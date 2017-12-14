Москва объявила об ответных мерах против Британии

Послу Великобритании был заявлен протест в связи с провокационными действиями Лондона, инспирировавшего высылку российских дипломатов из ряда стран, сообщили в МИДе.

«30 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому был заявлен решительный протест в связи с провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств», – сообщило ведомство.

Также Британия в течение месяца должна будет сократить свое посольство и генконсульства в России до числа российских дипломатов и административно-технических работников в Великобритании, передает РИА «Новости».

Тем временем британский посол сообщил, что обсудил в пятницу в МИД России шаги, которые предприняли Москва и Лондон в связи с «делом Скрипаля», однако отказался «углубляться в детали».

При этом он снова утверждал, что на территории Великобритании «было применено химическое оружие», а Лондон «до сих пор не получил от Москвы разъяснений», передает ТАСС.

В МИДе сообщили, что Россия «готова в интересах установления истины, поиска и нахождения лиц, причастных к произошедшему в городе Солсбери, к предметному и ответственному взаимодействию как в рамках международно-правовых форматов и механизмов, так и на двусторонней основе».

Ранее стало известно о мерах, принятых Москвой в отношении Нидерландов.

В пятницу послы ряда стран прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.