Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
ПВО России за сутки сбила 1 062 украинских БПЛА
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб, снаряд американской РСЗО HIMARS и 1062 беспилотника.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства БПЛА и местам их хранения, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 256 490 беспилотников, 672 ЗРК, 31 159 танков и других бронемашин, 1 785 боевых машин РСЗО, 36 659 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 965 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, за минувшую ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ. В частности, в Рязанской области сбили два дрона, загорелась крыша предприятия.