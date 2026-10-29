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    Алжир подбросил необычный вызов Африканскому корпусу
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    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине
    Умер создатель первых отечественных лазеров Виктор Шаргородский
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    29 октября 2026, 17:02 • Новости дня

    Организаторы контрабанды оружия в Судан получили пожизненные сроки в ОАЭ

    WAM: В ОАЭ осудили на пожизненное восьмерых контрабандистов оружия для Судана

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральный апелляционный суд Абу-Даби приговорил к пожизненному заключению восемь человек по делу о поставках вооружений для армии Судана.

    Суд завершил рассмотрение дела о сети, занимавшейся незаконным оборотом боеприпасов и отмыванием денег. Еще семь человек получили по три года тюрьмы и штрафы в размере 272 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство WAM.

    На аналогичные суммы были оштрафованы шесть коммерческих компаний, их лицензии аннулированы. Двое фигурантов полностью оправданы.

    В конце апреля в одном из аэропортов ОАЭ на борту частного самолета, который приземлился на дозаправку и по декларации перевозил медикаменты, обнаружили около 5 млн патронов. Поставка предназначалась комиссии по вооружениям армии Судана, которую возглавляет председатель Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

    По данным прокуратуры, в ходе расследования силовики выявили несколько компаний, которыми управлял бизнесмен с двойным гражданством Судана и Украины. Они регулярно снабжали суданскую армию боеприпасами, гранатами и беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава департамента информации местной администрации Йохана Аколь Нгор сообщил о гибели более 220 человек при атаке беспилотников на рынок Амиет.

    В прошлом месяце Временная администрация ООН по обеспечению безопасности в Абьее заявила о гибели десятков людей в результате межобщинных столкновений на границе Судана и Южного Судана.

    В мае армия Судана установила контроль над тремя территориями в штате Голубой Нил.

    28 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали

    Лавров назвал главу МИД Мали Диопа хорошим политиком

    Лавров оценил сравнение себя с главой МИД Мали
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему лестно сравнение с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения о том, что Абдулайе Диопа называют «африканским Сергеем Лавровым».

    «Африканский, наверное, он первый Сергей Лавров. Это мне, в общем-то, лестно, потому что он очень хороший политик, хороший дипломат со своими убеждениями. Мне приятно», – заявил Лавров в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила о предстоящей встрече Сергея Лаврова с главами МИД стран Африки.

    Накануне Захарова заявила об особом подъеме в отношениях России и Мали. В тот же день Лавров подчеркнул заинтересованность России в превращении Африки в один из влиятельных центров многополярного мира.

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    28 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде

    Российские ЗРК «Тор-М1» продемонстрировали на параде в Салониках

    Греция показала российские комплексы «Тор-М1» на военном параде
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На военном параде в Салониках по случаю Дня «Охи» зрителям продемонстрировали современные образцы вооружений, включая российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1».

    В Салониках прошел военный парад в честь 86-й годовщины начала борьбы с нацизмом и фашистской оккупацией, передает ТАСС. Зрителям показали системы ПВО и антидроновой защиты «Щит Ахиллеса», а также другие образцы военной техники греческих вооруженных сил. В их числе оказались российские зенитные ракетные комплексы «Тор-М1» и американские Patriot.

    По проспекту прошли войсковые подразделения, спецназ, бойцы спасательных отрядов и полицейские, а также проехала бронетехника. В воздушной части парада приняли участие самолеты и вертолеты ВВС Греции.

    «И сегодня особенно важно подчеркнуть, что все эти системы вооружений, которые мы видим, финансируются за счет средств греческого народа. Без процветающей экономики, без экономической стабильности ни одна страна не может создать мощную сдерживающую силу», – заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис по окончании парада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Греция решила перебросить на север своей территории батарею ПВО Patriot для защиты Болгарии.

    В прошлом году Киев обсуждал возможность получения еще одной установки Patriot от Германии или Греции.

