Рабочий погиб при падении с высоты на предприятии в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«По предварительным данным, 26 октября на территории предприятия на северо-востоке Москвы рабочий упал с высоты. Мужчина скончался», – говорится в сообщении ведомства в Max.

В настоящее время по факту несчастного случая проводится процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

В апреле один человек скончался из-за срыва сотрудников подрядной организации с высоты на объекте по улице Автозаводской.

Весной в прокуратуре города сообщили о гибели двух человек в результате падения с высоты на одном из строительных объектов Москвы.