Израиль атаковал три склада, ракетную установку и командный пункт ХАМАС в Газе

Tекст: Дарья Григоренко

Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, командному пункту и ракетной установке военного крыла радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.

«ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три оружейных склада», – заявили в армейской пресс-службе.

В ведомстве отметили, что перед атакой израильские военные предупредили местное население. Для минимизации рисков причинения вреда мирным жителям использовались высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.

Накануне Армия обороны Израиля совершила авианалет на позиции вооруженных радикалов элитного подразделения «Нухба» в городе Газа, в результате чего было уничтожено несколько боевиков ХАМАС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

В субботу израильские военные сообщили об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.