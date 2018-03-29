Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческих» действиях

США и Великобритания оказали колоссальное, нечеловеческое давление на страны Евросоюза в связи с делом об отравдении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

Захарова заявила, что в Москве понимаю, какое «колоссальное давление Лондон и Вашингтон (...) оказывали на своих партнеров (...) по ЕС и НАТО» по делу Скрипаля, и нет сомнений, что это были «синхронизированные действия», передает РИА «Новости».

«Вообще, Соединенные Штаты в ЕС не входят, но они все время говорят, что партнеры по ЕС и НАТО», – иронично отметила официальный представитель МИД.

Она добавила, что в давлении на Европу использовался «принцип проявления солидарности и единого внешнеполитического курса».

По ее словам, Россия также исходит из того, что страны, которые поддались и поддаются на это давление, «совершают большую ошибку».

Те же, которые «не присоединились к этой акции», демонстрируют «ответственный подход не только к двусторонним отношениям с Россией, но, в первую очередь, к международному праву», подчеркнула Захарова.

Напомним, Австрия отказалась высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. За это страна оказалась под большим давлением со стороны британских и других европейских дипломатов.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией по делу Скрипаля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это предложение, заявил, что в сложившейся ситуации востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности.

В понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.