Британские эксперты не нашли доказательств российского происхождения «Новичка»

Эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не смогли определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

Гарри Айткенхед, исполнительный директор Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL) в «Портон Даун», сказал Sky News, что специалисты организации не смогли доказать, что вещество было произведено в России.

«Мы смогли идентифицировать его как боевое отравляющее вещество «Новичок». Мы не определили точное место происхождение вещества, но мы предоставили научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, с помощью которых пришло к имеющимся выводам», – сказал он.

Айткенхед сказал, что для установления происхождения вещества необходимы «другие данные», часть из которых относится к разведывательной сфере и якобы имеется у правительства страны.

«Наша работа – предоставить научное доказательство того, что представляет собой этот конкретный нервный агент, мы определили, что вещество именно такого рода и что оно имеет военное предназначение, в нашу задачу не входило выяснять, где оно изготовлено», – уточнил он.

Глава лаборатории не стал отвечать на вопросы о том, разрабатывала ли его организация «Новичок» или хранила запасы вещества. При этом он отрицает возможность того, что яд, которым отравили Скрипаля, был произведен в «Портон Даун».

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, скорее всего, ответственна за отравление Скрипаля. В качестве отравляющего вещества назывался газ «Новичок», якобы произведенный в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на имеющиеся в деле Скрипаля противоречия, подчеркнув бездоказательность выдвигаемых в адрес России обвинений, озвученных на Западе вопреки мнению экспертов из ОЗХО.

Впоследствии Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.

В знак солидарности с Британией полтора десятка стран ЕС, а также Украина, США и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов.

Россия пригрозила выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании. В отношении большинства остальных стран, выславших российских дипломатов, Москва приняла зеркальные меры.

Британские СМИ писали о том, что бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», привезенным из России в пачке гречки.