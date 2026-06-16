Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.2 комментария
В Москве задержали курьера мошенников, укравшего миллионы у подростка
В Зеленограде стражи порядка поймали 19-летнего пособника мошенников, который забрал у доверчивого подростка почти 5 млн рублей и перевел средства в криптовалюту, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин
Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам городского видеонаблюдения, пояснил Васенин, передает ТАСС.
«Полицейские установили, что 17-летнему сыну потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся работниками государственных учреждений и силовых структур. Они сообщили ему ложную информацию, получили код из сообщения, после чего стали угрожать привлечением к ответственности и потребовали задекларировать имущество», – рассказал он.
Во время общения по видеосвязи аферисты заметили в квартире сейф. Они убедили юношу достать оттуда все сбережения и передать их курьеру. Выполняя указания, школьник отдал незнакомцу 4,8 млн рублей.
Задержанным оказался 19-летний житель Москвы. Полученные деньги молодой человек успел перевести в криптовалюту и отправить своим кураторам.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля мошенники выманили у московского подростка 3 млн рублей после видеоконференции с осмотром квартиры. В середине того же месяца злоумышленники похитили из сейфа другого обманутого юноши коллекцию серебряных монет.