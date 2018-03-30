Послы Франции и ФРГ прибыли в МИД России

В пятницу послы Франции и ФРГ в Москве прибыли в Министерство иностранных дел России.

Так, посол Германии Рюдигер Фон Фрич прибыл к зданию на посольском автомобиле около 12.50 мск, сообщает РИА «Новости».

Фон Фрич не давал комментарии СМИ, журналисты общались с послом Великобритании, который уже провел свою встречу в министерстве.

До этого в МИД прибыл посол Британии. Он сообщил, что Лондон пока не получил ответов из Москвы на определенные вопросы по делу Скрипаля.

«Тогда как применение химического оружия на улицах Соединенного Королевства угрожает жизням множества людей в моей стране, у нас есть определенные вопросы к российскому государству, на которые мы еще не получили ответы», – сказал Бристоу.

Также сообщается, что посол Сербии Славенко Терзич посетил МИД на фоне скандала с высылкой дипломатов России из стран Запада. Глава дипмиссии подтвердил дружеский настрой Белграда по отношению к Москве.

Он заявил, что «по вопросу высылки дипломатов у Сербии ясная и четкая позиция».

«Сербия не рассматривает вопроса высылки российских дипломатов. Потому что у нас существуют очень дружеские отношения, которые мы сегодня развиваем и будем развивать в будущем», – сказал Терзич.

Посол отметил, что приезд в МИД связан с «обычным дипломатическим общением с коллегами» в российском ведомстве.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС. Также дипломатов выслали Украина, США и Канада.

Однако такие страны, как Болгария, Словакия и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и США в «нечеловеческом» давлении на отказавшиеся высылать российских дипломатов страны.

Также в четверг были озвучены ответные меры России на высылку дипломатов из США.