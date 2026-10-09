Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

Журналист Познер ответил на критику после интервью о спецоперации

Tекст: Вера Басилая

Журналист прокомментировал реакцию на его разговор с британским медиа Radio Times, в котором он заявил о неизбежной победе России на поле боя, пишет Lenta.ru со ссылкой на НСН.

По словам ведущего, он не ожидал столь бурной критики.

«Я считаю, что это мнение основано на фактах. Оно не эмоциональное. Оно выражает мое отношение к происходящему, но, конечно, не ко всему, потому что тема огромная», – подчеркнул Познер.

Он пообещал в ближайшее время опубликовать на своем личном сайте открытое письмо, чтобы расставить все точки над i и окончательно прояснить позицию.

Интервью Познера вышло на YouTube в конце сентября и стало первым за четыре с половиной года. В ходе беседы журналист отметил активную роль НАТО в боевых действиях и заявил о причастности Запада к началу конфликта на Украине.

В 2024 году телеведущий Владимир Познер отказался от предложений работы на западных телеканалах.

В среду режиссер Никита Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.