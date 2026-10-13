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Латвия повысила на четверть тариф на транзит российского зерна
В Латвии на 25% выросла плата за транзит российского зерна по железной дороге
Плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна через территорию Латвии выросла в среднем на 25%, сообщила председатель правления компании LatRailNet Юстина Худенко.
Новые тарифы вступили в силу во вторник и будут действовать до конца текущего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство LETA.
«Плата за использование железнодорожной инфраструктуры при транзите российского зерна вырастет в среднем на 25%», – заявила Худенко.
В сентябре Сейм Латвии в срочном порядке принял поправки к закону о железной дороге. Эти изменения позволили ускоренно пересмотреть тарифы на транзитные перевозки российского зерна. По данным налоговой службы республики, с начала года по сентябрь транзитом из России через Латвию было перевезено 593,66 тыс. тонн зерна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу страны Прибалтики призвали ЕС запретить транзит российского зерна.
В прошлом месяце Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзитные перевозки.
Латвийские власти ранее запланировали ввести пошлину в 300% на транзит зерна из России.