Строители нашли человеческие кости и клад под полом квартиры в Москве

В московской квартире под полом нашли человеческие останки и горшок с монетами

Tекст: Дарья Григоренко

Во время проведения демонтажных работ в квартире на втором этаже дома 1913 года постройки строители нашли человеческие останки и клад с монетами, передают «Вести» со ссылкой на Baza.

Известно, что в этой квартире никто не проживал с 1994 года. При разборке пола рабочие наткнулись на кости, а также обнаружили горшок с советскими деньгами, среди которых оказались 10 копеек 1927 года. Эксперты допустили, что человеческие останки под пол могли принести крысы. Точный район столицы, где произошел инцидент, не уточняется.

После пугающей находки строители остановили демонтаж пола и вызвали сотрудников полиции. Специалистам предстоит выяснить, кому именно принадлежат останки и при каких обстоятельствах они оказались в перекрытиях здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили останки ребенка в пакете.