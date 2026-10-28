Путин: Значительная часть товарооборота России и Африки приходится на Египет

Tекст: Валерия Городецкая

«У России с Африкой растет торговля. С 2022 года ее совокупный объем вырос в полтора раза и превысил 27 млрд долларов. На Египет приходится значительная часть этого товарооборота», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Египтом развиваются на основе принципов уважения и взаимопомощи.

Кроме того, Путин отметил, что работы по созданию АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идут в соответствии с графиком.

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за теплый прием. Он заявил, что Египет высоко ценит отношения с Россией и стремится к их дальнейшему развитию.

Ас-Сиси выразил надежду на расширение сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю и поставки зерна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

Глава российского государства назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до отметки в 50 млрд долларов.