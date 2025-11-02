Лифт с пассажиром сорвался с 13 этажа в жилом доме Москвы

Tекст: Вера Басилая

По словам жительницы дома, происшествие случилось около 11 утра, когда лифт поднимался на 13 этаж. Женщина, оказавшаяся внутри кабины, сама позвонила знакомым после инцидента, пожаловавшись на боли в спине и сильный испуг, передает РИА «Новости».

Сразу после звонка были вызваны экстренные службы. На место происшествия быстро прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Лифт остановился почти на уровне цокольного этажа, после чего пострадавшую освободили.

По предварительным данным, у женщины не выявили переломов, однако ее госпитализировали для дополнительного обследования. Жительница также отметила, что лифты в доме новые, но ранее соседи уже жаловались на их работу. На данный момент причина инцидента официально не установлена, однако предварительно сообщается о сработавшей системе экстренного торможения.

Ранее в городе Воскресенске Московской области при падении лифта пострадали два человека из-за неисправности системы остановки кабины.

В апреле в московском торговом центре лифт рухнул с минус первого на минус второй этаж, и пострадала женщина.