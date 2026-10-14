Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Главред «Медиазоны» Смирнов заочно получил год колонии
Суд в Москве заочно приговорил главреда «Медиазоны» к году лишения свободы
Московский мировой суд вынес заочный приговор руководителю издания «Медиазона*» (СМИ-иноагент) Сергею Смирнову (иноагент), назначив ему наказание в виде лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.
Смирнов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
Суд назначил журналисту наказание в виде одного года лишения свободы. Ему также на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Во вторник суд заочно приговорил блогера Майкла Наки** (иноагент) к 14 годам колонии. Летом суд в Москве заочно назначил Семену Слепакову (иноагент) наказание в виде обязательных работ.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
** Признан(а) в РФ иностранным агентом