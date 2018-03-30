МИД объяснил вызов послов ряда стран

Послам стран, которые предприняли недружелюбные действия в отношении России по делу Скрипаля, будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах, сообщило министерство иностранных дел России.

«30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за «дела Скрипалей», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».

Также стало известно, что послы Италии, Нидерландов и Польши прибыли в МИД.

Ранее сообщалось, что послы Франции, Британии и ФРГ в Москве прибыли в Министерство иностранных дел России.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.