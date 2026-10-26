  • Новость часаУшаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley
    Москва допустила возможность выдвижения Орбана на пост генсека ООН
    Пушков: Глобалисты не смогли повторить в Бразилии аргентинский сценарий
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Кремль анонсировал участие Путина в саммите ФСЭГ в Москве
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    11 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    26 октября 2026, 17:54 • Новости дня

    Уроженку России арестовали в Нью-Йорке за серию нападений на прохожих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники нью-йоркской полиции арестовали 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена.

    Мочалова была взята под стражу в субботу вечером. Ей предъявлены обвинения в нападении, угрозах физическим насилием, преследовании при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении оружием, сообщили РИА «Новости» в городском полицейском управлении (NYPD).

    По данным правоохранительных органов, на прошлой неделе подозреваемая совершила два нападения в районе «Алмазного квартала». Она ударила еврея-хасида и еще одного мужчину неизвестным острым предметом.

    Один из пострадавших отказался от медицинской помощи, второго доставили в больницу. Расследованием инцидента занимается специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

    Как сообщает NBC News, в качестве оружия нападавшая использовала иголку. Кроме того, телеканал FOX 5 отметил, что во время одного из инцидентов женщина угрожала потерпевшему на русском языке, обещая застрелить его из пистолета.

    Суд установил для задержанной залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. В настоящее время она находится в женском следственном изоляторе, следующее заседание суда назначено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу торгового комплекса.

    В июне конфликт в центре Манхэттена перерос в поножовщину и применение огнестрельного оружия.

    24 октября 2026, 10:47 • Новости дня
    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано

    Захарова призвала Рим прислушаться к словам Аль Бано об отмене санкций

    Захарова призвала Рим послушать Аль Бано
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

    Известный итальянский эстрадный певец Аль Бано обратился к председателю Совета министров Италии Джордже Мелони с призывом отменить антироссийские санкции и начать работу над достижением мира на Украине, напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «Возникает вопрос посерьезнее: где заканчивается поиск иностранного вмешательства и начинается нежелание слышать собственных граждан?» – задалась вопросом дипломат.

    По ее словам, у итальянских властей возникли серьезные сложности с восприятием мнений, не вписывающихся в привычную политическую повестку.

    Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал недавние молодежные беспорядки в Милане результатом гибридной войны. После этого Мелони поручила спецслужбам проверить возможный иностранный след в протестах, а в местных средствах массовой информации появились публикации о якобы причастности Москвы к погромам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу дипломатическое представительство России в Италии рекомендовало гражданам избегать мест беспорядков.

    В пятницу посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о причастности Москвы к протестным акциям.

    В четверг итальянский певец Аль Бано призвал отменить антироссийские санкции.

    Комментарии (7)
    26 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам

    Политолог Хейфец: Болсонару-младший допустил пять ошибок во втором туре выборов

    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам
    @ Paulo Lopes/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лула да Силва переизбран президентом Бразилии. Он обошел своего соперника Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона голосов. Политолог Виктор Хейфец в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что штаб проигравшего допустил сразу несколько ошибок – от преждевременной уверенности в победе до заявлений о мести судьям Верховного суда. Шансы Болсонару-младшего оспорить итоги выборов в суде минимальны.

    «Во втором туре президентских выборов в Бразилии Лула да Силва набрал примерно на 10 млн голосов больше, чем в первом, и обошел Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона. Этот разрыв оказался даже больше, чем в 2022 году, когда он победил Жаира Болсонару», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, Болсонару-младший тоже нарастил поддержку по сравнению с первым туром, но не сумел конвертировать этот прирост в победу.

    Первая причина поражения – он слишком рано счел исход предрешенным и расслабился. «Лула в первом туре преждевременно ощутил себя победителем, в том числе опираясь на социологические данные. А в итоге уступил. Так и Флавио почувствовал себя фаворитом, забыв, что второй тур – это фактически новые выборы. И голосуют не опросы, а реальные избиратели», – пояснил собеседник.

    Вторая причина состоит в том, что Болсонару-младший дал понять: в роли президента он вряд ли станет «отцом нации» и намерен ставить интересы клана выше государственных. «В частности, он обозначил одним из главных приоритетов освобождение отца из тюрьмы, где тот отбывает срок за попытку организации переворота, а также дал понять, что хочет свести счеты с судьями Верховного суда. Это встревожило часть элит, дорожащих системой сдержек и противовесов», – уточнил Хейфец.

