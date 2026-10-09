Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов
С 3 по 9 октября ВС России нанесли массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические и телекоммуникационные центры, использовавшиеся в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, местам производства и хранения беспилотников, складам боеприпасов, горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиабомба, девять снарядов американской РСЗО HIMARS, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 7389 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 257 540 беспилотников, 672 ЗРК, 31 174 танка и других бронемашин, 1786 боевых машин РСЗО, 36 670 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 063 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 505 дронов ВСУ.
Накануне ПВО России за сутки сбила 1062 украинских БПЛА.