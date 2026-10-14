При взрыве на заводе корпорации Intel в Израиле пострадали три человека

Tекст: Дарья Григоренко

Три человека пострадали при взрыве на заводе американской корпорации Intel в городе Кирьят-Гат на юге Израиля, передает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

По данным издания, над зданием поднимается черный дым. На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, включая специалистов по обращению с опасными веществами.

Уточняется, что трое получивших ранения человек доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее армия обороны Израиля сообщила об успешном поражении нескольких военных объектов палестинского движения ХАМАС, включая ракетную установку, на территории сектора Газа.

До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

В субботу израильские военные сообщили об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.