    Третья причина – неудачные высказывания правого политика в ходе дебатов. «Флавио позволил себе ироничные реплики по поводу отсутствия одного пальца у Лулы: тот потерял его в молодости, когда работал помощником токаря на заводе. Это оттолкнуло прежде всего неопределившихся избирателей. В итоге многие не столько осознанно проголосовали за Лулу, сколько твердо решили не поддерживать сенатора», – добавил политолог.

    Четвертая причина поражения Болсонару-младшего – он не сумел конвертировать формальную поддержку выбывших после первого тура кандидатов в реальные голоса электората. Как подчеркнул эксперт, показателен пример Аугусту Кури: хотя сам Кури поддержал Флавио, от половины до трех четвертей его избирателей в итоге проголосовали за Лулу. «Более того, Кури прямо советовал сенатору сосредоточиться на поиске путей национального примирения. Однако тот не предпринял заметных шагов в этом направлении. Итог закономерен», – считает аналитик.

    Наконец, на результатах сказалась мобилизация левого и центристского электората. Она дала Луле да Силве очень значительную прибавку голосов. «Небогатые избиратели испугались возможности отмены или сокращения социальных программ при потенциальной победе Флавио. Этот страх стал мощным стимулом прийти на участки и проголосовать», – уточнил спикер.

    «Таким образом, бразильские выборы показали, что внешнее воздействие никакой роли не сыграло. Бразильцы, как и многие в Латинской Америке, голосовали не потому, что этого хочет Дональд Трамп, а потому, что решали сугубо свои, внутренние проблемы. Именно они и оказались решающими», – считает Хейфец.

    По его оценкам, шансы Болсонару-младшего добиться в суде аннулирования голосования практически равны нулю. «Оба кандидата просили продлить голосование, разница лишь в масштабе: штаб Флавио – в нескольких штатах, а команда Лулы – по всей стране. Именно предложение действующего лидера в итоге поддержал судья Верховного федерального суда. Аргумент о неравных условиях несостоятелен: принятое решение, при всей его спорности, обеспечивало равные права всем участникам», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил он, Лула да Силва победил с отрывом в 4 млн голосов, а за два часа, на которые продлили работу участков, столько избирателей просто не могли проголосовать. «Поэтому доказать, что это решение существенно повлияло на волеизъявление, не получится. При этом нельзя исключать протесты: общество остается глубоко расколотым», – отметил собеседник.

    Впрочем, нынешняя ситуация отличается от событий 2022 и 2023 годов. «Тогда до инаугурации Жаир Болсонару оставался президентом и обладал серьезными возможностями для взаимодействия и с армией, и с силовыми структурами. Сейчас Флавио Болсонару – сенатор, а не глава государства. Да и армия еще пару лет назад ясно дала понять, что не пойдет на переворот. С тех пор ничего не поменялось», – пояснил эксперт.

    «Что касается внешней политики Бразилии, то после переизбрания Лулы да Силвы ее модель останется примерно такой же, как сейчас. Для России принципиально ничего не изменилось: отношения будут развиваться в том же русле, что и прежде», – прогнозирует Хейфец.

    «А вот администрация США, которая рассчитывала на победу Болсонару-младшего, получила серьезный щелчок по носу. Сближения Бразилии с Вашингтоном ожидать не стоит, но и рвать отношения Лула не станет – он намерен сохранять ровные связи со всеми постоянными членами Совета Безопасности. Да и взаимодействие с Европой, скорее всего, останется вполне конструктивным. Для Евросоюза победа Лулы была куда предпочтительнее, чем победа Флавио Болсонару», – заключил аналитик.

    Напомним, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 51,79% голосов. Его соперник сенатор Флавио Болсонару получил 48,21% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны (TSE).

    Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек. Согласно итоговым результатам, Лулу да Силву поддержали 64,26 млн избирателей, а Болсонару – 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил около 4,43 млн голосов.

    Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, которому удалось победить на президентских выборах после отставания в первом туре. Лидеры Латинской Америки уже поздравили его с переизбранием. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Бразилия может рассчитывать на Кубу в деле укрепления единства и интеграции стран региона.

    «Да здравствует демократия, победил народ Бразилии. Поздравления, президент Лула!» – написала в свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Президент Боливии Родриго Пас высказал намерение вместе работать с Бразилией над укреплением отношений двух стран и созданием возможностей для развития.

