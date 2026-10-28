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    Путин показал Африке новые перспективы суверенитета
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    Российские войска начали получать доработанные тяжелые дроны «Изделие 80»
    Россияне получили возможность платить по QR-коду в Египте
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    3 комментария
    28 октября 2026, 20:07 • Новости дня

    Путин: Значительная часть товарооборота России и Африки приходится на Египет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита Россия – Африка заявил о значительном росте торговли со странами Африки, где существенная доля приходится на Египет.

    «У России с Африкой растет торговля. С 2022 года ее совокупный объем вырос в полтора раза и превысил 27 млрд долларов. На Египет приходится значительная часть этого товарооборота», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Российский лидер подчеркнул, что отношения между Россией и Египтом развиваются на основе принципов уважения и взаимопомощи.

    Кроме того, Путин отметил, что работы по созданию АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идут в соответствии с графиком.

    В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Владимира Путина за теплый прием. Он заявил, что Египет высоко ценит отношения с Россией и стремится к их дальнейшему развитию.

    Ас-Сиси выразил надежду на расширение сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю и поставки зерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Глава российского государства назвал всемерное содействие деловым сообществам приоритетной задачей для развития отношений Москвы и стран Африки.

    Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до отметки в 50 млрд долларов.

    28 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Премьер Ахмед: Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35

    Эфиопия получила от России 12 истребителей Су-35
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эфиопия получила от России первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++, сообщили власти страны.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил о передаче Россией его стране 12 истребителей Су-35 поколения 4++.

    «В соответствии с ранее заключенным соглашением с правительством России сегодня мы получили первые 12 истребителей Су-35 поколения 4++», – написал он в соцсети, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Российский лидер предсказал дальнейший рост влияния Эфиопии на мировой арене.

    Ранее Россия и Эфиопия подписали соглашение о разработке проекта АЭС.

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    28 октября 2026, 16:30 • Новости дня
    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран

    Путин: Лишь Россия, США и Китай имеют полный технологический суверенитет

    Путин заявил о наличии полного технологического суверенитета только у трех стран
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Только Россия, США и Китай обладают полным набором суверенных технологических возможностей, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства проводит осмотр выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере, куда он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора вот этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о разработке отечественными инновационными компаниями передовых технологий для сферы услуг и здравоохранения.

    Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

    Глава государства рассказал о сохранении передовых позиций в достижении технологического суверенитета.

    Комментарии (13)
    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»

    Путин призвал наращивать выпуск спутников российской системы «Рассвет»

    Путин назвал важным шагом развертывание спутниковой группировки «Рассвет»
    @ Максим Блинов/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.

    На выставке, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики, глава Минцифры Максут Шадаев представил главе государства российский аналог Starlink – систему «Рассвет», передает РИА «Новости».

    «Это наш первый шаг только, хочу обратить внимание», – подчеркнул Путин.

    По словам президента, теперь необходимо наращивать количество выпускаемых аппаратов. «Качество есть. Теперь нужно из качества переходить в количество», – подчеркнул президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по существенному увеличению количества спутников российской орбитальной группировки.

    В этом месяце российские компании впервые в стране подписали соглашение с использованием низкоорбитальной спутниковой связи.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы отечественной системы «Рассвет».

    Видео заявления Путина о группировке «Рассвет» смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (20)
    28 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке

    Путин пошутил над показанной Силуановым короной Екатерины II на саммите

    Путин пошутил над Силуановым из-за короны Екатерины II на выставке
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» на саммите Россия – Африка пошутил над главой Минфина Антоном Силуановым, который решил показать гостям инкрустированную бриллиантами корону императрицы Екатерины II.

    «Министры финансов во всех странах – самые богатые люди. Вот он выставил, видимо, напоказ свою шапку тут», – пошутил Путин, слова которого приводит РИА «Новости».

    «Зимой у нас холодно», – отшутился в ответ Силуанов. Президент с ним согласился, однако затем поинтересовался у министра: «А ты зачем нам шапку выставил сюда?».

    Глава Минфина объяснил, что Россия является одной из ведущих стран по обработке природных алмазов. По его словам, представленная «шапка» – это корона, изготовленная в 1762 году для императрицы Екатерины II. «Здесь более килограмма золота и большое количество обработанных бриллиантов», – рассказал Силуанов.

    Министр подчеркнул готовность России к совместной работе со странами Африки и обмену опытом в технологиях добычи и обработки драгоценных металлов и камней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин вместе с главами делегаций стран-участниц третьего саммита Россия – Африка ознакомился с экспозицией выставки «Платформа суверенного развития».

    Действующий председатель Африканского союза президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российскому лидеру как к брату на пленарном заседании саммита.

    Владимир Путин пригласил африканские авиакомпании запускать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    Путин сообщил о стремлении алмазного гиганта De Beers сотрудничать с Россией
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита и форума Россия-Африка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил, что алмазная корпорация De Beers стремится наращивать взаимодействие с Москвой из-за трудностей на западных рынках.

    Российский лидер в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что корпорация De Beers все больше стремится к сотрудничеству с Москвой, передает РИА «Новости».

