. Как признается теперь сама Би-би-си, все обвинения Вашингтона и Лондона в адрес Ирака в итоге оказались ложью.


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