Британия признала, что обвинения против России сделаны на основе предположений

Заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений, что бывшие российские разведчики «могут стать целями», заявили в британском МИДе.

МИД признал, что выводы о причастности России к отравлению в Солсбери были сделаны, в том числе, на основании предположений.

Выводы Британии о виновности России были сделаны не только на основе заключения лаборатории «Портон Даун», это лишь часть разведданных, подчеркнули в МИДе, передает РИА «Новости».

Британия располагает сведениями о том, что Россия произвела и хранила небольшое количество отравляющего газа, также заявили в министерстве.

Во вторник стало известно, что эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не смогли определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.

На прошлой неделе Британия представила сотрудникам иностранных посольств документ, в котором Россия была названа «виновной без малейшего сомнения» в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Шестистраничная презентация оказалась пересказом прежних заявлений Лондона по этому делу.