    В 2024 году посол России в Афинах Андрей Маслов назвал невозможной передачу вооружений Украине без согласия Москвы.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    29 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Посол России в Молдавии назвал условие вывода войск из Приднестровья

    Посол Озеров: Вывод войск из Приднестровья возможен после урегулирования

    Tекст: Ольга Иванова

    Вывод российских военнослужащих из Приднестровской Молдавской Республики возможен только после окончательного урегулирования конфликта в регионе, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    Москва увязывает завершение своего военного присутствия с итогами переговоров и нахождением формулы особого статуса для Приднестровья, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация всегда говорила, что вывод наших войск увязан с итогами, с самим процессом урегулирования. Вот будет урегулирован приднестровский конфликт, будет найдена формула особого статуса для Приднестровья, вот тогда можно говорить о завершении присутствия российских войск», – сказал Озеров.

    Дипломат отметил эффективность действующей миротворческой операции с участием российского, молдавского и приднестровского контингентов. По его словам, сохранение отдельных элементов контроля дает шанс на возобновление полноценной работы переговорного формата «5+2», заблокированного с 2019 года.

    В настоящее время в регионе находится Оперативная группа российских войск, обеспечивающая охрану складов с боеприпасами в селе Колбасна. Кроме того, российские миротворцы следят за безопасностью в зоне конфликта в соответствии с соглашением 1992 года, однако официальный Кишинев регулярно требует их вывода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Молдавии Олег Озеров призвал Кишинев возобновить переговорный процесс в формате «5+2» по приднестровскому урегулированию.

    В воскресенье глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил об угрозе безопасности региона из-за милитаризации и закупки вооружений Кишиневом.

    Весной директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал существенные подвижки в приднестровском урегулировании необходимым условием для постановки вопроса о выводе войск.

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    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

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    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

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    28 октября 2026, 20:55 • Новости дня
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    На саммите «Россия – Африка» учредили Российско-африканский молодежный союз
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Российско-африканский молодежный союз (РАМС) учрежден на Молодежном форуме саммита «Россия – Африка» в МГИМО.

    На заседании в МГИМО в рамках Молодежного форума третьего саммита «Россия – Африка» был официально учрежден Российско-африканский молодежный союз (РАМС). Состоялось подписание учредительного акта, передает ТАСС.

    Союз создан для укрепления связей и усиления координации между молодежными структурами России и стран Африки. Вступление в РАМС предполагает работу в молодежной сфере и участие минимум в одном флагманском мероприятии организации ежегодно. В союзе подчеркнули, что не преследуют политических целей, а опираются на принципы равноправия, добровольности и взаимоуважения.

    В ближайшее время планируется провести конгресс РАМС, где будут избраны сопредседатели и утверждены стратегические планы союза.

    По словам гендиректора ДВФМ Дмитрия Иванова, важно сохранять и развивать международное общение молодежи. Он добавил, что с 2024 года в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи поучаствовали более 3 тыс. представителей африканских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Сергей Лавров подписал пакет двусторонних документов с руководителями африканских интеграционных объединений.

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    Глава Минприроды Александр Козлов заявил о предложении африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

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    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Полковник ВСУ попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Полковник ВСУ Сало попытался остаться в Латвии после посещения базы НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полковник Вооруженных сил Украины Роман Сало во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в латвийском городе Адажи попытался устроиться инструктором и остаться в стране.

    «Во время визита украинской делегации на военную базу НАТО в городе Адажи в Латвии полковник ВСУ Роман Сало после протокольных мероприятий, включавших обмен опытом, инструкторско-методические занятия и награждение украинских военнослужащих, задержался на военной базе, где попытался остаться и устроиться инструктором», – заявил собеседник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

    Отмечается, что украинские инструкторы уже несколько лет проводят занятия с военнослужащими местной мотопехотной бригады. При этом Сало пришлось вернуться на Украину после вмешательства службы государственной безопасности Латвии. Сотрудники ведомства пригрозили обратиться к командованию полковника, если он продолжит находиться на территории республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский военнослужащий сообщил об уничтожении спасающихся бегством солдат ВСУ в Анновке в ДНР.

    Ранее пленный украинский военный Николай Ступко рассказал о массовом побеге новобранцев из учебного центра.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о поспешном оставлении позиций группой украинских военных в Купянске Харьковской области.

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    28 октября 2026, 21:53 • Новости дня
    Президент Сомали отменил поездку на саммит в Москву

    Garowe Online: Президент Сомали отменил поездку на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд отменил поездку в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка» из-за обострения ситуации с безопасностью и внутриполитических разногласий.

