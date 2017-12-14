Москва назвала число высылаемых британских дипломатов

Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов в качестве ответной меры на решение Великобритании выдворить сотрудников российских диппредставительств, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова сообщила, что «разница между количеством российских и британских дипломатов - более 50 человек», передает ТАСС.

Также официальный представитель МИД России заявила, что сокрытие Лондоном информации по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля наводит на мысли о причастности к этому случаю британских спецслужб, передает РИА «Новости».

«У нас нет информации по этом уделу до сих пор. Единственные официальные вводные, которые мы получили от Великобритании, они пришли вчера относительно улучшения состояния Юлии Скрипаль. Поэтому говорить о причастности Великобритании и официальных лиц к этой истории напрямую сложно, но подозрения в этом есть», – сказала Захарова в интервью «Пятому каналу».

По ее словам «сокрытие информации, неразглашение деталей случившегося наводит на мысли о том, что, действительно, к этому могут быть причастны, в частности, британские спецслужбы».

Ранее послу Великобритании в России был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран. Британия, в свою очередь, задумалась над закрытием торгпредставительства России в Лондоне.

В начале марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. После этого инцидента отношения Лондона и Москвы резко ухудшились – Великобритания безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия якобы для отравления Скрипаля.