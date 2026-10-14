Новак спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру

Новак заявил о снижении мировых цен на дизель после возобновления экспорта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Снижение цен на дизель затронет весь мир, включая европейские государства, после выхода на рынок дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА «Новости».

«Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты, в том числе и для Европы», – сказал Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».

Вице-премьер добавил, что поставки топлива на мировой рынок позитивно скажутся и на российской экономике. По его словам, возвращение объемов позволит нарастить добычу и нефтепереработку, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также даст новые возможности для инвестиций и социальных расходов.

«Это дополнительные налоги в бюджет, возможность формирования бюджета, расходов всех на социальную сферу, это возможности для инвестиций, в том числе. Для нашей нефтегазовой отрасли это выполнение определенной программы по наращиванию объемов добычи и переработки», – добавил Новак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в объеме 3,5 млн тонн в месяц.

Ранее Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля. А в субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России.