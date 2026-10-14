Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Песков призвал дождаться точных данных о передаче разведданных США Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться более конкретной информации о вероятной приостановке передачи Киеву американских разведданных и ограничении работы спутниковой связи Starlink.
В Кремле обратили внимание на противоречивые сообщения о сокращении военной помощи Украине со стороны Вашингтона, передает РИА «Новости».
«Мы не знаем, что произошло со Starlink... Это какая-то совершенно разрозненная информация. Действительно, есть много информации относительно того, что какие-то были ограничения на поставку развединформации, предупредительной информации о пусках. Но, с другой стороны, были и заявления из Вашингтона, что помощь продолжается. Поэтому здесь нужно дождаться все-таки более или менее осязаемой информации», – заявил Песков.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон и Госдепартамент США предупредили Киев о готовности прекратить передачу разведданных. Позже Владимир Зеленский подтвердил отсутствие информации от западных партнеров о пусках ракет, однако президент США Дональд Трамп опроверг остановку обмена данными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский рассказал об отсутствии обсуждений с США остановки передачи разведданных.
Украинский лидер подтвердил получение предупреждения Вашингтона о прекращении обмена информацией.
Во вторник президент США Дональд Трамп опроверг прекращение передачи разведывательных данных Киеву.