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Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Москве
На предприятии, расположенном на северо-востоке Москвы, рабочий сорвался с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«По предварительным данным, 26 октября на территории предприятия на северо-востоке Москвы рабочий упал с высоты. Мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства в Max.
В настоящее время по факту несчастного случая проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.
В апреле один человек скончался из-за срыва сотрудников подрядной организации с высоты на объекте по улице Автозаводской.
Весной в прокуратуре города сообщили о гибели двух человек в результате падения с высоты на одном из строительных объектов Москвы.