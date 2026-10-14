Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Новак спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру
Новак заявил о снижении мировых цен на дизель после возобновления экспорта
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что после возобновления поставок из страны произойдет повсеместная корректировка стоимости дизельного топлива.
Снижение цен на дизель затронет весь мир, включая европейские государства, после выхода на рынок дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА «Новости».
«Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе нефти и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты, в том числе и для Европы», – сказал Новак в кулуарах форума «Российская энергетическая неделя».
Вице-премьер добавил, что поставки топлива на мировой рынок позитивно скажутся и на российской экономике. По его словам, возвращение объемов позволит нарастить добычу и нефтепереработку, обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, а также даст новые возможности для инвестиций и социальных расходов.
«Это дополнительные налоги в бюджет, возможность формирования бюджета, расходов всех на социальную сферу, это возможности для инвестиций, в том числе. Для нашей нефтегазовой отрасли это выполнение определенной программы по наращиванию объемов добычи и переработки», – добавил Новак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в объеме 3,5 млн тонн в месяц.
Ранее Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля. А в субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизельного топлива из России.