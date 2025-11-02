С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.2 комментария
Лифт с пассажиром сорвался с 13 этажа в жилом доме Москвы
На юго-западе Москвы в многоэтажном доме с 13 этажа сорвался лифт с пассажиркой, у которой после происшествия зафиксировали боли в спине, сообщила жительница дома.
По словам жительницы дома, происшествие случилось около 11 утра, когда лифт поднимался на 13 этаж. Женщина, оказавшаяся внутри кабины, сама позвонила знакомым после инцидента, пожаловавшись на боли в спине и сильный испуг, передает РИА «Новости».
Сразу после звонка были вызваны экстренные службы. На место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Лифт остановился почти на уровне цокольного этажа, после чего пострадавшую освободили.
По предварительным данным, у женщины не выявили переломов, однако ее госпитализировали для дополнительного обследования. Жительница также отметила, что лифты в доме новые, но ранее соседи уже жаловались на их работу. На данный момент причина инцидента официально не установлена, однако предварительно сообщается о сработавшей системе экстренного торможения.
Ранее в городе Воскресенске Московской области при падении лифта пострадали два человека из-за неисправности системы остановки кабины.
В апреле в московском торговом центре лифт рухнул с минус первого на минус второй этаж, и пострадала женщина.