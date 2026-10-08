ПВО России за сутки сбила 1 062 украинских БПЛА

Tекст: Мария Иванова

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства БПЛА и местам их хранения, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 256 490 беспилотников, 672 ЗРК, 31 159 танков и других бронемашин, 1 785 боевых машин РСЗО, 36 659 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 965 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, за минувшую ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ. В частности, в Рязанской области сбили два дрона, загорелась крыша предприятия.