Глава МИД Австрии обосновала позицию в отношении России

Решение Вены не высылать российских дипломатов в связи с делом Скрипаля не связано с опасениями по поводу возможных ответных действий со стороны Москвы, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

По ее словам, это никогда не имело значения для обдуманных действий министерства иностранных дел. Кнайсль отметила, что решение отражает принципиальную позицию Австрии «очень экономно» использовать высылку дипломатов как инструмент воздействия, передает Deutsche Welle.

Она добавила, что в условиях конфликта нужно оставлять каналы для контактов открытыми. Кнайсль привела в пример ситуацию с разрывом в 1980 году отношений США и Ирана. По ее словам, разрыв дипломатических контактов тогда не принес никакой пользы.

При этом посол Великобритании еще неделю назад, перед саммитом ЕС, по ее словам, пытался оказать давление на австрийские власти для того, чтобы они «приняли конкретные меры» в отношении России. В субботу была предпринята новая попытка оказать давление, но безуспешно.

«Нашей традицией является объединять людей, особенно в сложных ситуациях», – заявила Кнайсль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Австрии выступить посредником между Россией и Западом, заявил, что в сложившейся ситуации востребован любой голос, который подвигнет Лондон к адекватности.

Перед этим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией в связи с так называемым делом Сергея Скрипаля.