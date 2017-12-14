Объявлены ответные меры России на высылку дипломатов из США

Глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге.

«Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих мер в отношении США», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

По его словам, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов и отзыв согласия на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

По словам Лаврова, ответные меры на действия Запада по делу Скрипаля будут зеркальными, «но не только».

Лавров еще раз подчеркнул, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов. Такое же число работников их дипмиссий будет выслано из России, отметил министр.

Отмечается, что около 20.10 мск Хантсман в сопровождении сотрудников посольства США вышел из МИДа, сел в посольский внедорожник и уехал. Он не стал отвечать на вопросы СМИ.

Ранее Кремль сообщал, что Россия подготовит ответные меры для тех стран, которые приняли решение о высылке российских дипломатов. Говорилось о «принципе взаимности», в том числе о закрытии одного из консульств США в России.

В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».