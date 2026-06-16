В Москве задержали курьера мошенников, укравшего миллионы у подростка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам городского видеонаблюдения, пояснил Васенин, передает ТАСС.

«Полицейские установили, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество», – рассказал он.

Во время общения по видеосвязи аферисты заметили в квартире сейф. Они убедили юношу достать оттуда все сбережения и передать их курьеру. Выполняя указания, школьник отдал незнакомцу 4,8 млн рублей.

Задержанным оказался 19-летний житель Москвы. Полученные деньги молодой человек успел перевести в криптовалюту и отправить своим кураторам.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля мошенники выманили у московского подростка 3 млн рублей после видеоконференции с осмотром квартиры. В середине того же месяца злоумышленники похитили из сейфа другого обманутого юноши коллекцию серебряных монет.