Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы

Посол Нидерландов Регина Джонс-Бос заявила, что в МИД России ей объявили о высылке двух голландских дипломатов в качестве ответной меры на аналогичные действия.

«Двое моих коллег покидают Москву. Но мы (представительство Голландии) остаемся здесь», – передает ТАСС слова Джонс-Бос.

Напомним, Нидерланды решили выслать двух российских дипломатов из солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В пятницу послы ряда стран прибыли в Министерство иностранных дел России. В министерстве им выдадут ноту протеста и объявят об ответных мерах на высылку дипломатов.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.