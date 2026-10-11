Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Израиль атаковал три склада, ракетную установку и командный пункт ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля сообщила об успешном поражении нескольких военных объектов палестинского движения ХАМАС, включая ракетную установку, на территории сектора Газа.
Армия обороны Израиля нанесла удары по складам оружия, командному пункту и ракетной установке военного крыла радикальной организации ХАМАС в секторе Газа, передает ТАСС.
«ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три оружейных склада», – заявили в армейской пресс-службе.
В ведомстве отметили, что перед атакой израильские военные предупредили местное население. Для минимизации рисков причинения вреда мирным жителям использовались высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.
Накануне Армия обороны Израиля совершила авианалет на позиции вооруженных радикалов элитного подразделения «Нухба» в городе Газа, в результате чего было уничтожено несколько боевиков ХАМАС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.
До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.
В субботу израильские военные сообщили об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в секторе Газа.