    При этом Болсонару отказался признать поражение и сообщил, что будет требовать аннулирования результатов голосования. Он обвинил Верховный федеральный суд (выполняет обязанности ЦИК) в изменении правил проведения выборов. Поводом для этого стало решение о продлении работы избирательных участков на два часа.

    «Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии», – подчеркнул Болсонару.

    Комментарии (20)
    25 октября 2026, 11:55 • Видео
    Украина опозорилась перед Китаем

    На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

    Комментарии (17)
    25 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink

    Военный эксперт Кнутов увидел политический расчет Киева в истории с ограничениями Starlink

    Военный эксперт оценил реальный ущерб ВСУ от ограничений Starlink
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Ограничения Starlink могут лишить ВСУ части возможностей по применению беспилотников, но не приведут к полной остановке украинских дронов. При этом Владимир Зеленский пытается использовать решение Илона Маска для критики Дональда Трампа, хотя сам конфликт вокруг спутниковой связи возник из-за действий украинской стороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Ситуация вокруг доступа ВСУ к сети Starlink остается до конца неясной. Однако, судя по всему, Илон Маск действительно на какое-то время ввел ограничения для украинской армии: теперь спутниковые терминалы могли использовать лишь те дроны противника, которые двигаются со скоростью меньше 160 км/ч», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, произошедшее стало следствием того, что Украина начала обходить первоначальные договоренности с США. Еще в 2022 году ВСУ получили возможность использовать полную версию Starlink при условии, что Киев не будет задействовать систему для нанесения ударов по регионам, входившим в состав России до начала спецоперации.

    «Противник же начал осознанно расширять зону работы терминалов. Украинцы принялись крепить эти устройства на метеозонды и направлять их в сторону России, используя для ударов по территориям, которые изначально не входили в разрешенную зону применения Starlink. Тогда Маск, с одобрения Дональда Трампа, и стал думать над возможными мерами ограничения», – предполагает собеседник.

    При этом Вашингтон не заинтересован в публичном введении ограничений накануне выборов в Конгресс: это может сыграть на руку демократам. «Владимир Зеленский это хорошо понимает, поэтому он и пытается представить сложившуюся ситуацию как удар по обороноспособности страны», – отметил Кнутов.

    По оценке эксперта, ограничения затрагивают лишь часть украинских беспилотников. «Основная масса дронов работать в таких условиях способна. Исключения составляют лишь специализированные «перехватчики», которые отбивали наши «Герани», для чего им требовался выход на скорость в 400 км/ч. Этим Киев и пользуется, попрекая Трампа снижением качества обороны», – пояснил он.

    Таким образом, полагает Кнутов, ограничения пока не стали решающим фактором, способным существенно ослабить оборону ВСУ. Подобных аппаратов у Украины немного. Кроме того, противник, судя по всему, сохранил возможность пользоваться Starshield – военной и правительственной разновидностью Starlink.

    «Можно сказать, что первый – армейская версия второго с собственными спутниками, на которых стоят более мощные датчики. Starshield также обладает приоритетом в вопросе передачи данных над коммерческими сигналами, которыми занимается Starlink. При этом система может «жонглировать» терминалами обоих проектов, чтобы как можно быстрее направить необходимую информацию пользователю», – добавил эксперт.

    При этом наиболее серьезные последствия для Украины, по мнению Кнутова, могло бы иметь полное отключение Starlink. «На нем строится связь практически всех подразделений ВСУ. Также его терминалы используются подавляющим числом дронов для атак на территорию России. Даже малейшие сбои в работе системы могут принести Владимиру Зеленскому немало хлопот», – заключил Кнутов.

    Ранее Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий пользования Starlink. В соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) он отметил, что ВСУ применяли спутники для «наступательных ударов дронами с целью убийства людей», хотя система изначально являлась гражданским коммерческим сервисом.

    Маск также подчеркнул, что Starshield, в отличие от коммерческого Starlink, находится под контролем правительства США. По его словам, решения о применении этой системы принимают американские власти. Он также добавил, что отключение Starlink привело бы к мгновенному обрушению фронта ВСУ.

    Однако советник Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что система компании Маска не работает над территорией России, из-за чего ВСУ «физически не могут» использовать терминалы для дальнобойных ударов дронами. Напомним, проблемы с работой Starlink были зафиксированы противником 14 октября. Также украинская сторона заявляла о якобы восстановлении работы всех систем.

