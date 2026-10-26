Ребенок выжил при падении из окна третьего этажа в Москве

В Москве двухлетняя девочка выжила при падении из окна третьего этажа

Tекст: Елизавета Шишкова

По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, сообщается в канале прокуратуры Москвы в Max. Установление всех обстоятельств инцидента взято на контроль.

Ведомство призвало родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Взрослым рекомендовали отодвинуть мебель от подоконников и установить специальные блокираторы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после падения ребенка из окна восьмого этажа.

В прошлом месяце в Ханты-Мансийском автономном округе полуторагодовалый ребенок выпал из окна девятого этажа.

Летом в Саратове двухлетний мальчик выжил после падения из окна квартиры на третьем этаже.