    «De Beers как бы конкурент основной, с одной стороны, а с другой стороны все больше и больше хотят с нами сотрудничать, поскольку, ну им проблемы там в западном мире создают, и они стараются наладить отношения с Россией, с нашей компанией. Мы за, мы только приветствуем это сотрудничество», – заявил Путин.

    Глава государства озвучил эту информацию во время посещения экспозиции, посвященной достижениям в ключевых отраслях и социальной сфере. На это мероприятие были приглашены лидеры стран Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин сообщил о развитии торгово-экономических связей с государствами Африки вопреки давлению Запада.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении на африканских партнеров Москвы.

    Глава государства отметил твердую позицию африканских стран по неприятию санкций.

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    28 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Путин сообщил о тесном контакте России с США и Илоном Маском по вопросам космоса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в тесном контакте с Соединенными Штатами и основателем компании SpaceX Илоном Маском в сфере космоса.

    Глава государства в ходе осмотра выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики подчеркнул важность поддержания дисциплины и порядка на орбите, чтобы стороны не мешали друг другу, передает РИА «Новости».

    «Мы в тесном контакте с нашими американскими партнерами, в том числе с господином Маском, потому что на орбитах очень важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину, порядок», – заявил Путин.

    По его словам, Москва и Вашингтон взаимно дорожат этим взаимодействием. Президент добавил, что Роскосмос и другие отечественные компании продолжают плотно работать с американской стороной в сфере космоса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил о проработке возможности совместной работы России и США в Арктике.

    Ранее были анонсированы переговоры с Илоном Маском о перспективах сотрудничества в космосе.

    До этого Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с американским предпринимателем в научной сфере.

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    28 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    Путин дополнил выступление Орешкина о цифровом суверенитете
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия входит в число немногих стран, обладающих полным спектром собственных цифровых решений, заявил Максим Орешкин на выставке российских передовых решений для африканских гостей. Владимир Путин дополнил его выступление, уточнив, какие государства располагают такими возможностями.

    Орешкин в своей речи отметил, что Россия планомерно выстраивала шаг за шагом свой собственный цифровой суверенитет. «И действительно сейчас Россия одна из немногих стран мира, которая обладает полным спектром решений», – рассказал Орешкин, сообщает канал Кремля в Max.

    Он пояснил, что речь идет об обработке и хранении данных, средствах обмена информацией, социальных сетях, мессенджерах и платформах аудиовизуального контента. «Все это формирует образ мысли, формирует поведение людей, формирует их организацию», – отметил Орешкин.

    «Еще раз повторюсь, это экономический вопрос и вопрос безопасности. Вот у нас на стенде представлены российские компании, например, российская компания VK, которая обладает собственными технологиями и мессенджеров, и социальных сетей, чтобы понять масштаб популярности этих продуктов. Около 100 млн ежедневных активных пользователей у российских социальных сетей и у российских мессенджеров. Эти продукты доступны для того, чтобы они использовались в ваших странах», – заявил он лидерам африканских государств в ходе осмотра ими выставки «Платформа суверенного развития: передовые российские решения в ключевых сферах экономики и социальной сфере».

    «Да, вот Владимир Владимирович подсказывает, что Россия действительно одна из трех стран мира, которая обладает полными элементами вот этого информационного цифрового суверенитета», – сослался Орешкин на уточнение главы государства.

    Путин перечислил эти страны: «Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и Россия. Полного набора этих суверенных возможностей технологических больше ни у кого нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о готовности поделиться со странами Африки передовыми цифровыми технологиями в сфере налогообложения. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на наличие у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    Полное видео заявления Путина и Орешкина о цифровом суверенитете России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    28 октября 2026, 15:34 • Новости дня
    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Баканов: Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов

    Роскосмос предложил ЮАР помощь в отборе космонавтов
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскосмос направил ЮАР предложения по отбору космонавтов и планирует провести консультации, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

    «В сентябре президент ЮАР на саммите БРИКС проявил интерес к подготовке национальных космонавтов – мы уже направили предложения по отбору и в ближайшее время планируем провести соответствующие консультации», – заявил Баканов на полях форума Россия – Африка. Его слова приводит РИА «Новости».

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал образование главным направлением сотрудничества между Россией и африканскими государствами.

    Глава Минприроды Александр Козлов предложил африканским государствам сотрудничать в сферах геологического картирования, лабораторного анализа руды и подготовки кадров.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке главы государства к участию в третьем саммите Россия – Африка.

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    28 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах

    Путин призвал выстраивать систему расчетов между Россией и Африкой в нацвалютах

    Путин призвал Россию и Африку выстраивать систему расчетов в нацвалютах
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство саммита и форума/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    России и странам Африки необходимо выстраивать систему расчетов в национальных валютах, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия – Африка.

    «Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что такая работа поможет снизить транзакционные издержки, защитить расчеты от вмешательства недружественных стран и укрепить суверенитет африканских стран.

    Также президент добавил, что Россия готова поделиться со странами Африки опытом применения информационных технологий в сфере государственного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин спрогнозировал рост товарооборота России и Африки до 50 млрд долларов.