    Позже Маск резко раскритиковал сторонников продолжения конфликта на Украине. Поводом стала публикация журналиста телеканала Fox News Джоша Краушара, который привел диаграмму, свидетельствующую о высокой поддержке Украины среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again).

    «Этот кретин настолько глуп, что даже не понимает, что наша политика направлена на благо украинского народа. Такие ублюдки, как он, хотят, чтобы война продолжалась до тех пор, пока последний украинец не погиб в окопе. Они – абсолютное отребье планеты», – написал Маск в соцсетях. Он также выразил «полнейшее презрение» к тем, кого считает сторонниками затягивания украинского конфликта.

    Комментарии (4)
    25 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась

    Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Ушаков: Организация саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина началась
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита президента Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина уже началась.

    «Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка», – заявил Ушаков.

    Он добавил, что китайские коллеги очень серьезно подошли к проведению предстоящих переговоров, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связываемых в мире надеждах на переход от глобального хаоса к стабилизации благодаря возможной встрече лидеров России, США и Китая.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал о нацеленности Москвы на проведение трехстороннего саммита.

    В среду президент Владимир Путин сообщил о возможности провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях ноябрьского саммита АТЭС в Шэньчжэне.

    Комментарии (3)
    25 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Захарова: Люди возлагают много надежд на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Антон Антонов

    Многие в мире связывают надежды на переход от глобального хаоса к стабилизации с возможной встречей президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Китае, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Руководители трех крупнейших держав в тяжелейший с точки зрения международных отношений момент, когда буквально сотрясает всю планету, будут иметь возможность в рамках многостороннего формата обменяться мнениями. Конечно, к этой встрече будут прикованы внимание миллионов, я бы даже сказала, миллиардов. Конечно, много надежд люди возлагают на подобную встречу», – сказала Захарова в эфире программы «Право знать».

    Захарова подчеркнула, что в мире есть запрос на возвращение к стабилизации «от этого сползания к абсолютному хаосу», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной важности потенциальной встречи лидеров России, США и Китая, но отверг сравнения с Ялтинской конференцией.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в пятницу сообщил о нацеленности Москвы на проведение такой трехсторонней встречи.

    Комментарии (6)
    23 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках

    Омбудсмен Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за миссию в Алешках

    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
    @ Елена Игнатьева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    «При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области», – сообщила Лантратова в Max.

    Она уточнила, что от российской стороны переговоры вела она сама, а от украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный также поблагодарила всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие.

    Напомним, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в городе при посредничестве Мелании Трамп.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обсудила ситуацию в Алешках с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

    Комментарии (10)
    25 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности возобновить переговоры по Украине после 4 ноября

    Ушаков: Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине после 4 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате после Дня народного единства.

    По словам Ушакова, Россия готова к возвращению к дипломатическому диалогу в формате «Россия – США – Украина» после 4 ноября, передают «Вести».

    «Теперь очередной дедлайн – это 4 ноября, наш большой праздник. После этого мы будем готовы возобновить переговоры», – заявил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    При этом помощник президента подчеркнул, что над будущим мирным соглашением предстоит еще много работы.

    Принципиальные договоренности о возобновлении контактов по урегулированию конфликта были достигнуты в ходе встречи президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, который посетил Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков заявил, что предстоящая в ноябре трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию будет носить пристрелочный характер.

    В четверг президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы возобновить контакты для обсуждения безопасности России и Украины.

    В среду Ушаков назвал главной темой таких встреч выстраивание системы безопасности после завершения конфликта.


    Комментарии (2)
    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 22:35 • Новости дня
    Дмитриев: Маск разоблачает ложь разжигателей войны

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск разоблачает ложь разжигателей войны, заявил спецпредставитель президента России по сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Илон разоблачает ложь разжигателей войны: «При этом я не испытываю ничего, кроме полнейшего презрения, к злым разжигателям войны, которые выставляют напоказ свою добродетель, толкают на бесконечную бойню и не предлагают реалистичного решения конфликта. Гореть вам в аду», – привел Дмитриев заявление Маска в X.

    Дмитриев добавил, что для мира нужны «честность и реалистичные решения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск также заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применив ее для наступательных атак беспилотников.

    В пятницу Дмитриев согласился с Илоном Маском в вопросе обогащения украинских элит за счет западной помощи.

