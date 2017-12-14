Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

Бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», привезенным из России в пачке гречки, пишет британская The Sun со ссылкой на источники, отмечая, что к этой версии склоняются следователи, расследующие инцидент в Солсбери.

The Sun пишет о том, что дочь бывшего полковника, Юлия Скрипаль, собиралась купить гречку, лавровый лист и специи в России перед вылетом в Британию, но не успела забежать в продуктовый магазин и тогда попросила некую женщину привезти ей крупу, которую она очень любила есть на завтрак. Утверждается, что частицы вещества «Новичок» находились в одной из пачек.

В статье говорится, что Скотланд-Ярд уже допросил женщину, «работающую в крупной медицинской компании в России», по поводу привезенной для Юлии Скрипаль гречки. При этом не уточняется, считают ли эту женщину подозреваемой. Не сообщается и то, в какой стране она сейчас находится.

«Полиция подозревала, что подарки от Юлии ее отцу могли содержать нервно-паралитический препарат «Новичок», – сказал источник издания.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были найдены без сознания на скамейке в Солсбери. Британские власти заявляют, что они пострадали от нервно-паралитического газа «Новичок». Не дожидаясь результатов расследования, Лондон выслал российских дипломатов и призвал другие страны следовать примеру Великобритании. Между тем, госдеп США признал, что не получил от Лондона никаких доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.