    Глава государства отметил серьезное давление Запада на африканских партнеров Москвы на фоне санкций.

    Президент призвал авиакомпании Африки открывать рейсы в Россию.

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    28 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Путин назвал суверенитет в цифровой сфере условием полного суверенитета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки передовых отечественных решений заявил, что полноценный суверенитет государства недостижим без независимости в информационной сфере.

    Глава государства осмотрел экспозицию, посвященную передовым российским разработкам в ключевых отраслях экономики и социальной сфере. На это мероприятие он пригласил лидеров стран Африки, передает РИА «Новости».

    «Если нет полного суверенитета в информационной сфере, суверенитет отсутствует. В современном мире это невозможно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться со странами Африки современными технологиями.

    Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о наличии у страны достаточных ресурсов для достижения технологического лидерства.

    В середине месяца глава государства указал на необходимость развивать все составляющие системы цифровой защиты.

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    28 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Силуанов рассказал о производстве банкнот для стран Африки

    Силуанов: «Гознак» печатает банкноты для 12 стран Африки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Акционерное общество «Гознак» занимается изготовлением денежных знаков по заказам правительств африканских государств, сообщил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

    «Значит, 12 стран африканских. «Гознак», наш производитель денежных знаков, сотрудничает со странами и производит для них печатную продукцию. Также готовы к совместному сотрудничеству», – приводит ТАСС заявление Силуанова на выставке «Платформа суверенного развития».

    Глава российского финансового ведомства отметил превосходство отечественных денежных знаков по качеству над лучшими мировыми образцами. По его словам, некоторые из купюр обладают уникальными свойствами, которые присущи исключительно продукции «Гознака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин в ходе осмотра выставки «Платформа суверенного развития» пошутил над Силуановым из-за показанной гостям инкрустированной бриллиантами короны императрицы Екатерины II.

    Также глава государства призвал увеличивать российский туристический поток в страны Африки.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин обвинил Запад в давлении на африканских партнеров России

    Путин: Запад оказывает беспрецедентное давление на африканских партнеров России

    Tекст: Ольга Иванова

    Запад оказывает серьезное давление на африканских партнеров Москвы на фоне беспрецедентных санкций против России, заявил президент Владимир Путин на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка.

    Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка заявил, что торгово-экономические отношения Москвы и стран континента продолжают поступательно развиваться, передает РИА «Новости».

    «Этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей», – сказал Путин.

    Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Глава государства выразил надежду на то, что участникам мероприятия понравится в Москве.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

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    28 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    Путин назвал Илона Маска гениальным человеком
    @ REUTERS/Lukasz Glowala

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин назвал американского предпринимателя Илона Маска реально гениальным человеком.

    Об этом Путин заявил в ходе осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям, в ответ на слова главы Минцифры Максута Шадаева о создании российского аналога спутниковой системы Starlink, передает РИА «Новости».

    «Илон Маск гениальный человек, реально гениальный. У него же на орбите сколько таких аппаратов? Больше 5 тыс.», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что Россия сделала самостоятельно первые шаги в создании собственной низкоорбитальной группировки и поставил новые задачи по развертыванию группировки.

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    28 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    Путин заявил о готовности России помочь Африке в борьбе с терроризмом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством ведущих африканских организаций заявил о готовности России оказывать содействие странам континента в борьбе с терроризмом.

    «Открыты к диалогу по вопросам мира и безопасности, разрешения и предотвращения кризисных ситуаций. Готовы и далее оказывать содействие африканским партнерам в борьбе с такими универсальными вызовами и угрозами современности, как терроризм, трансграничная преступность, наркотрафик», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих региональных организаций Африки на полях проходящего в Москве саммита Россия – Африка.

    Президент призвал увеличивать российский туристический поток в африканские страны.

    Глава Минцифры Максут Шадаев предложил африканским государствам помощь в подготовке специалистов по информационной безопасности.

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    28 октября 2026, 14:50 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой

    Путин спрогнозировал рост товарооборота России с Африкой до 50 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин считает, что товарооборот России и Африки в скором времени может преодолеть отметку в 50 млрд долларов.

    Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшее время может превысить 50 млрд долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка, передает РИА «Новости».

    «Российско-африканский товарооборот в прошлом году превысил 27 млрд долларов. В 2022 году, кстати, он был только 18 (миллиардов – ред.) – рост значительный. Правда, конечно, и этого недостаточно. Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 млрд», – заявил Путин в ходе пленарной сессии экономического и гуманитарного форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин открыл серию мероприятий в рамках третьего саммита Россия – Африка в Москве.

    В своем выступлении на форуме он заявил об активных попытках западных стран вернуть африканские государства в долговую кабалу.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал оценку перспектив развития отношений в торгово-инвестиционной сфере в предстоящем выступлении президента.

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    Звонок Путину расколол Европу

    «Вбил клин между партнерами», «европейские лидеры пришли в ярость» – телефонный разговор Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере спровоцировал острую дискуссию в западной прессе. Одни называют инициативу Хельсинки и Осло попыткой сохранить влияние ЕС в мирном процессе, другие – нарушением консенсуса по Украине. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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