    На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций заявил о стремлении американского предпринимателя к миру.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 13:48 • Новости дня
    Названо возможное место проведения переговоров России, США и Украины

    Ъ: Переговоры России, США и Украины могут пройти в ОАЭ или Швейцарии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины могут состояться в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби или в Швейцарии, пишут СМИ.

    Встреча делегаций России, Украины и США может пройти в Абу-Даби или Швейцарии в течение ближайших двух недель, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters. Точная дата контактов пока неизвестна.

    Целью предстоящих переговоров станет организация трехсторонней встречи на высшем уровне, для чего потребуется проделать большую работу, передает Sky News.

    Договоренность о проведении трехсторонних консультаций была достигнута 21 октября на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Петербурге. Ранее в Кремле заявляли, что переговоры с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева состоятся в первой половине ноября в столице ОАЭ. Состав российской делегации еще не определен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал трехсторонний формат встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ.

    В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о расчете на продвижение мирного процесса после переговоров в Петербурге.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал Абу-Даби возможным местом проведения нового раунда диалога.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    В Британии заявили о нежелании Маска и руководства США победы Украины

    The Independent: Маск и администрация США не хотят победы Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и основатель компании SpaceX Илон Маск не желают, чтобы Украина одержала победу в конфликте с Россией, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что Трамп и Маск не желают победы Украины в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости».

    Британская газета отмечает, что на подобную позицию ясно указывают недавние события. В частности, речь идет о приостановке действия американского закона об «адских санкциях» и договоренностях Москвы и Вашингтона, касающихся поставок дизельного топлива.

    В начале октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, после которых Белый дом объявил о масштабной сделке по дизелю. Как подчеркнул американский лидер, это соглашение необходимо всему миру. Для обеспечения поставок Минфин США ввел исключение из санкционных ограничений, которое будет действовать до 7 апреля. Со своей стороны российское правительство на следующий день после звонка частично отменило запрет на экспорт этого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг сообщения о манипулировании Дональдом Трампом со стороны России. В четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что снятие американских санкций с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона отложить новые санкции против Москвы готовностью использовать любые возможности для успешного завершения переговоров.

    Комментарии (0)
    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

    Комментарии (2)
    24 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Американский аналитик заявил о способности России диктовать условия по Украине

    Военный аналитик Дэвис: Россия обладает стратегическим преимуществом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный аналитик и подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает стратегическим преимуществом и может диктовать условия Западу по урегулированию украинского конфликта.

    Россия занимает более сильную переговорную позицию по Украине, чем страны Запада, благодаря своему стратегическому преимуществу, передает РИА «Новости».

    «Вы можете ненавидеть ее, но суровая правда заключается в том, что у нее есть военные, а также промышленные и экономические преимущества, чтобы диктовать условия, а у нашей стороны их нет», – написал Дэвис.

    По мнению аналитика, игнорирование этой болезненной реальности не изменит исход событий, а лишь приведет к гибели еще большего числа украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил о постепенном завершении конфликта на Украине. Представитель Кремля сообщил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в ноябре. Во вторник президент США Дональд Трамп предупредил Киев о плохих последствиях отказа от мирного соглашения.

    Комментарии (0)
    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены
    Сбежавший во Франции кот вернулся к хозяйке спустя 12 лет

    Зачем танкеры массово переходят под российский флаг

    Российский флаг становится все привлекательнее для торгового флота. Около сотни крупнотоннажных судов сменили иностранную юрисдикцию на отечественную, заявил вице-премьер Андрей Никитин. Почему раньше эти суда ходили под флагами далеких Панамы и Либерии, а теперь все чаще предпочитают российский флаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью беспилотников. Подробности

    Перейти в раздел

    От новых властей Сербии нужно ждать проблем, но не предательства

    Неожиданно для многих партия власти во главе с Александром Вучичем проиграла парламентские выборы в Сербии с заметным отставанием. Несмотря на «майданное» происхождение, победители в большинстве своем патриотичные люди, а не «агенты Запада». Их проблема в другом, и это проблема не только для сербов. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    • Грузия хочет от России чего-то большего

      Пост спецпредставителя премьера Грузии по отношениям с Россией, который пустовал больше года, занял статусный дипломат – замглавы МИД Георгий Зурабашвили. Кажется, в Тбилиси поняли намек Москвы. Чего добивается Россия в Грузии?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации