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    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

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    14 мая 2025, 13:02 • Новости дня

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан

    Политолог Рар: «Пфайзергейт» вынудит Урсулу фон дер Ляйен радикализоваться в украинском вопросе

    Рар: Имидж фон дер Ляйен навсегда испачкан
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен немало врагов в органах власти ЕС. Поэтому за решением европейского суда по скандалу с Pfizer могут последовать призывы к ее отставке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее суд ЕС признал главу ЕК ответственной за сокрытие данных о переговорах по закупке вакцин против коронавируса.

    «Решение суда ЕС, обязывающее Еврокомиссию предоставить все документы о закупках медпрепаратов за миллиарды европейских налогоплательщиков – сильный удар по главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Она годами скрывала документацию, пытаясь в этом вопросе уйти в тень. Теперь, вероятно, всплывут данные о каких-то правонарушениях на переговорах с Pfizer», – спрогнозировал немецкий политолог Александр Рар.

    «Не думаю, что она лично замешана в коррупции, но, судя по всему, превышение полномочий все-таки было допущено. Ряд высокопоставленных еврочиновников точит на нее зуб из-за ее ярко выраженного вождизма и нежелания ни с кем советоваться в принятии решений. Поэтому наверняка скоро последуют призывы к ее отставке», – продолжил он.

    «Скандал навсегда испортил репутацию фон дер Ляйен и омрачил ее второе председательство в ЕК. Но она будет бороться и пытаться свалить вину на других. Это у нее получается очень хорошо. Кроме того, глава ЕК попытаться компенсировать этот провал активностью по другим направлениям своей деятельности и займет еще более радикальную позицию в украинском вопросе», – заключил Рар.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения, пишет РИА «Новости».

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название «Пфайзергейт» (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022-го отказалась предать ее гласности.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, сможет ли глава ЕК получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС.

    13 мая 2025, 22:58 • Новости дня
    Захарова придумала Каллас новое прозвище

    Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях

    Захарова придумала Каллас новое прозвище
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о работе над новым пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее пакетчицей.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам в Копенгагене о работе над 17-м пакетом антироссийских санкций, за что официальный представитель МИД России Мария Захарова дала ей емкое нарицательное имя.

    «Пакетчица», – подписала Захарова в своем Telegrаm-канале реплику Каллас о новом пакете антироссийских санкций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Евросоюзу становится все сложнее согласовать новые серьезные санкции против России без поддержки США, главным препятствием для единства стран блока остается позиция Венгрии.


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    14 мая 2025, 10:54 • Новости дня
    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

    Европейский суд признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о вакцинах

    Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признана ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса.

    Европейский суд юстиции признал доводы истца обоснованными в деле о сокрытии главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен переписки, связанной с закупкой вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах, передает ТАСС.

    Речь идет о решении суда по иску, связанному с непредоставлением информации о контрактных переговорах между Еврокомиссией и фармацевтической компанией Pfizer. В постановлении отмечается, что фон дер Ляйен отказалась публиковать переписку, в том числе СМС-сообщения, содержащие согласование условий многомиллиардных контрактов.

    Обвинения выдвинула газета The New York Times, которая в 2023 году сообщила о необоснованном отказе главы Еврокомиссии раскрывать детали переговоров. По данным издания, через эти контакты обсуждались контракты на сумму более 30 млрд евро на поставку вакцин для стран Евросоюза.

    СМИ писали, что попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен ранее не раскрыла переписку с главой Pfizer, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    12 мая 2025, 11:14 • Новости дня
    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение по делу о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer

    Politico: Суд ЕС вынесет решение о переписке фон дер Ляйен с главой Pfizer
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд ЕС готовится вынести решение по делу о секретной переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, связанной с переговорами по контрактам на вакцины во время пандемии COVID-19, сообщает Politico.

    Суд ЕС вынесет на этой неделе решение по делу так называемых «Pfizergate» – СМС между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Pfizer Альбертом Бурлой, пишет Politico.

    Как пишет издание, на кону – соблюдение принципов прозрачности в Евросоюзе и политическая репутация фон дер Ляйен, начавшей второй пятилетний срок. Рассматривается вопрос: должны ли такие переписки считаться официальными документами и публиковаться.

    Поводом для судебного разбирательства стал отказ Еврокомиссии раскрыть тексты СМС, в которых обсуждался крупнейший контракт на закупку до 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech на сумму в миллиарды евро во время пандемии. Переписка впервые была упомянута в интервью The New York Times в апреле 2021 года, где Бурла назвал обмен СМС ключевым для достижения договоренности. Иск против Еврокомиссии подали The New York Times и бывший глава брюссельского бюро издания после отказа в доступе к сообщениям в 2022 году.

    Европейский омбудсмен ранее признал бездействие Еврокомиссии по поиску сообщений проявлением «плохого управления». Омбудсмен Эмили О’Рейли охарактеризовала ситуацию как «звоночек» для институций ЕС и обвинила фон дер Ляйен в создании «культуры сокрытия». В ходе слушаний адвокаты Еврокомиссии признали существование переписки, но заявляли, что СМС не имеют отношения к переговорам по контракту и не подлежат публикации.

    Судьи подвергли критику позицию Еврокомиссии за отсутствие четких аргументов и недостаточную прозрачность.

    Юристы The New York Times заявили, что до сих пор неизвестно, где именно велись поиски сообщений и проверялись ли устройства фон дер Ляйен. На фоне процесса Европейская прокуратура также расследует обстоятельства заключения сделки по закупке вакцин, уже допрашивая чиновников Еврокомиссии.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен не раскрыла переписку с главой Pfizer во время переговоров по закупкам вакцин от COVID-19, что вызвало критику со стороны омбудсмена ЕС.

    Суд Льежа прекратил расследование иска о коррупции в отношении главы Еврокомиссии, связанного с закупкой этих вакцин.

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    14 мая 2025, 12:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    Фон дер Ляйен объявила о санкциях ЕС против 189 танкеров
    @ Marcin Bielecki/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли ограничения для танкеров, перевозящих нефть под иностранными флагами.

    Евросоюз включил в 17-й пакет санкций против России рестрикции в отношении 189 танкеров, занимающихся перевозкой российской нефти, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Мы включили в черный список 189 танкеров, чтобы нанести удар по российскому энергетическому экспорту», – подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, под ограничения попали суда, которые идут под флагами разных государств, сообщает ТАСС.

    Теперь этим танкерам запрещен вход в порты Евросоюза. Европейским компаниям также запрещено проводить любые финансовые операции с этими судами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер, который должен быть окончательно утвержден министрами иностранных дел ЕС 20 мая.

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    13 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    Еврокомиссия потребовала от стран ЕС полного отказа от российских энергоресурсов
    @ Wilfried Wirth/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует возобновлять закупки российского газа даже после завершения конфликта и будет требовать от стран ЕС отказа от российских энергоресурсов, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    По словам Йоргенсена, Еврокомиссия уже представила соответствующий план и послала четкий сигнал, что не собирается «закупать ни единой молекулы российских ресурсов», передает ТАСС.

    Йоргенсен добавил, что отказ касается всех видов российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ и ядерное топливо. При этом подчеркивается, что вопрос закупок российского газа не будет рассматриваться даже в случае возможного перемирия на Украине.

    На прошлой неделе Еврокомиссия представила детальный план по полному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года. Окончательное решение по этому плану должны принять страны Евросоюза.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о недопустимости возвращения к закупкам российского газа, назвав это исторической ошибкой.

    Юристы отметили невозможность для ЕС законно отказаться от обязательств по российскому газу и объяснили, почему подобные планы не соответствуют международному праву.

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    12 мая 2025, 13:03 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 900 млн евро доходов от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз решил до конца года предоставить Киеву финансирование на оружие и снаряды, используя средства, полученные от замороженных российских активов.

    Евросоюз до конца года выделит на закупку вооружения и боеприпасов для Киева 900 млн евро, полученных от доходов по замороженным активам России, сообщил еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс на европейской конференции по военному сотрудничеству с Украиной.

    В ходе выступления Кубилюс заявил: «ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», передает ТАСС.

    Он также напомнил о недавних заявлениях главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас. 9 мая во Львове Каллас пообещала инвестировать 1 млрд евро в развитие украинской военной промышленности с акцентом на производство различных беспилотников.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 млрд евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

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    12 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    Евросоюз заявил о первых контрактах по инвестициям в ВПК Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ЕК подписала первые контракты на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, при этом общий объем вложений ЕС в поддержку Киева достиг 150 млрд евро, заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис.

    По его словам, ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Фрис также выразил мнение, что украинский ВПК может поделиться опытом с европейскими компаниями, передает ТАСС.

    Он добавил, что между Евросоюзом и Украиной будет создана новая совместная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Глава евродипломатии Кая Каллас не присутствовала на мероприятии, однако передала участникам свои пожелания.

    По данным Еврокомиссии, общая сумма поддержки Украины со стороны ЕС достигла 150 млрд евро, из которых 50 млрд евро были направлены на военную помощь, что составляет 0,1% ВВП ЕС.

    Евросоюз готовит масштабный проект наращивания инвестиций в военную промышленность для поддержки Украины и сдерживания России в условиях снижения роли США в европейской безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что поддержка Украины ведет Европу к самоубийству.

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    11 мая 2025, 13:58 • Новости дня
    Франция подготовила половину 17-го пакета санкций ЕС против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся 17-й пакет санкций Евросоюза против России, было сформулировано Францией, сообщил глава МИД Жан-Ноэль Барро.

    Министр в эфире радиостанции France Inter отметил, что европейские страны в течение последних недель активно работали над новым санкционным пакетом. «Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят», – заявил Барро, передает ТАСС.

    8 мая глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

    Ранее Bloomberg сообщало, что в рамках 17-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен ограничить деятельность российских компаний, включая «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК.

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    14 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Холли Берри пришлось искать новый наряд для Каннского кинофестиваля
    Холли Берри пришлось искать новый наряд для Каннского кинофестиваля
    @ Valentina Claret/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Актриса Холли Берри вынуждена была в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых строгих правил мероприятия.

    Американская актриса Холли Берри призналась, что была вынуждена в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых правил, касающихся откровенных нарядов, пишет Daily Mail.

    На прошлой неделе 56-летняя «женщина-кошка» появилась в экстравагантном  платье без нижнего белья на гала-концерте Met Gala. Но поскольку в этом году Каннский фестиваль начнется с церемонии открытия, Холли призналась, что ей пришлось пересмотреть свой наряд, так как его длинный шлейф нарушал новые правила фестиваля.

    Организаторы Каннского кинофестиваля представили новые строгие правила в попытке пресечь моду на «обнаженные платья» – провокационные наряды, которые открывают на красной дорожке значительно больше, чем скрывают.

    «У меня было потрясающее платье от Gupta, которое я хотела надеть сегодня вечером, но не смогу это сделать из-за слишком длинного шлейфа. Конечно, я собираюсь следовать правилам, поэтому мне пришлось сменить наряд, хотя, считаю, обнаженная натура тоже неплохой ход», – сказала актриса на первой пресс-конференции фестиваля.

    Взамен наряда с длинным шлейфом актриса выбрала скромный костюм с черной юбкой букле.

    В этом году Берри стала членом Каннского жюри, в состав которого вошли такие знаменитости, как Жюльетт Бинош и Джереми Стронг.

    «Для меня огромная честь, что меня пригласили стать частью этого жюри», –  добавила кинозвезда.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение ввести строгий дресс-код. На официальном сайте фестиваля в разделе часто задаваемых вопросов отмечено, что «нагота запрещается на красной дорожке и других территориях из соображений приличия.


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    14 мая 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС повысить пошлины на сельхозтовары Украины

    FT: Евросоюз решил ввести повышенные пошлины на украинские товары с июня

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует повысить пошлины на ряд украинских сельхозтоваров уже с 6 июня, что значительно ограничит объем беспошлинного экспорта продукции с Украины, сообщает Financial Times .

    Еврокомиссия намерена прекратить действие режима беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС после 5 июня и ввести переходные меры, предусматривающие существенное увеличение пошлин на импорт определенной продукции с Украины, пишет Financial Times.

    В первую очередь ограничения затронут сельскохозяйственные товары, которые имеют ключевое значение для бюджета Украины. Квоты на беспошлинный ввоз будут разделены на 12 ежемесячных периодов, что позволит снизить объем поставок на рынок ЕС на время переговоров о новом торговом соглашении.

    По данным дипломатических источников, инициатива по отмене льгот в значительной степени связана с давлением со стороны Польши и протестами европейских фермеров, обеспокоенных наплывом украинской сельхозпродукции.

    Перед президентскими выборами в Польше Варшава обратилась к Еврокомиссии с просьбой отложить обсуждение новых торговых соглашений с Киевом, чтобы снизить предвыборные риски для местных властей.

    Совет ЕС и Европарламент согласовали продление беспошлинного импорта товаров с Украины до 5 июня 2025 года.

    В прошлом году по странам ЕС прокатилась волна протестов фермеров, которые требовали изменения аграрной политики и ограничения импорта дешевой украинской продукции.

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    13 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Европарламент начал расследование после визита депутатов в Москву

    Европарламент начал расследование после поездки депутатов в Москву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа из пяти депутатов Европарламента, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, столкнулась с внутренним расследованием из-за заявления о несогласии с политикой ЕС в отношении России.

    Европарламент инициировал расследование в отношении группы депутатов, посетивших Москву на празднование 80-летия Победы, передает РИА «Новости». По словам евродепутата из Кипра Фидиаса Панайоту, их визит вызвал недовольство в парламенте, и теперь ведется проверка их действий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В Москву приехали пять депутатов из Словакии, Германии, Чехии и Кипра, чтобы публично заявить о несогласии с антироссийской позицией Евросоюза. Они встретились с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими политиками.

    Панайоту отметил, что за три года Европарламент не предпринял шагов для решения конфликта на Украине и только занимается поддержкой Киева. В своем видео он подчеркнул: «Русские – наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала конфликта на Украине».

    По мнению депутата, война с Россией является злом, и Европа должна начать переговоры. Он призвал к давлению на европейских политиков для смены курса. В другом видео Панайоту заявил, что Европейский союз должен быть миротворцем и сосредоточиться на дипломатии, а не на военной поддержке Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планировали посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила, что участие в праздновании 9 Мая в Москве встретит сопротивление ЕС, особенно со стороны стран – кандидатов на вступление в союз, которым рекомендовано избегать подобных визитов.

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    14 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Китай заявил о готовности взять на себя обязательства по поддержанию мира

    Пекин объявил о поддержке реформ и миротворческих операций ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил о готовности страны усилить участие в глобальных усилиях по поддержанию мира и поддержать реформу миротворческой деятельности ООН.

    Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на встрече в Берлине с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира заявил о намерении Китая взять на себя дополнительные обязательства по поддержанию мирового порядка, передает ТАСС.

    «Китай возьмет на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддержит реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН», – сказал господин Дун.

    Министр обороны Китая отметил, что в условиях изменений международной ситуации роль ООН в управлении глобальной безопасностью должна усиливаться. Он подчеркнул, что миротворческие операции ООН направлены на укрепление мира и играют важную роль в его сохранении во всем мире.

    Заявление прозвучало в ходе встречи на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая проходит в Берлине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, интерес к китайскому оружию резко увеличился, а капитализация производителя выросла более чем на 55 млрд юаней после сообщений о том, что пакистанские истребители J-10C китайского производства смогли сбить пять индийских самолетов, включая Rafale.

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    13 мая 2025, 08:43 • Новости дня
    Глава парламента Крыма сравнил угрозы «коалиции желающих» с детским хвастовством

    Tекст: Вера Басилая

    Угрозы новых санкций со стороны так называемой коалиции желающих» сравнимы с хвастовством детей дошкольного возраста, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал угрозы «коалиции желающих» ввести новые санкции против России, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что подобные заявления выглядят как «хвастовство детей дошкольного возраста». «Мол, у моего папы большое ружье, а у моего – пистолет еще больше. Это уже не работает, пройденный этап», – отметил Константинов.

    По его словам, страны Запада не отменяли действующие санкции, однако новые ограничения уже не способны запугать Россию. Константинов подчеркнул, что прежние попытки давления не дали ожидаемого эффекта и не повлияли на ситуацию.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

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    13 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    ЕС начал разработку варианта обхода вето Венгрии против антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель рассматривает возможность переноса антироссийских санкций на новую юридическую основу для обхода возможного вето Венгрии, сообщает газета Financial Times (FT).

    Издание отмечает, что Еврокомиссия приступила к подготовке альтернативных мер на случай, если Венгрия воспользуется правом вето и заблокирует летом продление антироссийских санкций, передает ТАСС.

    По данным источников FT, ключевой вариант предусматривает перенос большинства рестрикций, включая замороженные активы России на сумму 200 млрд евро, на другую юридическую основу. Это позволило бы Евросоюзу обойти требование единогласного одобрения санкций всеми странами-членами. Срок действия текущих ограничительных мер истекает в конце июля, и в Брюсселе опасаются, что Будапешт может использовать свое вето, чтобы затруднить их продление.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая.

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    14 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины

    Экономист Лизан: Отмена льгот ЕС на сельхозпродукцию ослабит позиции Украины

    Эксперт объяснил планы ЕС поднять пошлины на сельхозпродукцию с Украины
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Отмена ЕС льгот для украинской сельхозпродукции поставит Киев в еще большую зависимость от морских коридоров транспортировки зерна. Тем самым решение Брюсселя ослабит позиции офиса Зеленского на потенциальных мирных переговорах с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт.

    «Украинская аграрная сфера представляет собой упрощенную сельхозмодель СССР. Огромные колхозы закрылись, осталось лишь производство яиц и птицы, а крупный бизнес сконцентрировал в своих руках земельный банк. В отсутствии передовых технологий и мер господдержки предпринимателям выгоднее всего выращивать зерновые и масличные культуры, которые они затем продают в ЕС», – отметил экономист Иван Лизан.

    «В объединении другая модель с множеством мелких фермеров, разделением производителей по специализациям, иными регуляторными мерами, земельными ресурсами и логистикой. Они не смогли конкурировать с украинской продукцией, которая хлынула на местный рынок в 2022 году и стала мешать производителям из Восточной Европы. Импульсом к этому потоку товаров послужило снятие ограничений на ввоз целого перечня продукций республики после начала СВО», – продолжил он.

    «Конечно, эта ситуация быстро перестала устраивать многих членов ЕС. Отмене льгот способствовал и доступ Украины к водным перевозкам и выходу в Мировой океан. Киеву стали не нужны дунайские порты – из Большой Одессы идет экспорт зерна и другой продукции. Теперь местные производители еще больше будут зависеть от коридоров, по которым нужно перенаправить объемы, ранее поставлявшиеся в Европу», – спрогнозировал он.

    «Это ослабляет позиции Киева на потенциальных мирных переговорах, поскольку Россия может пригрозить парализовать украинское судоходство и еще больше обрушить экономику, проведя масштабные атаки по портам и судам», – заметил аналитик.

    «Что касается ЕС, то отмена льгот защитит их фермеров, поскольку для Европы важнее рабочие места и собственное производство, чем закупка дешевой продукции. На Украине же образуются излишки зерна, что теоретически должно снизить цены на него», – добавил эксперт.

    «Но Киев вряд ли будет критиковать Брюссель, поскольку других партнеров у него, по сути, не осталось. К тому же Европа может предложить Украине альтернативный льготный механизм, возможно, снятие квот по несущественным товарным позициям – грецким орехам, меду или малине», – резюмировал Лизан.

    Ранее стало известно, что ЕС планирует повысить пошлины на украинский сельхозимпорт, которые в Киеве называют «спасательным кругом» для фермеров и бюджета Украины. Решение было принято после того, как Польша возглавила европейскую инициативу по защите фермеров, пишет Financial Times.

    У ЕС есть соглашение о свободной торговле с Украиной, а действие ряда других пошлин Брюссель временно приостановил в 2022 году. Однако их сроки истекают 6 июня, и Европа планирует ввести «переходные меры», пока обе стороны разрабатывают новый договор.

    Беспошлинный режим распространялся на кукурузу, сахар и птицу, часть которых через ЕС доставлялась в Африку и Азию. Это вызывало недовольство фермеров и политиков в Польше, Франции и других странах, обвинявших украинский экспорт в снижении внутриевропейских цен.

    В ЕС подтверждают, что прежние договоренности Киева и Брюсселя не будут возобновлены. «Это плохой сигнал для Украины. Решение будет принято не ранее октября», – сказал Бернд Ланге, председатель торгового комитета Европейского парламента.

    Власти Украины подсчитали, что отмена льгот срежет доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год. Квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тысяч в годовом исчислении, на птицу – с 57 тыс. тонн до 40 тысяч, а на сахар – со 109 тыс. тонн до 40 тысяч. Под ударом также окажутся поставки меда.

    На днях польские дальнобойщики возобновили блокировку движения грузовых автомобилей на пункте пропуска у Дорогуска из-за несогласия с льготами для перевозчиков с Украины. Киев потребовал от Варшавы немедленно разблокировать границу.

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