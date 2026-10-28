Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин: Значительная часть товарооборота России и Африки приходится на Египет
Президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита Россия – Африка заявил о значительном росте торговли со странами Африки, где существенная доля приходится на Египет.
«У России с Африкой растет торговля. С 2022 года ее совокупный объем вырос в полтора раза и превысил 27 млрд долларов. На Египет приходится значительная часть этого товарооборота», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Египтом развиваются на основе принципов уважения и взаимопомощи.
Кроме того, Путин отметил, что работы по созданию АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идут в соответствии с графиком.
В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за теплый прием. Он заявил, что Египет высоко ценит отношения с Россией и стремится к их дальнейшему развитию.
Ас-Сиси выразил надежду на расширение сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю и поставки зерна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.
Глава российского государства назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.
Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до отметки в 50 млрд долларов.