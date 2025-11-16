В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка в пакете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Человеческие останки были обнаружены в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы, передает ТАСС. По данным прокуратуры, место происшествия курирует Преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников. В следственном управлении уточнили, что в пруду нашли рюкзак с фрагментом тела ребенка, предположительно находившегося в возрасте от семи до десяти лет.

Следственное управление по Восточному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что останки выявлены во время реконструкционных работ на водоеме.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, супругов из Ростова осудили за жестокое убийство дочери. В Саратовской области женщину обвиняют в отравлении дочери-инвалида и троих внуков и ее дело направили в суд. В Москве женщину арестовали за то, что она выбросила младенца из окна.