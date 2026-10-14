Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Зеленский: США не обсуждали со мной остановку передачи разведданных
Зеленский: США со мной не обсуждали остановку передачи разведданных
Владимир Зеленский заявил, что американские коллеги предупредили не его, а генералов Вооруженных сил Украины о возможном прекращении передачи Киеву разведданных.
Американские военные обсуждали вероятность остановки передачи Киеву разведывательных данных со своими украинскими коллегами, передает РИА «Новости».
«Говорили с моими генералами, не со мной. Но получали ли мы какие-либо сообщения, что это может быть остановлено? Да, мои генералы сказали мне, что на уровне военных они получили эту информацию», – сказал Зеленский.
Ранее президент США заявил, что Украине нужен новый лидер, выразив недовольство неготовностью Киева к мирным соглашениям.
Начальник пресс-службы воздушных сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что в ночь на среду украинские военные не получили информацию о первой волне ракет, но затем передача разведданных возобновилась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты предупредили украинских военных о возможном прекращении передачи разведывательной информации в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
В среду Зеленский сообщил об отсутствии вторую ночь западных разведданных о запуске ракет.
США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.
Ранее эксперт предупредил о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты разведданных США.