    Решение было принято после нападения боевиков «Аш-Шабаб» на подразделения правительственной армии 26 октября в районе Джамека, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Garowe Online.

    Военнослужащие направлялись в Бурхакабу для проведения операции против вооруженных формирований, лояльных руководству автономного штата Юго-Запад. Представитель военных заявил порталу о гибели десятков сомалийских солдат. Боевики заявляют, что убили более 300 военных и бойцов проправительственных сил.

    Отмена поездки также связана с политическим кризисом между федеральными властями и оппозицией из-за выборов. Президент пригласил оппозиционные партии на общенациональные консультации в Могадишо 14–18 ноября.

    Третий саммит «Россия – Африка» проходит в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юге Сомали в результате атаки боевиков радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» на армейскую колонну погибли не менее 20 военнослужащих.

    В среду заместитель министра обороны России Василий Осьмаков обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

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    29 октября 2026, 11:48 • Новости дня
    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками

    Путин назвал Россию и Африку союзниками в построении многополярного мира

    Путин назвал Россию и страны Африки естественными союзниками
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита в Москве заявил, что Россия и страны Африки являются естественными союзниками в построении многополярного и по-настоящему демократического миропорядка.

     «Важно, что Россию и Африку объединяют по-настоящему прочные узы дружбы и тесного партнерства. Мы – естественные союзники в построении многополярного, подлинно демократического миропорядка, свободного от двойных стандартов, основанного на уважении норм международного права и базовых принципов Устава ООН, причем во всей их полноте и взаимосвязи», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент также выразил убежденность в том, что Африка искренне стремится развивать сотрудничество с Россией.

    «В этом зале находятся представители практически всех государств африканского континента, руководители ведущих региональных интеграционных объединений. Убежден, что наглядно свидетельствует это об искреннем стремлении Африки к укреплению и дальнейшему продвижению сотрудничества с Россией», – отметил Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал становление Африки одним из центров многополярного мира.

    Путин проиллюстрировал отношения со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    Политолог Алексей Малинин рассказал о восприятии Москвы африканскими государствами в качестве надежного партнера.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    28 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Путин описал отношения России и Африки поговоркой про глубокие корни

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на торжественном приеме в Кремле проиллюстрировал отношения Москвы со странами Африки местной поговоркой про глубокие корни и ветер.

    На торжественном приеме в честь участников третьего саммита Россия – Африка глава государства обратился к мудрости народов континента, пишет ТАСС. «У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными», – подчеркнул Путин.

    Он указал, что Москва и африканские страны являются настоящими друзьями и партнерами. По словам главы государства, стороны открыты к честному и конструктивному сотрудничеству, а также умеют слушать друг друга. Подобный подход позволяет последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям, находить ответы на угрозы современности и содействовать всеобщему росту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на торжественном приеме предложил тост за африканских лидеров и будущее развитие сотрудничества.

    На встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси российский лидер заявил о значительном росте торговли со странами Африканского континента.

    Глава государства также рассказал представителям делегаций о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.

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    28 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Россия и Сомали обсудили военное сотрудничество

    Осьмаков обсудил с министром обороны Сомали Фики военное сотрудничество

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков в ходе третьего саммита Россия – Африка обсудил перспективы развития двустороннего военного сотрудничества с главой военного ведомства Сомали Ахмедом Фики.

    В ходе рабочей встречи стороны рассмотрели дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о подходах к реализации совместных инициатив в области региональной и глобальной безопасности, сообщает Минобороны в Max.

    В качестве первоочередных направлений межведомственного взаимодействия Москва и Могадишо определили совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку национальных военнослужащих и обмен опытом в сферах, представляющих наибольший интерес. В первую очередь речь идет о совместной борьбе с терроризмом и морским пиратством.

    Отмечается, что переговоры прошли в дружественном ключе и подтвердили обоюдную заинтересованность сторон в дальнейшем укреплении российско-сомалийских военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России в Джибути и Сомали Василий Ливичук заявил о намерении сомалийской стороны развивать военное взаимодействие с Москвой.

    Накануне гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил о перспективах военно-технического сотрудничества со странами континента.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко сообщил о помощи африканским странам в освоении военной техники.

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