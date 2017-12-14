Кремль ответил на миролюбивое предложение Австрии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Австрии выступить посредником между Россией и Западом, заявил, что в сложившейся ситуации востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности.

«В ситуации с Великобританией, конечно, востребована любая роль, любой голос, который сподвигнет британских визави к, скажем так, адекватности в этом вопросе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, востребована ли посредническая роль кого-либо в сложившейся ситуации.

На вопрос, планируются ли в связи с заявлением Вены какие-то контакты с австрийским руководством, он заявил, что российско-австрийские контакты на высшем уровне были совсем недавно, охарактеризовав их как «достаточно эффективные, очень конструктивные и прагматичные».

Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией в связи с так называемым делом Сергея Скрипаля.